Избил сына до сотрясения мозга: бывшая Павла Дурова обвинила миллиардера в домашнем насилии

Источник: Durov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Не успел Павел Дуров ответить на обвинения французского правительства, как выяснилось, что на него подала иск Ирина Болгар — женщина, которая утверждает, что воспитывает троих наследников миллиардера.

Как оказалось, бывшая Дурова подала на него в суд в марте прошлого года, через несколько месяцев после того, как основатель Telegram перестал платить алименты, утверждает журнал Forbes. Ирина Болгар обвинила миллиардера в том, что он применил физическое насилие к одному из своих трех детей.

Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Женщина уверяет, что в период с 2021 по 2022 год Павел Дуров неоднократно избивал своего младшего сына 2017 года рождения. В иске указано, что миллиардер поднимал руку на ребенка пять раз, что привело к сотрясению мозга и проблемам со сном. Состояние ребенка Болгар доказывает медицинской справкой, выданной в апреле 2023 года, — документ подтверждает, что сын Дурова страдает от тревожности и нарушения сна.

Также выяснилось, что в 2023 году Ирина Болгар добилась от женевского суда единоличной опеки над всеми детьми Дурова, так как отец никак не участвовал в воспитании наследников и не платил алименты. Forbes отмечает, что миллиардер разбирательство проигнорировал и даже не нанял адвоката.

А ведь на фотографии выглядят как счастливая семья Источник: Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ирина Болгар вместе с тремя детьми Павла Дурова привлекала внимание этим летом. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.