«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии

Анна Скок Корреспондент

Памятник святым открыли в Нарымском сквере в 2012 году Источник: ***** ***** / 2ГИС











Праздновать ли официальный День семьи — личное дело каждого, но не всем этот праздник нравится. Среди последних — журналистка НГС Анна Скок, которая считает: примеры идеальных супругов можно было найти и получше, чем Святые Петр и Феврония. О том, что не нравится ей в старинной сказке, и кого она полагает более подходящими претендентами на роль святых покровителей супружества, она рассказала от первого лица.



Давным-давно, студенткой журфака, я выполнила домашнее задание и получила моральную травму, которая повторяется каждый год 8 июля. Я прочитала «Повесть о Петре и Февронии Муромских».



Вроде бы и праздники люблю (чем больше, тем лучше), и в браке счастлива, и даже считаю, что лично мне, как человеку и специалисту, муж помог стать лучшей версией себя. Но почему-то именно эти персонажи в качестве примера счастливой семьи вызывают у меня оторопь.



Повесть о Петре и Февронии — эдакая смесь двух сказочных сюжетов: о волшебном змее и мудрой деве. Если пересказывать ее коротко, змей повадился с интимными целями летать к жене Петрова брата Павла, который в то время княжил в Муроме, и в процессе одной из встреч так размяк, что проболтался: убить его может именно Петр.



Князь так и сделал: пришел к брату в спальню с мечом и зарубил летающую рептилию, отчего змей «нача трепетатися и бысть мертв и окропи блаженнаго князя Петра кровию своею», то есть, затрепетал и обрызгал убийцу своей кровью. От контакта с биологической жидкостью бедолагу поразила «редкая проказа» в виде язв и струпов по всему телу, причем врачи помочь Петру никак не могли, и винить их за это сложно: как-никак повесть была написана в 16 веке, и речь в ней шла о еще более давних временах.



Вылечить князя пообещала крестьянская девушка Феврония, но взамен потребовала, чтобы Петр на ней женился. Получив согласие, завела его в баню и намазала чудодейственной мазью все его струпы, кроме одного.

Не знаю, как у читателя, а у меня уже возникают вопросики. В смысле «потребовала»? А почему все, кроме одного? Почему описание болезни и ее лечения немедленно наводит на мысли не о кислотных ожогах, а о венерических заболеваниях? Тут тебе и язвы, и высокая температура в парной, которую так не любит бледная спирохета, и мазь — видимо, ртутная.



Но это еще цветочки. Потому что Петр жениться на Февронии не захотел (негоже князю на крестьянке), и немедленно убыл жить свою лучшую жизнь. Та продлилась недолго: недолеченная инфекция взяла свое.

Тогда Петр раскаялся и вернулся к Февронии. Та его, не поверите, снова вылечила, и на этот раз успешно. Но поскольку заболевание у князя, похоже, успело перейти в неврологическую стадию, он не возмутился, что оказанная ему услуга не отвечала требованиям безопасности, а повел барышню венчаться. И жили они долго и счастливо до конца своих дней, под конец оказавшись в одном гробу. Правда, детей так и не родили (что также косвенно подтверждает версию, что змей князя заразил чем-то нехорошим).

В итоге мы имеем интересный, знаковый текст, который несомненно показывает важный этап развития русской литературы, и неоднозначных персонажей, о которых действительно интересно читать. Есть только одна проблема: герои, на мой взгляд, мало походят на идеальных супругов, а текст слишком легко трактовать как историю о социальной безответственности, дамских манипуляциях и, бонусом, бездетности. Вроде, создавая праздник, продвигать хотели несколько другие ценности.



Встает вопрос: неужели за века Российской истории, в течение которых светская жизнь была тесно связана с православной религией, у нас не нашлось на роль святых покровителей семьи никого другого? Может быть, на самом деле повесть, которая является даже не житием святых, а эдакой полуязыческой сказкой, никто не читал? Действительно, язык в ней такой древний, что осилит разве что студент-гуманитарий, одержимый идеей получения повышенной стипендии. Но ведь множество начитанных и умных людей давным-давно пересказали ее современном слогом, а впоследствии даже сняли мультфильм.



Хватает ведь и других кандидатов на роль образцовой пары.

Любители относительно свежей истории могут вспомнить Николая II и его супругу Александру Федоровну, которых РПЦ почитает как «царственных страстотерпцев». Последний император и его жена нежно и трепетно любили друг друга и своих многочисленных детей и были убиты в одну ночь. Одному богу известно, было ли у Николая Александровича что-то с балериной Матильдой Кшесинской, но даже если и было — царь явно оставил ее ради спокойствия и репутации семьи. Достойный, в общем-то, поступок.



Тоже попахивает скандалом? Тогда есть первая православная княгиня Ольга (тоже вполне себе святая), которая была верна мужу Игорю Рюриковичу даже после его смерти и сожгла его убийц в бане.



А если это слишком жестоко (хотя и ярко с точки зрения сюжета), всегда остаются предельно безупречные с этической и религиозной точки зрения Кирилл и Мария Радонежские, которые всю жизнь были верны друг другу, жили по канонам религии и вырастили троих (а по некоторым источникам и четверых) детей. Один из них — преподобный Сергий Радонежский, имя которого слышали даже далекие от религии люди.



В конце концов (скажу страшную вещь) не обязательно привязывать семейные праздники к религии. Россия — многонациональная, перемешанная страна, в которой помимо православных живут мусульмане, иудеи, буддисты, католики и протестанты (ладно, у тех, по крайней мере, есть День святого Валентина) и даже атеисты.



Единственное, что радует: большинство новосибирцев этот текст действительно не читали, а празднику рады как поводу сказать мужу или жене, что любят его или ее и хотят прожить вместе всю жизнь. А такие слова всегда приятны.

Согласны с автором? Да, Петр и Феврония — сомнительный пример Нет, прекрасная историческая пара, а в отношениях всякое бывает Напишу свое мнение в комментариях

Ранее НГС опубликовал шпаргалки на День семьи, любви и верности для тех, кто хочет поздравить близких словами, но не знает, как это сделать.

