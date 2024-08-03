«Сказала мне: "Не отпущу!"»: история мужчины, который лишился обеих рук, но нашел свою любовь

Источник: Никита Егоров, Виктория Федорова / Городские порталы

Трагедия случилась с Евгением, когда ему было 28 лет. Он по профессии — электрик, работал слесарем в Саратове. В последний день перед отпуском пошел оборудовать электростанцию. По воле случая оборудование оказалось не отключенным от электросети и через руки и голову Евгения прошла дуга в 6000 вольт.



— В памяти осталось, только как я болт затягиваю и меня ударяет током, — вспоминает Евгений.



Руки сразу почернели, а разряд был такой силы, что сгорели даже кости черепа. Коллеги повезли его в больницу, оттуда на скорой — в ожоговый центр. Дальше — как в тумане. Очнулся полностью без одной руки, вторая — короткая культя. Кости черепа восстановить не удалось — просто пересадили на это место кожу. Началась новая жизнь. И депрессия.



— Это очень дико: всю жизнь был самостоятельным, а тут тебя с ложечки кормят, — вспоминает он. — Очень угнетает.



От Евгения ушла жена. Он остался один. Но не потерял надежду на счастье. Евгений освоился в быту, зарегистрировался на сайте знакомств. Сейчас он говорит, что хотел просто пообщаться и встреч хотя бы на один день — понимал, что никому не нужен инвалид без рук. Но в итоге нашел счастье на всю жизнь.



Ирина Губина тоже искала общения. Она восстанавливалась после тяжелых отношений и шутила: «Ищу мужа!» Ирину не останавливают сложности, и несмотря на то, что в день знакомства внешний вид привел ее в ступор, прошло время, они продолжали общаться и оказались настолько родными друг другу, что в один день она сказала Евгению: «Не отпущу!»

