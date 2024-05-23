«Вместо девочки получите повестку»: кто и зачем выдает на «Госуслугах» альтушек россиянам-неудачникам с зарплатой в 30 тысяч

Мечтой 30-летних неухоженных мужчин стали девочки-подростки Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











На просторах интернета завирусился тренд: «Альтушка с "Госуслуг"». Чаще всего его распространяют измотанные работой мужчины за 30 лет, единственной отдушиной которых остались лишь компьютерные игры, рыбалка или пенные напитки. Они верят, что государство должно о них позаботиться и выдать молодую девушку. Желательно на «Госуслугах», причем бесплатно, без СМС и по возможности даже без СНИЛС. Почему этот тренд стал так популярен в стране и стоит ли ожидать такого вмешательства государства в личную жизнь возрастных мужчин и юных девушек, разбирались политолог и психолог с нашими коллегами из V1.RU.

Напомним, мем про альтушек с «Госуслуг», которых должны выдавать скуфам, появился довольно давно, но этой весной он вновь завирусился по российскому сегменту интернета. Мол, скуфам — мужчинам старше 30–40 лет, которые не следят за собой и не занимаются спортом, но зато имеют консервативные взгляды и большие успехи в компьютерной игре «Мир танков», выдают альтушек — юных, ярких, наивных, но веселых и жизнерадостных девушек-неформалок. И это бесплатно, надо только заполнить заявление на «Госуслугах». Очевидный и невероятный контраст между представителями этих совершенно разных слоев общества, которых объединил официальный сервис, оказался крайне забавен. Ведь что может свести между собой потертых жизнью мужиков и милых девочек-неформалок?

Кстати, со временем шутки начали развивать. Например, есть версия, что статус скуфа нужно подтвердить через «Одноклассников». Что на выданную альтушку надо платить налог. Появились и мемы-продолжения: «Исправили ошибку, из-за которой вместо альтушки выдавался запрет на выезд из страны». «Мало кто знает, что участникам программы "Дальневосточный гектар" вместо альтушки выдают азиаточку», «Настоящий мужик уже получил свою альтушку на "Госуслугах", а ты и дальше верь клевете либералов», «Сходи, наконец, помыться — там в ванной тебя могут давно уже ждать альтушки» и так далее.

С уклоном в «Лолиту» и либеральную порнографию

Девушку предлагают выписывать на сайте госуслуг Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











По словам политолога Михаила Швеллера, помимо естественного и, казалось бы, поверхностного и мимолетного юмора, мем про «Альтушку с "Госуслуг"» содержит несколько скрытых смыслов и как минимум одну социальную рекламу.



— Прежде чем просто посмеяться, давайте подумаем: почему этот мем вдруг стал так неожиданно популярен практически на всем постсоветском пространстве? — задается вопросом политолог Швеллер. — Да просто потому, что он многогранен и содержит смыслов почти столько же, сколько их в мифических, но категорически запрещенных «протоколах Сионских мудрецов» (признаны в 2010 году экстремистским материалом решением Ленинского районного суда города Оренбурга).

Причина, по которой именно альтушек должны раздавать людям в два, а то и три раза старше их, неизвестна Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Чтобы понять сакральный смысл мема, Михаил Швеллер предлагает разложить его по составляющим и соотнести с современной реальностью.





— Во-первых, если брать с поверхности, это выплескиваемая через мем призрачная, постоянная, нереализуемая и невозможная к реализации мечта тех, кого принято называть «глубинным народом», — говорит политолог.

Кому предназначена эта альтушка с «Госуслуг»? Скуфу. То есть, белому цисгендерному, работающему в найме мужчине возраста от 40 лет и старше. политолог Михаил Швеллер

— То есть речь идет о самой ущемляемой и презираемой касте современного общества. Касте, над которой принято смеяться и издеваться, — говорит политолог, — Но на которых держится хребет большинства предприятий, офисов, производств и учреждений. Что их объединяет? Тяжелый и выматывающий 12-часовой рабочий день в своем населенном пункте или на вахте. Не отпускающая ни на миг необходимость зарабатывать деньги. Жены-ровесницы разной комплекции, но одинаковой сварливости. Растущие дети. Проблемы со здоровьем, при отсутствии времени и сил даже не на профилактику, а на лечение заболеваний. Нескончаемый день сурка. Максимум, на что их еще хватит, так это на такие же унылые и скромные хобби: вечерние бои в «танках», где как раз выкатили ангар с патриотическими видами Мамаева кургана, копошение на даче и рыбалку. И где-то на краю угасающего сознания остается проблеск мечты о чем-то юном, светлом, радостном и эмоциональном. Как в юности, о которой остались одни воспоминания. А так как реализовывать самому сил уже не хватает, то остается только надеяться. Что оно произойдет само. Без его участия и усилий. Как счастливый лотерейный билетик, который даже не надо покупать.

С таким предложением согласны даже чиновники Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Кроме того, в кажущимся смешным меме, по мнению политолога Швеллера, замаскирована продвигаемая еще с 90-х годом морально-нравственная деградация взаимоотношений представителей разных поколений.



— Можно по-разному относиться к теории, что еще с конца 80-х — начала 90-х с Запада нам исподволь прививались порочные тенденции, в том числе вседозволенности, разврата и беспорядочных половых связей. Но сейчас, даже в этом меме, мы получаем результат тех лихих 90-х, с которым теперь вынуждено со всей серьезностью бороться наше правительство и депутаты Государственной думы, настаивая на пропаганде истинных семейных ценностей — говорит Михаил Швеллер. — Ведь, по сути, что пропагандирует этот мем? Что взрослому, почти пожилому уже мужчине официально выдадут девочку-подростка, еще даже не сформировавшуюся как самостоятельная личность. Это же самый натуральный конфликт «отцов и детей» с уклоном в «Лолиту» и прочую либеральную порнографию! И это подается, замечу, как пусть и фантастическое, но вполне естественное, заманчивое и желанное событие для мужчины. И ведь в меме не идет речь об институте патронажа или передаче опыта подрастающему клиповому поколению со стороны тех, кто застал еще СССР. Нет, речь идет именно об извращенном выплескивании через секс извечного конфликта-противопоставления отцов и детей! Простите, но это точно идет в категорический разрез с традиционными семейными ценностями. Вы вот задумывались: почему в этом меме через «Госуслуги» не выдают скуфу крепкую, хозяйственную и покладистую женщину-ровесницу? А депутат Госдумы Виталий Милонов явно задумался. Недаром же он предложил добавить на «Госуслуги» сервис знакомств с автоматической блокировкой женатых мужчин.

И самое главное, что видит политолог в этом популярном меме про скуфов и альтушек — это скрытую, но крайне действенную рекламу российской информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.





— По сути, создателям и популяризаторам этого мема надо дать если не премию, то как минимум почетную грамоту! Конечно, только после того, как они покаются за увлечение западной пропагандой «свободной любви». Но сначала наказать, а потом наградить обязательно надо! — считает Михаил Швеллер. — Ведь ничего так не олицетворяет достижения нашего электронного документооборота лучше, чем положительные упоминания в юморесках, анекдотах и прочих смешных скетчах. Не для кого уже не секрет, что так называемые релоканты, бежавшие на Запад и в подбрюшье России от выдуманных тягот и лишений на родине вдруг столкнулись с почти полным отсутствием даже слабых аналогов «Госуслуг» в других странах. Они вынуждены ходить за справками из кабинетов в кабинеты, выстаивать очереди и пробиваться через бюрократию там, где в России уже давно решается одним нажатием клавиши. Поэтому этот мем — настоящая реклама «Госуслуг» как места, где можно получить всё что угодно и даже без СНИЛС. Справку, штраф, разрешение, повестку в армию и в суд, золотую рыбку и даже «альтушку».



Что за цыганские традиции?

Девушки не видят юмора в попуряном меме Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Девушкам, которые относят себя к неформальной альт-культуре, не нравится тренд. Они не понимают, почему их по какой-то непонятной причине должны отдавать жирным 30- или 40-летним мужикам, которые не в состоянии найти себе пару.



— Я что, вещь? У меня нет своего мнения и выбора? — возмущается альт-девушка. — Мы живем не в XVIII веке, чтобы девушек без их спроса кому-то выдавали. Что за цыганские традиции отдавать подростка взрослому мужику? Даже в шутку! Тренд настолько токсичный, что под ним подразумевается не просто наша субкультура, а любая молодая девушка. Главное, чтобы такому ничтожеству что-то выдали.



Дети и женщины — это не вещи и не строка в «Госуслугах». волгоградская альтушка

По словам альтушек, высмеивать скуфов более чем нормально. Это мужчины, которые ничего не добились в жизни, получают зарплату в 30 000 рублей и проминают диван.

—Такое население нужно поднимать на смех, чтобы их стало меньше. Но при чем тут мы? Что сделала вам наша культура? — не понимает девушка. — У нас есть своя субкультура, одежда, музыка и тренды. Мы ничего плохого не делаем государству, скуфам и кому-то ни было. Почему мы стали посмешищем, которое хотят положить под мужчин-неудачников?

«Они нашли друг друга. Не по любви, а по условному социальному рейтингу»



Психолог не видит ничего плохо во вмешательстве государства в личную жизнь Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











По мнению психолога Эвелины Гаевской, в данном тренде есть ряд ужасных причин, которые вызвали отклик у интернет-пользователей:

объективизация женщин. Женщина — продукт, что-то вроде таблетки, средство для здоровья мужчин. Женщина — не субъект, обладающий собственной свободной волей, это объект, вещь, которую можно «выдать» кому-то (субъекту-мужчине?);

прокачивание потребительского отношения к женщинам и концепции «женщина обслуживает мужчину»;

инфантилизация мужчин. Атака на традиционную гендерную роль. В этом меме мужчина — явно не герой и даже не охотник. Это зависимый от чужого ресурса потребитель, который пассивно ждет, когда ему «выдадут» удовлетворение;

общение между мужчинами и женщинами сводится даже не к сексу как к форме контакта (о любви уже давно речи нет), а к функциональному взаимодействию;

в войне полов нет победителей. И скуф, и альтушка воспринимаются как какие-то не слишком статусные персоны, но зато они нашли друг друга. Но не по любви, а согласно условному социальному рейтингу. Такой вот современный вариант кастовости, через цифровизацию общества.

Эвелина Гаевская предполагает, что тренд продолжает другой мем, а именно «Первые 40 лет детства для мужчины самые трудные». При этом что один, что другой не являются остроумным высказыванием и, более того, обижают как мужчин, так и женщин.



Сексизм может выглядеть как шутка, но от этого шуткой (в смысле, остроумным высказыванием) не становится. психолог Эвелина Гаевская

Психолог советует не воспринимать как инструкцию для применения оценочные и обесценивающие суждения посторонних людей, решивших наградить вас ярлыком и лучше вас знающих, как вам следует жить.

— Желательно не втягиваться в эту игру и сохранять свободу воли, — рекомендует Эвелина Гаевская. — Как правило, есть простой маркер. Если вам кажется, что что-то в действиях (или в вопросах) другого человека не так — то вам не кажется.

Эвелина Гаевская считает, что государство так или иначе всегда вмешивается в личную жизнь, регулирует поведение людей через культурные и законодательные нормы, через экономические процессы. Концепция индивидуализма в современных условиях терпит крах.



— В психологическом смысле личность не существует вне социума, — объясняет психолог Эвелина Гаевская. — Понятие личности неразрывно связано с деятельностью этой личности, опять же, деятельности в социальном смысле. В этом смысле новшество от государства имеет как свои минусы, так и плюсы. Не говоря о неизбежности. В прикладном смысле официальный ресурс, конечно, полезен, как инструмент для коммуникации между людьми. Но одинокими люди становятся не из-за информационной изоляции, а в большей степени от социальной. В какой-то степени социальная поддержка граждан и объединение в группы по интересам здесь может перекладываться государством на граждан. Тем не менее идея «помоги себе сам» иногда вполне рабочая.



Универсальный совет по тому, чтобы перестать быть одиноким от Эвелины Гаевской: уважение себя и других, баланс личных потребностей и потребностей социума и навык экологичного общения: вежливость и этичность.

