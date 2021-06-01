Сибиряк выпускает на Youtube нескучные ролики о физике — их смотрят и школьники, и серьезные мужчины

В новосибирском Академгородке базируется Youtube-канал GetAClass, посвященный физике. Свежие выпуски выходят на канале каждую неделю. Обычно каждый набирает в среднем
— Я являюсь основателем научно-производственного предприятия «Тион», создателем систем мониторинга качества воздуха в городах CityAir. Youtube-канал GetAClass создавался как социальный проект, сейчас ему уже восемь лет. Среди нашей аудитории можно выделить две большие группы — школьники, которые находят канал по запросу в поисковиках, и мужчины
— Мы не гонимся за быстрым ростом подписчиков и просмотров (сейчас у канала чуть больше
На прошлой неделе просмотры под одним из старых видео стали резко расти. Непопулярный ролик о парадоксальном поведении шарика в струе воздуха (закон Бернулли), снятый в
— Дело в том, что
Предприниматель не скрывает своих расходов на съемки и делится планами.
— Месячный бюджет нашего канала — около
Дмитрий Трубицын — выпускник физического факультета НГУ, основатель и бывший генеральный директор научно-производственного предприятия «Тион», которое зарегистрировал в конце