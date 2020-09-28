МКС пролетит над Новосибирском. В какой части неба и когда её искать

Вечером во вторник, 29 сентября, МКС появится в поле зрения новосибирцев на западе в 19:48, снова пройдёт под Арктуром, близко с Альтаиром, пролет по югу высоко над горизонтом и уйдёт в тень на востоке в 19:54.

Второй раз в тот же вечер станция появится из-за горизонта на западе в 21:25 и скроется между Альтаиром и Юпитером в 21:27.

В среду, 30 сентября МКС появится на западе в 20:37 и скроется на юго-востоке в 20:42. Второй, короткий пролёт можно будет наблюдать на западе близко у горизонта в 22:15.

В четверг, 1 октября, станция взойдёт в 19:50 под Арктуром, зайдёт в тень на юго-востоке в 19:56. Затем МКС появится в 21:27, скроется через две минуты — в 21:29.

В пятницу, 2 октября, МКС появится из-за горизонта на западе в 20:40, зайдёт в тень на юге в 20:44.

В субботу, 3 октября, можно начинать полёт на западе горизонта в 19:53, в тень станция уйдёт на юго-востоке в 19:59.

В воскресенье, 4 октября, начало зрелища на западе горизонта в 20:42, маршрут на этот раз пройдёт на юго-западу, МКС пролетит прямо перед Юпитером, затем под Сатурном и уйдёт в тень в 20:46.