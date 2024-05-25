Львам захочется пойти налево, а Весам — скандала. Любовный гороскоп на июнь

Долгожданное лето наступает! Встречаем первый его месяц и готовимся погрузиться в романтику. Звезды говорят, что июнь станет хорошим периодом в личной жизни большинства людей. Но у некоторых будут проблемы и недопонимание. У кого именно? Чего опасаться? Строить ли планы или подождать? Наши коллеги из 72.RU cпросили у астролога Анны Боровских.
— Начало лета — это прекрасное время для теплых встреч с любимыми и построения семейных планов. Июньская Венера укрепляет родственные связи, создает атмосферу любви и поддержки. Июнь 2024 года благоприятен для начала новых отношений: присмотритесь к своему окружению. Возможно, ваша судьба уже совсем рядом, — рассуждает астролог.
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Овен
Июнь предлагает вам изменения в личной жизни — встречайте их с радостью. Венера принесет новые знакомства и возможность оживить давно созданные отношения.
Ходите на свидания, устраивайте сюрпризы любимым и проявите свои лучшие качества. Всё это укрепит ваши отношения.
Телец
Первый месяц лета подарит ощущение стабильности и верности. Это позволит создать глубокую эмоциональную связь с любимым человеком. Вы сможете найти больше общих тем и интересов и сделать серьезный шаг навстречу друг другу.
Одиноким стоит обратить внимание на круг коллег и друзей — именно там ждет интересное знакомство. Если вы готовы принять человека со всеми его недостатками, то смело вступайте в отношения. Если же ждете от встреч лишь положительных эмоций, значит, еще не время. Просто наслаждайтесь свободой!
Близнецы
Захватывающий и насыщенный период! Июнь открывает вам новые горизонты. Меркурий поспособствует интересным знакомствам, которые могут стать достаточно значимыми. Романтика и приключения будут поджидать на каждом шагу! Не прячьтесь за маской неприступности, а просто наслаждайтесь моментом.
Парам хорошо бы отправиться в путешествие, обсудить планы или начать двигаться к общей цели. Это сделает отношения крепче.
Рак
Планеты в июне вам благоволят. Будет период домашнего уюта и тепла. Вы легко найдете подход к своим домочадцам и усилите с ними связь, сможете почувствовать желания партнера.
Одиноким стоит обратить внимание на тех, с кем комфортно и есть общие ценности и интересы. В знакомой и привычной обстановке есть шанс заметить человека, кто разделит с вами судьбу.
Лев
Первый месяц лета добавит остроты в любовных делах. Ваше обаяние привлечет внимание поклонников. Среди них вы вполне можете найти достойного партнера и завязать с ним страстный роман, который выльется в нечто значимое.
В семейных отношениях уделите внимание романтической части. Стоит освежить вашу любовь совместными прогулками, поездками и светскими мероприятиями. Остерегайтесь соблазнов — воздержитесь от флирта на стороне.
Дева
Возьмите эмоции под контроль. Июнь предлагает поразмыслить о том, что действительно важно для вас в партнере. Венера поможет осознать и принять истинные чувства и желания. Сейчас ваши двери открыты для знакомств и судьбоносных встреч.
В паре учитесь выражать свои чувства без претензий и обвинений. Только так вы сможете сохранить отношения, не потеряв себя. Наслаждайтесь жизнью, дарите друг другу больше тепла и любви в любых ситуациях.
Весы
Вы будете излучать особенную привлекательность и очарование. Венера дарит идеальную возможность для начала новых отношений и укрепления уже сложившихся. Пора перестать пребывать в иллюзиях и честно ответить на пару вопросов: что я ожидаю от отношений, какого человека я желаю видеть рядом с собой? И если вы искренне хотите любви, то отправляйтесь на прогулку, в поездку, в кино или ресторан.
Семейным стоит быть сдержаннее. Прежде чем выяснять, кто прав и кто виноват, подумайте: а что вы могли бы сделать иначе, чтобы избежать конфликта и недоразумений?
Скорпион
Будьте решительны, но трезвы в своих действиях. Лето начнется импульсивно и динамично. Вы наделены глубиной и страстью, однако не забывайте, что период влюбленности окрашен в розовых тонах. Зачастую сложно здраво оценить ситуацию. Не создавайте себе идеал, так сможете избежать болезненного пробуждения от иллюзий.
В отношениях будьте решительны, но не прогибайте партнера под себя. У него тоже есть чувства и потребности. Находите время на совместный отдых: так вы быстрее найдете общий язык и по-настоящему сблизитесь.
Стрелец
Доверьтесь чувствам и откройтесь новому! Ваше стремление к разнообразию и ярким впечатлениям позволит притянуть множество интересных встреч и знакомств. Позвольте себе насладиться общением и романтическими приключениями.
Но не забывайте и о других сферах жизни: работа, финансы, развитие, дружба — всё должно быть в балансе. Только тогда вы сможете почувствовать всю полноту жизни и выстроить крепкие отношения, основанные на любви и взаимопонимании.
Козерог
Начало летнего периода вновь обозначит ценность семейных отношений. Ваша надежность и основательность притягивает людей, настроенных на длительные отношения. Обсуждайте совместные планы: так вы быстро определите возможность создания союза с конкретным человеком.
Одиноким предпочтительней искать себе спутника в деловых кругах и на обучающих курсах. Так ваши интересы будут изначально схожи и будет больше возможности сблизиться.
Водолей
Пора задуматься о будущем. Вы зачастую слишком поглощены своими чувствами и переживаниями, но в отношениях участвуют двое. Постарайтесь понять партнера, его чувства и желания. Возможно, вы топчетесь на месте, так как живете одним днем и не думаете о будущем.
В браке не всё будет гладко. Старайтесь не раздувать из мухи слона, ведь мелкие ссоры не повод рушить то, что создавалось годами. Проявите больше внимания и заботы к близкому человеку — иногда нужно просто его внимательно выслушать.
Рыбы
Доверьтесь судьбе — всё предопределено. Июнь откроет вам мир мистических встреч и эмоциональных страстей. Позвольте жизни самой вести вас к долгожданной встрече и любви. Доверяйте своему чутью и откройтесь новым знакомствам и романтическим приключениям.
В семейном союзе будьте внимательны к супругу. Доверяйте ему, помогайте и поддерживайте. Помните, что крепкие отношения строятся на обоюдной вовлеченности!