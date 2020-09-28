МКС пролетит над Новосибирском. В какой части неба и когда её искать

С понедельника, 28 сентября, в течение нескольких вечеров можно наблюдать продолжительные пролеты Международной космической станции (МКС). Двигаться станция будет с запада на восток. Впечатление от зрелища будут усиливать расположенные вблизи маршрута яркие звёзды и планеты-гиганты. Об этом сообщает Новосибирский планетарий.
Наблюдать начинаем 28 сентября. Сегодня вечером станция появится на западе в 20:35 под яркой звездой — Арктуром в созвездии Волопас, пролетит по югу и уйдёт в тень на юго-востоке в 20:40. В тот же вечер станция совершит ещё один, короткий пролёт на западе в 22:12.
Вечером во вторник, 29 сентября, МКС появится в поле зрения новосибирцев на западе в 19:48, снова пройдёт под Арктуром, близко с Альтаиром, пролет по югу высоко над горизонтом и уйдёт в тень на востоке в 19:54.
Второй раз в тот же вечер станция появится из-за горизонта на западе в 21:25 и скроется между Альтаиром и Юпитером в 21:27.
В среду, 30 сентября МКС появится на западе в 20:37 и скроется на юго-востоке в 20:42. Второй, короткий пролёт можно будет наблюдать на западе близко у горизонта в 22:15.
В четверг, 1 октября, станция взойдёт в 19:50 под Арктуром, зайдёт в тень на юго-востоке в 19:56. Затем МКС появится в 21:27, скроется через две минуты — в 21:29.
В пятницу, 2 октября, МКС появится из-за горизонта на западе в 20:40, зайдёт в тень на юге в 20:44.
В субботу, 3 октября, можно начинать полёт на западе горизонта в 19:53, в тень станция уйдёт на юго-востоке в 19:59.
В воскресенье, 4 октября, начало зрелища на западе горизонта в 20:42, маршрут на этот раз пройдёт на юго-западу, МКС пролетит прямо перед Юпитером, затем под Сатурном и уйдёт в тень в 20:46.
В понедельник, 5 октября, станция взойдёт на западе в 19:55, пройдёт по юго-западу, пролетит мимо Юпитера и под Сатурном, а затем скроется на юго-юго-востоке в 20:01.
Точные карты пролётов МКС можно посмотреть здесь. Отследить положение станции онлайн можно по ссылке.
В настоящий момент на борту Международной космической станции находятся два россиянин — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. Через два года на борту окажется единственная женщина-космонавт из Новосибирска.
А вот так выглядит Новосибирск с борта станции. Посмотрите на захватывающий дух снимок.