Студент, бизнесмен-абьюзер, красавец-итальянец: три истории любви Марины Федункив, которая в 52 года ждет ребенка

Сейчас Марина Федункив счастлива с молодым итальянцем Источник: соцсети Марины Федункив











В последнее время активно обсуждают новость о беременности 52-летней Марины Федункив — звезды «Реальных пацанов» (16+) и Comedy Woman (16+). Казалось бы, в ее личной жизни сейчас всё как в сказке — новые роли, муж-итальянец младше ее на 13 лет. А недавно стало известно, что Марина ждет еще и малыша. Но в жизни актрисы не всегда всё было так блистательно.

Источник: Городские порталы

«Ни у кого не сидела на шее»

Марина родилась в Перми, но детство провела у бабушки и дедушки в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Окончив школу, она вернулась в Пермь, отучилась в культпросветучилище и поступила в Пермский институт культуры. Но после первого курса отчислилась из-за конфликта с преподавателем.

Марина в юности Источник: архив Марины Федункив











За два года будущая звезда перепробовала разные профессии: работала на овощном складе, аниматором на речном теплоходе, прачкой в театре, проводником на железной дороге и ночным воспитателем в детском доме. Но потом восстановилась в институте и хорошо его окончила.



— В то время, когда мы учились, а это был конец девяностых годов — сложный период, многие жили не в самых хороших финансовых условиях, — рассказывала нам пермская журналист и однокурсница актрисы Нина Соловей. — Но Марина, в отличие от многих, не плакала по поводу этого, а много работала. Для нее не было чем-то зазорным устроиться прачкой в ТЮЗ или ночной няней в детский сад. В каникулы, когда все разъезжались по мамам и папам, она работала проводницей в поездах. Она ни на кого не надеялась, ни у кого не сидела на шее — ни у родителей, ни у родственников, ни у мужчин. Сама зарабатывала и достойно выглядела, а еще и всем помогала.

Марина подрабатывала проводником Источник: архив Марины Федункив











После института Марина играла в КВН, вместе с командой «Добрянка» стала победителем Первой лиги КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.

Команда «Добрянка». Найдите здесь Марину Источник: архив Марины Федункив











В возрасте 37 лет Марина переехала в Москву и начала новую жизнь Она пробовала себя на телевидении — была участницей юмористических скетч-шоу «Даешь молодежь!» (12+), «Всё по-нашему» (12+) и «Валера TV» (12+) на телеканале СТС. По словам юмористки, в Москве первое время приходилось очень тяжело.

— Было жестко, денег не хватало. Дилемма была — вот ты заплатил за квартиру, и либо тебе сырок плавленый купить, либо яблоко, — делилась воспоминаниями актриса во время одной из передач на канале НТВ.



Известность актрисе принесла роль мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» (16+) и участие в Comedy Woman. После этого Марина часто становилась ведущей и участницей многих телепрограмм и шоу, где была желанным гостем. Также актриса ведет свой юмористический блог, где выкладывает забавные видеоминиатюры. У нее несколько миллионов подписчиков.

«Брал биту, ломал мне колени»

Известно о двух долгих отношениях Марины до встречи с красавчиком-итальянцем. Первый возлюбленный был студентом в Пермском институте культуры, где она училась.

— Как-то я нахамила педагогу-режиссеру, защитила мальчика с нашего курса, — рассказала Марина во время интервью телеканалу НТВ в 2016 году. — Он хрупкий, трогательный был. Его пытались заставить нести лестницу, а я прямо послала режиссера. После этого меня отчислили за профнепригодность. А с этим мальчиком мы стали встречаться и счастливо прожили 12 лет.



Почему она рассталась со своей юношеской любовью, актриса не говорит.



Со вторым мужчиной Марина прожила 13 лет. Он занимался автомобильным бизнесом и был известен в спортивных кругах. Никто и не догадывался, что он издевается над подругой. Марина скрывала его нападки и побои, всегда казалась веселой и «держала лицо». Но во время одного интервью для YouTube-канала женщину словно прорвало.



— Ведущая спрашивала в том числе и про мой опыт семейной жизни, — рассказала потом сама актриса в своей книге «Марина Федункив: жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», вышедшей в 2021 году. — И я не сдержалась… Рассказала некоторые детали того, что происходило со мной. И в голове прокрутила все 13 лет кинолентой… Мои близкие люди, друзья после этого эфира тут же позвонили мне, кто-то даже приехал. А я же переживала, что вылила всё на публику, вытащила, так сказать, грязное белье. Стыдно было — не передать словами.

Марина Федункив сейчас на пике своей популярности. Многие сравнивают ее с Фаиной Раневской Источник: Первый канал











— У многих и посерьезнее проблемы есть, а я тут нюни свои пустила, — рефлексировала актриса. — Свои проблемы я привыкла сама решать, я сильная, на всеобщее обозрение выносить их плохо. Да и вообще меня привыкли видеть веселой, я людям поднимаю настроение, развлекаю. Я не могу с другой стороны перед ними предстать.



После этого Марине написали многие женщины. Они не только сопереживали и поддерживали ее, но и делились своими историями.



— Меня благодарили за то, что подняла эту тему. А многих я, неожиданно для себя, вдохновила на то, чтобы уйти от насилия, которое над ними творили годами, — отметила актриса в воспоминаниях.



Невеста в 50 лет

Уже через два года после того, как Марина рассталась с абьюзером, она встретила свою новую любовь. В 2019 году на дне рождения у продюсера она познакомилась с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Вскоре они еще раз встретились в самолете и после этого начали общаться.



Стефано родился 18 июля 1984 года в Италии. Окончил университет Ла Сапиенца в Риме по двум специальностям: «журналистика и международные отношения» и «экономика и управление». Маджи является советником президента Итало-Российской торговой палаты по связям с общественностью и вице-президентом компании, которая управляет каршерингом «Делимобиль». В 2020 году Стефано приглашали в качестве лектора в РАНХиГС — высшее учебное заведение при Президенте РФ.



Долгое время актриса скрывала их отношения, но в 2021 году объявила о свадьбе.



— Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал, — призналась однажды Федункив. — Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть.



Супруги устроили пышное торжество в юбилейный день рождения Марины — 27 августа 2021 года ей исполнилось 50 лет. На торжество пришли звёзды: Сергей Лазарев, телеведущие Елена Малышева, Лера Кудрявцева, артист балета Николай Цискаридзе, комик Александр Ревва, Николай Наумов, Зоя Бербер и другие актеры из сериала «Реальные пацаны». Свадьбу показали на канале «Пятница».



— Могла ли я представить еще 15 лет назад в Перми, думая, что ничего в моей тяжелой жизни уже не произойдет, что свой 50-летний юбилей встречу невестой? — поделилась Марина вскоре после свадьбы на своей страничке. — Спасибо огромное моему любимому мужу за сильное плечо, за ощущение праздника и возможность снова почувствовать себя леди!

Марина и Стефано в день свадьбы Со свадьбы прошло три года, а ребята до сих пор счастливы И не прочь подурачиться 1 из 3 Марина и Стефано в день свадьбы Источник: соцсети Марины Федункив

Многие тогда сомневались в искренности пары из-за 13-летней разницы в возрасте и предположили, что союз не просуществует долго. Но пара вместе уже несколько лет, а недавно Марина поздравила супруга с юбилеем на своей страничке.



Есть и положительные примеры

На днях появилось известие, что 52-летняя Марина Федункив ждет первенца. Сама актриса свое положение не комментирует, но и не отрицает. Судя по фото в соцсетях, Марина стала носить более просторные одежды с высокой талией, выступающий животик актрисы заметили и на съемочной площадке шоу «Первые на деревне» (возрастной ценз еще не определен) на ТНТ. В нём она снимается как ведущая. 27 августа ей исполнится 53. Беременность и роды в таком возрасте — редкий случай. Мы спросили у врача, насколько это рискованно.

На съемках шоу «Первые на деревне» у Марины Федункив заметили выступающий животик Источник: пресс-служба ТНТ











Гинеколог Галина Евстифеева уже 29 лет помогает женщинам забеременеть, специализируется на детской и взрослой гинекологии, акушерстве и эндокринологии. Врач убеждена, что к 50 годам фолликулярный запас яичников (количество яйцеклеток при оплодотворении) иссякает, поэтому зачать ребенка сложно. Чтобы добиться желаемого, женщины нередко прибегают к гормональной стимуляции яичников. Однако последствиями процедуры могут стать злокачественные и доброкачественные опухоли, кисты и миомы.



— Большинство женщин к 50 годам уже не совсем здоровы. Они накопили негинекологические заболевания, которые также могут повлиять на течение беременности и роды. Уже есть проблемы с давлением, гастриты, холециститы и так далее. Женщине может быть просто тяжело вынашивать. Ведь яйцеклетки стареют вместе с нами — если нам 50, то и яйцеклетке тоже. Поэтому большой риск, что у ребенка будут генетические заболевания, — объяснила 59.RU гинеколог.



В большинстве случаев будущие мамы за 40 лет прибегают к ЭКО — используют донорскую яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидами своего мужа. Но есть и те, кто позаботился об этом заранее и использует в ЭКО свои, ранее замороженные клетки. Однако, даже если всё прошло успешно, риск проблемной беременности и родов остается — в таком возрасте тяжелее вынашивать.

Но есть и положительные примеры. В тех случаях, когда будущая мама не успела накопить за свою жизнь багаж заболеваний, легче забеременеть и выносить ребенка.



— В прошлом году родила моя 47-летняя пациентка с донорской яйцеклеткой, ей было легко. За жизнь у нее были только ОРВИ, корь, ветрянка и незначительный гастрит. До этого у нее были выкидыши, а на момент подсаживания не было ни одной жизнеспособной яйцеклетки.



Как говорят знакомые актрисы, Марина находится уже на шестом месяце, ее беременность протекает гладко.

