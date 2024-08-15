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Он и она Баба ягодка опять: 52-летняя звезда «Камеди вумен» Марина Федункив ждет первенца

Баба ягодка опять: 52-летняя звезда «Камеди вумен» Марина Федункив ждет первенца

Актриса носит просторные наряды, но скрыть беременность уже невозможно

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21 комментарий
Внимательные зрители могли заметить, что животик у Марины Федункив точно не от пельменей

На днях телеканал ТНТ опубликовал фотографии со съемок нового реалити-шоу, одной из ведущих которого станет актриса и звезда шоу «Камеди вумен» Марина Федункив. На одном из снимков, где она предстает в достаточно просторном костюме, виден животик, и он точно не послеобеденный. Информацию о беременности артистки подтвердили сразу несколько источников наших коллег из издания «СтарХит».

— Марина беременна, и это уже невозможно скрыть, — рассказал один из собеседников издания. — Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой. Чувствует себя вроде бы тоже хорошо, не слышали, чтобы жаловалась. Разве что устает быстрее, чем хотела бы.

В силу своего положения Марина Федункив не принимает участия в съемках в полях — только на съемочной площадке.

— В одной из серий она должна была восседать на высоком троне из сена. Но в последний момент реквизиторы перепугались, что тот может развалиться и Федункив упадет, — говорит один из собеседников «СтарХита». — Да и вообще продюсеры ругались, мол, беременной женщине лучше не рисковать и не приближаться к такой конструкции. Трон в итоге всё-таки оставили, но больше часа укрепляли. Сделали всё, чтобы не подвел. В общем, стоит полный шухер.

Сама Марина на вопрос о своей беременности отшутилась, но отрицать не стала.

Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это не смешно.

Личная жизнь у актрисы наладилась только пару лет назад — в возрасте 50 лет она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет младше нее.

— Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал, — признавалась однажды Федункив. — Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть.

Поначалу многие не верили в их союз, но пара доказала искренность своих чувств, а Маджи не раз публично признавался, как сильно любит актрису.

— У Марины сердце, которое улыбается, — рассказывал как-то Стефано. — Но сначала она была абсолютно тяжелая, всегда спрашивала, почему мне нужна она, а не итальянская женщина.

Вероятно, многих такое сообщение обескуражило, так что скажите как на духу: как вы считаете, 52 года — подходящий возраст для беременности?

Для долгожданного ребенка не существует никаких условностей
Да можно и после 60
Всё же уже поздновато
Это просто фотография после плотного обеда

ПО ТЕМЕ
Марина Федункив Актриса Беременность Камеди Вумен Шоу Любовь Отношения
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Комментарии
21
Priori
15 августа 2024, 15:52
Нравиться мне эта актриса . От всей души ей желаю , чтобы все было хорошо и роды не сказались на её здоровье. К сожалению , печальные примеры есть .
Grape Reflection 🍇
15 августа 2024, 15:52
Поздние роды большой риск для ребёнка. Шанс рождения гения сильно уменьшается
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