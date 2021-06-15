«Мне можно»: фсиновец из пыточной колонии устроил мусульманину ад в психушке из-за вечернего намаза

— Меня предупреждали, чтобы я ничего не рассказывал уполномоченному и не жаловался на то, как со мной поступили. Однако я все же обратился и рассказал о случившемся. После этого на комиссии по истечении срока содержания в ШИЗО мне дали еще семь суток в ШИЗО. От безысходности я был вынужден объявить голодовку. За время с 15 февраля по 10 марта я похудел на 22 килограмма. Во время голодовки Бабуркин снова приезжал. Я вновь рассказал о происходящем. После этого по истечении срока мне дали еще семь суток ШИЗО, — говорит Рустам.

В общей сложности заключенный пробыл в ШИЗО 42 дня. Из-за слабости Рустама направили в санчасть. Он пробыл там ровно сутки. Когда открыл глаза на следующий день — увидел сотрудников. Они заявили о проведении в камере изолятора обыска. В результате нашли там USB-шнур, две зажигалки, зарядное устройство и телефон.

— Не понятно, как в изоляторе могли появиться эти вещи. Обыски в ШИЗО проводятся ежедневно утром и вечером, а заключенный из изолятора выходить никуда не может. Как предметы там возникли, если еще день назад ничего не было? — удивляется адвокат Рустама Сергей Пошехонов.

После того как в изоляторе были найдены запрещенные вещи, Рустаму оформили строгие условия содержания и перевели в помещение камерного типа на три месяца. Позже его признали злостным нарушителем режима и дали шесть месяцев в помещении камерного типа. 13 апреля 2021 года Рустама перевезли в ИК-8. Там он пробудет до ноября 2021 года.

Помещение камерного типа — камера с более строгим режимом содержания, в котором содержатся осужденные, переведенные за злостные нарушения порядка. Досрочный перевод осужденных из ПКТ исправительных колоний общего, усиленного и строгого режимов не допускается, кроме случаев, когда это необходимо по состоянию здоровья осужденного согласно медицинскому заключению.



«Его поведение может вести к проблемам»

Мы обратились к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину по поводу истории с Рустамом. Омбудсмен сразу вспомнил, о ком идет речь.

— В середине ноября в колонии возникла конфликтная ситуация. Рустам вспыльчивый, твердый такой. После этого была создана врачебная комиссия, на которой решили, что поведение Рустама может вести к проблемам. Для специализированного исследования он был помещен в психиатрическую больницу. Рустам дал письменное согласие. Там он провел два месяца, никаких протестов не выражал. В феврале я приезжал в ИК-1 и беседовал с ним. Осмотрел на предмет телесных повреждений, — рассказал омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека уточнил, что направлял запрос в прокуратуру. По результатам проверки выяснилось, что за исключением одной, все меры, применимые в отношении Рустама, справедливы.



После нашего разговора Сергей Бабуркин сделал запрос в УФСИН по Ярославской области.

— В УФСИН мне ответили, что Рустам содержится в ИК-8 в едином помещении камерного типа. Из-за того, что у него было несколько взысканий подряд, заключенный был признан злостным нарушителем, — добавил омбудсмен. — Из-за карантина в колонии я не могу туда выехать до июля. Планирую посетить Рустама, как появится возможность.

«Ознакомление с материалами невозможно»

Адвокат Рустама неоднократно запрашивал запись осеннего конфликта, с которого все началось. В ответ ему присылали отписки: «Основным учетным документом на осужденного является его личное дело, которое имеет гриф ограниченного распространения «для служебного пользования»... Не имеется представить Вам и копии видеозаписей в отношении осужденного ввиду того, что все видеозаписи из архива также имеют гриф «для служебного пользования».

— На адвокатские запросы с требованием ознакомить меня с видеоматериалами с регистраторов, мне отвечают — для служебного пользования. Жалобы моего подзащитного никуда не доходили, объяснений никаких не было. Это нарушение 12 статьи УИК и третей статьи конвенции о защите прав человека, — заявил Сергей Пошехонов.

Историей Рустама занялся комитет «Гражданское содействие» (внесен в реестр иностранных агентов). В конце мая комитет направил жалобы Рустама в Следственный комитет, прокуратуру и ФСИН. На данный момент ни одного ответа не пришло. Адвокат осужденного также обратился в прокуратуру России. Оттуда обращение перенаправили в Ярославскую область.

— Проводится проверка. О результатах пока говорить рано, — прокомментировали в ведомстве.

Рустам пробудет в помещении камерного типа в ИК-8 до октября 2021 года.

Мы следим за ситуацией.