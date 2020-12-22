Новосибирский институт попал под американские санкции — его руководство предположило из-за чего

Новосибирский институт катализа СО РАН попал под санкции США
Министерство торговли США опубликовало список российских организаций, которые попадают под действие санкций. В их числе оказался Институт катализа СО РАН, который находится в новосибирском Академгородке. Как сообщается на сайте Минторговли США, организацию внесли в список из-за ее оборонной деятельности.
— Наш институт попал под санкции США впервые, и у нас пока нет понимания, почему это произошло. Скорее всего, это связано с тем, что институт активно сотрудничает с российской промышленностью, ведь каталитические технологии лежат в основе 90% производств всей химической продукции и жидких топлив, — цитирует пресс-служба директора ФИЦ Института катализа СО РАН академика РАН Валерия Бухтирова.
Он отметил, что в Омске строят завод по производству катализаторов для переработки нефти. Технология для завода разработана новосибирским институтом катализа. В Воронеже планируют запустить проект по утилизации иловых осадков по технологии ИК СО РАН.
— Важно понимать, что владение технологиями производства базовых катализаторов химического комплекса во многом определяет уровень развития промышленных технологий и импортонезависимости страны в целом. Нам пока сложно сказать, как эти санкции скажутся на деятельности института, — добавил академик.
В октябре под санкции Евросоюза попал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Их ввели из-за отравления Алексея Навального.
Ранее стало известно, что главного бухгалтера института СО РАН уволили за то, что она привлекла к работе своего зятя. Это сделали по требованию новосибирской прокуратуры.