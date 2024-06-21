Ждем дождь и загадываем желания. Что обязательно сделать на Троицу, 23 июня, чтобы быть счастливым, — приметы

Источник: Артем Чудинов

Троица — один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Праздник всегда приходится на воскресенье, в этом году его отмечают 23 июня. В этот день верующие отправляются в храмы на праздничные богослужения, где читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

Рассказываем в видео выше о самых главных и строгих запретах, связанных с праздником .

Что можно и нельзя делать

Несмотря на распространенную традицию, ходить в сам день праздника на кладбище нельзя. Его посещают обычно накануне дня Троицы, в субботу. Также 23 июня важно отложить тяжелый физический труд на другие дни. Можно заниматься лишь бытовыми делами. Ссориться, браниться, обижать других людей нельзя ни в какой день, а в великий церковный праздник и вовсе. После посещения храма можно устроить праздничный обед. Но от алкоголя во время застолья, конечно же, следует отказаться. Допускается не больше одного бокала красного вина.

Приметы на погоду

Обращали внимание и на погоду в этот день. Предки считали, если на Троицу пошел дождь, значит, лето будет теплым, а осенью ждет богатый урожай. А вот если выдался жаркий день, то наоборот. Попасть под дождь в праздник Троицы было хорошей приметой. Считалось, что во всех делах и начинаниях человека ждал успех. В этот день предки считали кукование кукушек. Сколько птица прокукует — столько дней остается ждать суженого. Также в Троицу нельзя было купаться в водоемах, люди верили, что «русалка утянет на дно».

Гадания

Православная церковь хоть и не одобряет подобные вещи, но многие всё равно гадают на Троицу. Например, незамужние девушки, как и на Ивана Купалу, в реки запускали венки. Считалось, что его должны найти будущие мужья. Поэтому девушки приговаривали: «Плыви, мой венок, на тот бережок, кто поймая мой венок — то будя женишок». Было и еще одно похожее гадание: чей венок уплывет дальше, та девица быстрее всех найдет жениха.

Было и другое гадание у рек или озер. В полдень на берегу брали со дна небольшой камень, его высушивали и уже ночью, при луне, возвращались к водоему с ним и веткой ивы. Их нужно было бросить в воду и загадать желание. Если рябь на воде от камня и ветки пошла кругами, значит задуманное обязательно сбудется.

Еще один способ узнать будущее — насобирать в поле зверобоя. Его выкручивали, произнося имя человека, к которому испытываешь чувства. Если пойдет красный сок — значит, он полюбит тебя. Если прозрачный — нет.

