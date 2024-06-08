Алсу, Нюша, Лерчек — снова невесты? Почему не сложилась семейная жизнь в звездных парах

Как правило, брак держится на женском терпении до тех пор, пока можно найти оправдания поведению партнера Источник: nyusha_nyusha / Instagram.com (деятельность запрещена в РФ), alsou_a / Instagram.com ((деятельность запрещена в РФ)











Первое полугодие 2024 года в звездном мире запомнится неожиданными разводами. Зимой об уходе от мужа — бывшего хоккеиста Игоря Макарова — объявила известная телеведущая Лера Кудрявцева, весной о разрыве отношений сообщили скандальные блогеры Валерия и Артем Чекалины, и совсем недавно развелись певица Нюша с бизнесменом и коучем Игорем Сивовым и Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым.



Бытует мнение, что звездным парам тяжело ужиться вместе. Корреспондент MSK1.RU разбиралась — правда ли это? Из-за чего чаще всего расходятся известные люди?

И Лера Кудрявцева не сумела удержаться в браке Источник: Городские порталы

Нездоровая конкуренция

Психолог Инна Игнатьева считает, что чаще всего разлад в отношениях происходит из-за нелегких характеров, алкоголя, наркотиков и измен.

— Создать крепкий семейный союз — задача не из простых, даже для обычных людей. Что уж говорить о «небожителях» — звездах, чей график выступлений, распорядок дня и, как правило, непростой характер оставляют желать лучшего, — сказала MSK1.RU Инна Игнатьева. — В союзе двух знаменитостей обе личности сильные — с волевыми и лидерскими качествами, с потребностью в свободе, выборе личного пространства. Перечисленные качества хороши в индивидуальном проявлении, но, встречаясь с «себе подобными», это может привести к конфликту и перетягиванию одеяла на себя.

Необходимый в гармоничных отношениях симбиоз перекрывается нездоровой конкуренцией — моя значимость важнее, сильнее, мои потребности главнее. Инна Игнатьева, психолог

По мнению Инны Игнатьевой, возможно, именно так случилось в браке принцессы Дианы и принца Чарльза. И, вероятно, по той же причине распался брак телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова. После развода в этих союзах знаменитость находит себе пару поскромнее, чтобы не затмевать собственную известность.

Телеведущая и певица Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым после четырех лет брака Источник: Ольга Бузова / Vk.com











— Еще одна причина — ощущение всемогущества и вседозволенности на основании больших финансовых и других возможностей. Например, у одного из супругов постоянно могут быть шумные звездные тусовки с настойчивым вниманием фанатов противоположного пола. Здесь не выдержат даже самые демократичные отношения, — считает Инна Игнатьева. — Есть возможность выбора: моложе, красивее, чувственнее... Всё это приводит к флирту и измене. Таких примеров очень много в Голливуде, и сейчас это может касаться развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Причина та же — неверность супруга.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов прожили вместе 17 лет Источник: Городские порталы

Простить измену

А кандидат медицинских наук, психолог Андрей Миронов считает, что даже крепкий звездный союз может разрушить активная творческая деятельность. Соответственно, супруги проводят друг с другом меньше времени и тем самым могут отдаляться.



— Большое количество поклонников действительно создает массу соблазнов изменить своему супругу. Крутые вечеринки с большим количеством алкоголя могут пристрастить человека к нему. Всё это может привести к расставанию, — сказал MSK1.RU Андрей Миронов. — Даже если измену и прощают в первый раз, это редко помогает. Человек, изменивший один раз, скорее всего, сделает это опять. Так произошло в звездной паре актрисы Натали Портман и хореографа Бенжамена Мильпье. Натали в первый раз простила своего супруга, чтобы сохранить брак и счастье детей. Но спустя время она увидела своего суженого с новой девушкой и подала на развод.

Актриса Натали Портман развелась с хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака Источник: Danny Moloshok / Reuters











Также, по словам психолога, может привести к разводу зависимость от запрещенных препаратов. В шоу-бизнесе этого достаточно. А в измененном состоянии человек не всегда отдает себе отчет и может быть агрессивен по отношению к партнеру.



— Зависимость уничтожает романтику, и уже трудно сохранить нормальные отношения. Такая ситуация была у актера Хит Леджера и актрисы Мишель Уильямс. Из-за пристрастий Леджера пара была вынуждена расстаться, — напомнил Андрей Миронов. — Следующая причина — разногласия в воспитании детей. Родители могут по-разному смотреть, как необходимо общаться с ребенком, сколько проводить с ним времени и как играть. Если нет понимания, возникают конфликты, которые очень сильно вредят самому ребенку. Из-за подобных разногласий и рассталась пара актрисы Софи Тернер и певца Джо Джонаса.

Вместо поиска обоюдовыгодного решения люди начинают обвинять друг друга. В такой атмосфере почти невозможно сохранить отношения. Андрей Миронов, психолог

— Подобная картина случилась у актрисы Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари. Сэм утверждал, что Бритни часто конфликтует и с ней трудно общаться. Вообще, у публичных лиц чуть больше негативных факторов, которые могут подтолкнуть к расставанию, чем у простых людей, — добавил Андрей Миронов.

Актриса Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари были вместе чуть больше года Источник: Mario Anzuoni / Reuters











«Не нужно тянуть одеяло на себя»

А Роза Сябитова рассказала MSK1.RU о том, что она, как профессиональная сваха, давно собирает информацию на эту тему. По ее статистике, в 80% случаев на развод подает женщина.



— Как правило, брак держится на женском терпении до тех пор, пока можно найти оправдания поведению партнера. Это касается и певицы Алсу, — считает Роза Сябитова. — А вообще, российские инфантильные мужчины разводятся тогда, когда появляется новая женщина и начинает выносить мужчине мозг, чтобы он ушел от жены. В целом, в силу своей природы, в браке их всё обычно устраивает — есть и супруга, и любовница.

А когда в семье две звезды и каждый тянет одеяло на себя, это, конечно, плохо — бьются друг с другом, кто в этой войне круче.



Роза Сябитова, главная сваха страны, телеведущая

По словам Розы Сябитовой, в таких ситуациях дело может дойти и до рукоприкладства. И не дай бог, если это видят дети. Тогда точно надо разводиться.

А таролог Ника Рамазанова уверена — звездные пары практически ничем не отличаются от обычных пар. Они такие же люди, просто к ним есть повышенное внимание и порой мешает жить слава.



— Как правило, наносит не всегда благоприятный отпечаток гастрольная жизнь. Когда жизнь насыщена разного рода событиями, концертами и зваными ужинами, времени на личную жизнь остается всё меньше, и это один из главных поводов для расставания, — сказала MSK1.RU Ника Рамазанова. — Также поводом может стать несовместимость, расхождение во взглядах на жизнь и совместный быт. А спасти может общая, глобальная цель и совместные занятия духовными практиками.

«Не вижу катастрофы»

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Алла Юганова была замужем за актером Павлом Кузьминым. Их брак распался спустя два года. Алла родила от Павла дочь Аню. Сейчас она воспитывает ее одна. Сердце актрисы Югановой свободно.



— Творческие пары переживают разные критические ситуации. Как правило, творческие люди сконцентрированы на себе, на своем творчестве и самореализации, — сказала MSK1.RU Алла Юганова. — Кто-то может заниматься саморазвитием, и это отношениям никак не мешает, а кто-то хочет только самовыражаться, и это переключает его от постоянства, меняются приоритеты. Человек, который находится постоянно в поиске творческом, находится и в постоянном поиске отношений.

Актриса Юлия Такшина познакомилась с актером Григорием Антипенко на съемках сериала «Не родись красивой» в 2005 году Источник: Юлия Такшина / V.com











Актриса театра и кино Юлия Такшина воспитывает одна двоих сыновей от актера Григория Антипенко. Они были вместе шесть лет.



— Звезды на виду. Этих людей всегда обсуждают. Куда бы я ни приехала, мне все говорят: «Вы наша, вы родная, мы всё про вас знаем». У людей есть ощущение, что я — член их семьи. Поэтому и наши отношения с Григорием все так обсуждали, — сказала MSK1.RU Юлия Такшина. — К сожалению, разводов очень много. Гораздо меньше пар, которые прожили всю жизнь вместе. Недаром Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Певица Лолита и певец Александр Цекало выступали вместе более десяти лет Источник: Владимир Вяткин / РИА Новости











Певица Лолита Милявская официально выходила замуж пять раз. С певцом Александром Цекало, с которым она выступала в кабаре-дуэте «Академия», была вместе 12 лет. После развода Лолита назвала причины расставания: невнимание, соперничество, непорядочность в финансах — прикарманивал себе гонорары, хамство, а также пренебрежительно относился к ее сольной карьере.



— Но я тоже считаю, что разводы не зависят от профессии. А почему разбегаются стоматологи, фрезеровщики и все остальные? Артистов раз-два и обчелся, гораздо больше людей других профессий, а статистика разводов невероятная, — сказала MSK1.RU Лолита Милявская. — Бывает, что люди просто не совпадают характерами ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. Но никакой катастрофы я в этом не вижу.

Чекалины были вместе со студенческих лет Источник: Городские порталы