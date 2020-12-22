Новосибирский институт попал под американские санкции — его руководство предположило из-за чего

Министерство торговли США опубликовало список российских организаций, которые попадают под действие санкций. В их числе оказался Институт катализа СО РАН, который находится в новосибирском Академгородке. Как сообщается на сайте Минторговли США, организацию внесли в список из-за ее оборонной деятельности.



— Наш институт попал под санкции США впервые, и у нас пока нет понимания, почему это произошло. Скорее всего, это связано с тем, что институт активно сотрудничает с российской промышленностью, ведь каталитические технологии лежат в основе 90% производств всей химической продукции и жидких топлив, — цитирует пресс-служба директора ФИЦ Института катализа СО РАН академика РАН Валерия Бухтирова.