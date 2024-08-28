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Он и она Задержание Павла Дурова Избил сына до сотрясения мозга: бывшая Павла Дурова обвинила миллиардера в домашнем насилии

Избил сына до сотрясения мозга: бывшая Павла Дурова обвинила миллиардера в домашнем насилии

Ирина Болгар подала на основателя Telegram в суд

1 927
52 комментария

Не успел Павел Дуров ответить на обвинения французского правительства, как выяснилось, что на него подала иск Ирина Болгар — женщина, которая утверждает, что воспитывает троих наследников миллиардера.

Как оказалось, бывшая Дурова подала на него в суд в марте прошлого года, через несколько месяцев после того, как основатель Telegram перестал платить алименты, утверждает журнал Forbes. Ирина Болгар обвинила миллиардера в том, что он применил физическое насилие к одному из своих трех детей.

Женщина уверяет, что в период с 2021 по 2022 год Павел Дуров неоднократно избивал своего младшего сына 2017 года рождения. В иске указано, что миллиардер поднимал руку на ребенка пять раз, что привело к сотрясению мозга и проблемам со сном. Состояние ребенка Болгар доказывает медицинской справкой, выданной в апреле 2023 года, — документ подтверждает, что сын Дурова страдает от тревожности и нарушения сна.

Также выяснилось, что в 2023 году Ирина Болгар добилась от женевского суда единоличной опеки над всеми детьми Дурова, так как отец никак не участвовал в воспитании наследников и не платил алименты. Forbes отмечает, что миллиардер разбирательство проигнорировал и даже не нанял адвоката.

А ведь на фотографии выглядят как счастливая семья

Ирина Болгар вместе с тремя детьми Павла Дурова привлекала внимание этим летом. Женщина завела страничку в соцсетях и начала регулярно публиковать фото с сыновьями и дочкой, подписывая кадры хештегами с фамилией своего бывшего.

За считаные дни после ареста Павла Дурова во Франции о создателе Telegram стало известно гораздо больше, чем за все 39 лет его жизни. Например, выяснилось, что миллиардер, который утверждал, что отношения только отвлекают от важных дел, оказался тем еще ловеласом — 8 женщин Павла Дурова как будто только что сошли с подиума.

Верите в то, что Дуров избивал ребенка?

От него можно и не такого ожидать!
Нет, конечно, Болгар просто пиарится на имени миллиардера
Да кто из разберет, этих миллиардеров
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Дуров Павел Дуров Ирина Болгар Дети Домашнее насилие Суд
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Комментарии
53
Поддерживаю
28 августа 2024, 18:57
Я мы Дуров !
Cobalt & Nickel
28 августа 2024, 18:51
Я вообще не понимаю, чего все так носятся с этим Дуровым. Всё придумал и разработал ни этот накаченный филлерами Дуров , а его брат Николай. А этот Дуров только пиарится на гениальности брата и бабло рубит по всему миру.
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