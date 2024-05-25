Львам захочется пойти налево, а Весам — скандала. Любовный гороскоп на июнь

Вы будете излучать особенную привлекательность и очарование. Венера дарит идеальную возможность для начала новых отношений и укрепления уже сложившихся. Пора перестать пребывать в иллюзиях и честно ответить на пару вопросов: что я ожидаю от отношений, какого человека я желаю видеть рядом с собой? И если вы искренне хотите любви, то отправляйтесь на прогулку, в поездку, в кино или ресторан.