«Сделай со мной всё, что хочешь»: 15 фраз, которые мужчины мечтают услышать в постели

Иногда постель — лучшее место, чтобы признаться в своих фантазиях Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU











Спальня не место для долгих бытовых разговоров и дебатов, но и совсем молчать в постели тоже не слишком возбуждает. Особенно когда между парой разгорелась страсть. А чем тогда эту страсть поддержать и разжечь еще больше? Уж точно не фразами «Эй, не засыпай», «Где мой телефон» и «Подожди, я уберу борщ в холодильник». Есть другие слова, способные завести любого с пол-оборота. Главное — сказать их в нужное время, и фееричное продолжение вам гарантировано. Вместе с сексологом Ириной Максимовой мы выяснили, что есть как минимум 15 выражений, которые возбудят мужчину в постели так, что спать вам еще долго не придется.



Зачем нужны слова во время секса

Может показаться, что во время секса вообще можно ничего не говорить. Особенно если пара давно вместе. Каждый занимается своим делом и знает все предпочтения своего партнера, так что к чему слова. Но чувства-то никто не отменял — зрение, обоняние, осязание, слух и все остальные. И во время близости обостряется каждое из них. К тому же общение сближает в любой ситуации. И постель — не исключение.

— Благодаря общению можно снять зажимы, особенно если пара недавно вместе, оно способно раскрепостить партнеров, помочь им ближе узнать друг друга, — говорит Ирина Максимова. — В конце концов, где, если не в постели, вы можете поделиться друг с другом своими самыми сокровенными фантазиями. Согласитесь, было бы странно делать это за просмотром фильма или во время семейного ужина. Интим — это не только про страсть, это еще и про доверие.



Что говорить мужчине во время секса

Если вы будете говорить без умолку или ляпнете что попало во время секса, вряд ли это приведет к желаемому результату. Здесь главное — знать меру и не превращать близость в безостановочное чтение дифирамбов. Пары, которые давно вместе, скорее всего, уже в курсе, что нравится каждому, но, если вы впервые решили перекинуться парой возбуждающих фраз, начните с эксперимента — говорите то, что, как вам кажется, должно возбуждать партнера, и следите за его реакцией. Так вы поймете, какие выражения действительно заводят, а какие — «попали в молоко».

— Некоторым людям нравится, когда им говорят пошлости в постели, но, если вы не так давно вместе или только сейчас решили включить интимные фразы в свою сексуальную жизнь, лучше не торопитесь с грубостями, — предупреждает Ирина Максимова. — Потому что еще неизвестно, как ваш партнер на них отреагирует. Не исключено, что он просто испугается вашей звериной натуры.

Вместе с тем не стоит концентрироваться на перебирании всех фраз, которые придут вам в голову. Иначе ваши заигрывания будут скорее походить на обострение синдрома Туретта. Старайтесь говорить только то, что вы действительно чувствуете. Постель — последнее место, где надо устраивать спектакли. От того, что вы начнете переигрывать, даже самая жгучая страсть быстро сойдет на нет.



Раз уж мы выяснили, что говорить в постели нужно только то, что идет от души и сердца, то начать можно с комплиментов. Здесь даже выдумывать ничего не придется: что видите, то и озвучивайте. Только смотрите, чтобы не было как на картине Гвидо Рени «Бахус и Ариадна», также известной как «А разговоров-то было». Если партнер вам попался довольно миниатюрный, не акцентируйте на этом внимание — лучше обозначьте его достоинства.



А если во время секса вы обычно полностью освобождаете голову и не готовы задумываться о том, что именно сказать, вместе с сексологом мы подготовили небольшую шпаргалку — эти фразы заводят практически каждого мужчину.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











— Если вы хотите, чтобы мужчина сделал что-то конкретное во время близости, так и скажите, не стоит ждать, пока он сам до всего догадается, — говорит Ирина Максимова. — Расскажите, куда он должен вас поцеловать, с какой скоростью ему лучше двигаться, как глубоко заходить. И если он всё сделает так, как вы попросили, не забудьте сказать, как вам от этого хорошо. Другой вариант — вы можете сказать мужчине, что сегодня всё сделаете сами. И обратите внимание на его реакцию.



У каждого мужчины могут быть свои индивидуальные вариации фраз, которые его заводят. Здесь всё зависит от самих партнеров и их раскрепощенности. И эти фразы вы узнаете в ходе дальнейших «экспериментов».



И помните, что есть универсальная фраза, которая одинаково возбуждающе действует как на мужчин, так и на женщин. Ее эффективность проверена в ходе исследования, в котором приняли участие 39 тысяч человек. В результате оказалось, что 74% женщин и 75% мужчин считают, что самая возбуждающая фраза — «Я люблю тебя».