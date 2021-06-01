Сибиряк выпускает на Youtube нескучные ролики о физике — их смотрят и школьники, и серьезные мужчины

— Мы не гонимся за быстрым ростом подписчиков и просмотров (сейчас у канала чуть больше 150 тысяч подписчиков. — Прим. ред. ). В противном случае нам пришлось бы уходить в научпоп, который не дает глубины. Мы же соблюдаем баланс между скучными «говорящими головами» и поверхностной подачей и делаем очень качественный контент, который интересно смотреть. Видео выпускаем стабильно. Раз в неделю — большой фильм, затем еще один или два снимаем по мотивам вопросов, которые набегают в комментариях под видео. Наша команда сейчас состоит из четырех человек: двух методистов — Алексея Колчина и Андрея Щетникова, оператора и режиссера. Сейчас мы увеличиваем команду, чтобы расширить географию и выпускать видео на английском языке. Причем будем их не просто переводить, а переигрывать с другой интонацией. У нас амбициозные планы — за пять лет набрать 200 миллионов подписчиков. Как раз в этом должна помочь английская версия канала, поскольку русскоязычная аудитория составляет не больше 2% ото всех наших потенциальных зрителей.

