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Сибиряк выпускает на Youtube нескучные ролики о физике — их смотрят и школьники, и серьезные мужчины

В ближайшие годы Дмитрий Трубицын планирует выйти на англоговорящего зрителя

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Так проходят съемки передачи. На фото — методисты и ведущие Алексей Колчин и Андрей Щетников

Так проходят съемки передачи. На фото — методисты и ведущие Алексей Колчин и Андрей Щетников

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В новосибирском Академгородке базируется Youtube-канал GetAClass, посвященный физике. Свежие выпуски выходят на канале каждую неделю. Обычно каждый набирает в среднем 2 тысячи просмотров, но на днях один из роликов стал резко популярен и за пару суток его посмотрели больше 700 тысяч раз, причем счетчик продолжает крутиться. В чем причина столь резкого роста интереса к физике, НГС спросил у основателя канала Дмитрия Трубицына. Сибиряк рассказал, зачем ему бесплатно учить школьников физике, да еще и приплачивая из своего кармана.

Дмитрий Трубицын является основателем научно-производственного предприятия «Тион», создателем систем мониторинга качества воздуха в городах CityAir

Дмитрий Трубицын является основателем научно-производственного предприятия «Тион», создателем систем мониторинга качества воздуха в городах CityAir

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— Я являюсь основателем научно-производственного предприятия «Тион», создателем систем мониторинга качества воздуха в городах CityAir. Youtube-канал GetAClass создавался как социальный проект, сейчас ему уже восемь лет. Среди нашей аудитории можно выделить две большие группы — школьники, которые находят канал по запросу в поисковиках, и мужчины 35–45 лет с техническим бэкграундом, которые сознательно приходят на канал. Еще одну весомую часть аудитории составляют учителя. Они смотрят ролики при подготовке к уроку или включают их детям — мы только за. Это крайне важно, учитывая, что количество часов физики в школах сократилось и часто программу урезают за счет лабораторных занятий. Поэтому к нам очень хорошо относятся и учителя, и чиновники Министерства образования. Мы даже организовали и провели курсы повышения квалификации учителей. Но мы не стремимся натаскать учащихся на сдачу ЕГЭ, вместо этого даем попробовать вкус хорошей науки.

Каналу исполнилось 8 лет. Видео выходят на нем регулярно

Каналу исполнилось 8 лет. Видео выходят на нем регулярно

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— Мы не гонимся за быстрым ростом подписчиков и просмотров (сейчас у канала чуть больше 150 тысяч подписчиков. — Прим. ред.). В противном случае нам пришлось бы уходить в научпоп, который не дает глубины. Мы же соблюдаем баланс между скучными «говорящими головами» и поверхностной подачей и делаем очень качественный контент, который интересно смотреть. Видео выпускаем стабильно. Раз в неделю — большой фильм, затем еще один или два снимаем по мотивам вопросов, которые набегают в комментариях под видео. Наша команда сейчас состоит из четырех человек: двух методистов — Алексея Колчина и Андрея Щетникова, оператора и режиссера. Сейчас мы увеличиваем команду, чтобы расширить географию и выпускать видео на английском языке. Причем будем их не просто переводить, а переигрывать с другой интонацией. У нас амбициозные планы — за пять лет набрать 200 миллионов подписчиков. Как раз в этом должна помочь английская версия канала, поскольку русскоязычная аудитория составляет не больше 2% ото всех наших потенциальных зрителей.

На прошлой неделе просмотры под одним из старых видео стали резко расти. Непопулярный ролик о парадоксальном поведении шарика в струе воздуха (закон Бернулли), снятый в 2016 году, набрал за два дня больше 700 тысяч просмотров. Вот он.

— Дело в том, что 20 мая мы выложили видео, в котором сделали отсылку к тому ролику. Там была симпатичная заставка, в самом фильме не было большого количества формул. И каким-то образом Youtube стал активнее выдавать его в рекомендациях, — рассказывает Дмитрий Трубицын.

Предприниматель не скрывает своих расходов на съемки и делится планами.

— Месячный бюджет нашего канала — около 500 тысяч рублей. Один фильм обходится в 50–70 тысяч. Около 75% всех затрат покрывают президентский грант и поддержка от НГУ. Остальное я добавляю из своего кармана. В месяц за счет монетизации от рекламы на счет набегает около 100 долларов — капля в море по сравнению с нашими расходами. Но мы хотим в течение ближайших пяти лет выйти на самоокупаемость за счет роста аудитории, просмотров и привлечения спонсоров.

Дмитрий Трубицын — выпускник физического факультета НГУ, основатель и бывший генеральный директор научно-производственного предприятия «Тион», которое зарегистрировал в конце 2006 года вместе с товарищами по университету. Компания занимается разработкой систем комплексной очистки и обеззараживания воздуха. Также Трубицын является создателем систем мониторинга качества воздуха в городах CityAir.

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Дмитрий ТрубицынблогеропытыфизикаYouTube-канал«Тион»
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