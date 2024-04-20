«Если бы хотя бы был секс...» Врач потребовал от подруги вернуть 200 тысяч рублей

Екатеринбурженка успела потратить деньги Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Лев Розов из Екатеринбурга второй год пытается вернуть свои 200 тысяч рублей, которые он случайно перевел знакомой Альбине А. Она сначала признавала этот долг и обещала отдать деньги, потом передумала и заявила, что это был подарок и у нее со Львом были отношения. При этом они даже ни разу не целовались.

Первая судья не поверила Альбине, но апелляция и кассация встали на ее сторону. И если Верховный суд ничего не изменит, Лев не только останется без денег, но и сам будет должен ей 70 тысяч за расходы на адвоката. Журналист Е1.RU Евгений Кошек рассказывает подробности этой удивительной истории.



Обещала за год вернуть

Льву сейчас 53 года. Бывший детский психиатр, он оставил эту профессию после смерти сына и стал работать в Областной наркологической больнице на профосмотрах. В конце 2018 года подруга познакомила его с эффектной брюнеткой. 38-летняя Альбина произвела впечатление на нашего героя, и он начал оказывать ей знаки внимания. Впрочем, без особого успеха.

— Мне хотелось серьезных отношений, семью и ребенка, поскольку я потерял сына. Я начал немножко за ней ухаживать. У нас не было ни совместной жизни, ни секса. Просто беспредметные ухаживания. То, что называется френдзона. Как-то она пожаловалась, что бывший муж забрал у нее золотые изделия.

Я ей подарил кольцо. Потом подарил часы. Лев Розов

Я их не покупал, они у меня были. Но, несмотря на все усилия, для нее я оставался мужчиной-другом, — рассказал E1.RU Лев.

По его словам, Альбина работала продавцом-консультантом в фирме, реализующей продукцию для косметологических процедур. Женщина принимала все его ухаживания, но дальше этого не шло. На встречи в ресторан она приходила всегда или с подругой, или с 13-летней дочерью.

— Потом она и вовсе мне сказала, что у нее есть мужчина женатый и что она не готова к более близким отношениям. У нас началось охлаждение. И тут она мне предложила встретиться, чтобы поздравить меня с днем рождения. Я с ней общался уже почти год и понимал, что я во френдзоне. Но решил приехать. Мы встретились в бистро. Угостил ее кофе, она мне подарила корзинку с чаем и вкусняшками. Я не ем такие вещи, но всё равно приятно было, — вспоминает Лев.

Дальше, по его словам, Альбина попросила у него денег — 1800 рублей.

— У меня не очень хорошее зрение. Дальнозоркость — хорошо вижу вдаль, но плохо вижу вблизи. Рекомендованы очки, но я ими не пользуюсь. Плюс еще отвлекался на поздравления с днем рождения. И я по ошибке перечислил ей 188 тысяч рублей. Через пару дней заметил и попросил вернуть обратно.

Факт переписки не оспаривается Альбиной. В ней она просит об отсрочке и возвращает деньги маленькими частями Источник: Лев Розов











Однако Альбина ответила, что уже потратила эти деньги на аппарат для депиляции.

— Она сказала, что скоро отобьет их и вернет. Я поверил, даже сам помогал ей грузить этот аппарат. Примерно через месяц еще 3 тысячи перечислил — нужно было место арендовать для аппарата. Она в переписке подтверждала долг и обещала вернуть в течение года, но так и не вернула в полном объеме. За два года в счет погашения сделала несколько мелких переводов, суммарно на 55 тысяч рублей, — вспоминает Лев.

В итоге Лев пообещал Альбине обратиться в суд. Подруга не отреагировала, и он подал иск о неосновательном обогащении. Срок исковой давности по таким делам — всего три года, и в 2023 году он уже был на исходе.



— Я терял и бóльшие суммы, но меня возмущает ее позиция. Есть доказанный факт передачи денег. Есть отсутствие доказательств, что она их возвращала. Есть статья. Конечно, если я заведомо знал, что это подарок, то я не могу претендовать. Но деньги не были подарком, и вся переписка это подтверждает. Я же и не прошу вернуть деньги за цветы или рестораны. Не прошу вернуть часы или кольцо. Просто пусть вернет долг, — подчеркивает Лев.

За несколько лет переписок Альбина ни разу не сообщила, что эти деньги были ей подарком.

Заявила, что испытывала чувства

— В суд она пришла с юристом. Их утверждение было такое: что я ей угрожал и она мне перечисляла деньги. Что мы с ней были парой, что у нас были близкие личные отношения. Но в переписке видно, что я угрожал ей только тем, что пойду в суд, если она не отдаст деньги. Потом она заявила, что деньги я ей перечислил на украшения, и показала их. Но не смогла ни показать чеки, ни даже сказать, в каком магазине их покупала, — вспоминает Лев.

Альбина утверждала, что испытывала чувства ко Льву. В подтверждение она показала СМС, в которых друг признавался ей в любви и говорил, что хочет с ней быть. Однако, по словам самого мужчины, они даже ни разу не целовались, не говоря уже о большем.

— Я не отрицаю, что ухаживал. Эти СМС мне друг помог написать, чтобы они растопили ее сердце, но это всё было зря.

Взаимности не было с ее стороны. Лев Розов

Нигде нет в переписке, что эти деньги ей в подарок. Что у нас есть общие планы, что ведем совместное хозяйство, что у нас отношения или был секс, — объяснил мужчина.

Версии Альбины не убедили судью. Она постановила вернуть неосновательное обогащение.

— Из переписки в мессенджере WhatsApp, подлинность которой подтверждена обеими сторонами на судебном заседании, прямо следует, что истец неоднократно просил возвратить полученные ответчиком деньги, а ответчик признал необходимость их возврата и осуществил частичный возврат. Само по себе наличие каких-либо близких отношений между сторонами не подтверждает перечисление спорных денежных средств истцом ответчику в виде подарка , — говорится в решении.

В пользу Льва присудили взыскать 135,5 тысячи рублей как неосновательное обогащение и 32 тысячи в качестве процентов. Однако всё изменила апелляция.

Сначала Альбина говорила, что деньги были подарены ей на украшения, потом — что на путешествие Источник: читатель E1.RU











Близкие отношения без близости

В апелляционную инстанцию Лев, по его словам, пришел уверенный в победе, и эта самоуверенность сыграла злую шутку.

— Она пришла такая бедная-несчастная. Судья ей не задала ни вопроса. Весь процесс вопросы задавали только мне. Ее юрист говорит, что мы были парой, было совместное хозяйство. Я пытался объяснить, что это не так: лишь дарил ей цветы и пару раз в ресторан приглашал. Мы даже наедине ни разу не были! Она приходила то с подругой, то с дочкой. Я не прошу вернуть все мои расходы на нее. Я понимаю, что там был мой выбор, — говорит он.

Если бы хотя бы был секс, я бы даже не дернулся. Это было бы честно, так как говорило бы об отношениях. А так мне обидно, я чувствую себя обманутым. Лев Розов

Апелляционный суд решил, что у Льва и Альбины были настолько близкие отношения, что он безвозмездно перевел ей 188 тысяч рублей (при официальной зарплате в 50 тысяч).

— Из фактических обстоятельств, представленных доказательств, доводов и возражений сторон следует, что истец осуществлял все переводы денег в силу личных отношений сторон , в отсутствие каких-либо обязательств перед ответчиком, добровольно, безвозмездно и в дар, в связи с чем в силу п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса РФ перечисленные деньги истца не подлежат взысканию в качестве неосновательного обогащения, — указано в решении Областного суда.



По мнению судей, Лев, переводя средства на счет Альбины, должен был осознавать, что она не обязана их возвращать.



— Совокупностью исследованных по делу доказательств подтверждено, что все переводы средств были добровольными и намеренными (без принуждения и не по ошибке), при этом при наличии близких личных отношений воля истца была направлена на безвозмездное перечисление денег, — гласит решение.

Само же признание долга в переписке в WhatsApp, по мнению суда, ни о чём не говорит.

— Ссылка истца на переписку сторон в мессенджере, в которой истец на протяжении длительного периода неоднократно просил ответчика добровольно возвратить средства, сама по себе не свидетельствует о возникновении на стороне ответчика неосновательного обогащения и ее обязанности возвратить деньги, которые были ей переведены истцом. Довод истца о том, что материалами дела подтвержден факт частичного возврата ответчиком средств истцу, также не подтверждает обоснованность позиции истца, — считает суд.

Сам Лев категорически не согласен с тем, что у них с Альбиной были близкие отношения и что он перечислял деньги безвозмездно:

— Я говорю в суде. Могу поклясться, что у нас не было секса. Да даже поцелуя не было ни одного. Ей: «Назови хоть какие-то мои анатомические особенности?» Она не смогла. Я готов даже экспертизу пройти или полиграф, потому что она врет, что мы были парой. Главное, что сыграло против меня, — это СМС, где я признаюсь ей в любви. Но это ведь просто романтические слова. Как они могут доказывать, что мы были парой? Ну хоть бы одна была переписка, где я благодарю ее за прекрасную ночь. Или она отвечает мне взаимностью.

Она даже не смогла ни одной фотографии найти, где мы вдвоем. Лев Розов

По мнению суда, это сообщение доказывает, что между Львом и Альбиной были серьезные отношения Источник: Лев Розов











В сообщении Лев признается Альбине в чувствах, а она ему в ответ пишет: «Спасибо! Позитивного дня и хорошего настроения». По мнению Областного суда, это говорит о близких отношениях между ними.

Это сообщение сыграло против Льва в этом деле Источник: Лев Розов











— Я же не отказываюсь от того, что я за ней ухаживал. Пытался добиться взаимности, но не добился. Если взять всю переписку, то видно, что это переписываются не люди, которые живут вместе. Я нигде не пишу, что хочу в подарок ей крупную сумму перевести и так далее. После решения Областного суда я не спал ночами. У меня обострились всякие болячки. До этого в декабре была операция, в марте была операция.

Мне пришлось уйти на больничный с повышенным давлением — гипертоническим. Я похудел. Лев Розов

Кассационный суд также встал на сторону Альбины.

— Там никто не вникал. Минут двадцать всё заняло. Первый суд три часа разбирался. Они основываются на практике Верховного суда. Но вторая сторона врала, якобы мы состояли в отношениях, якобы был секс. Альбина постоянно путалась, то говорила, что эти деньги на украшения, то — на путешествие. Но из переписки видно, что она потратила всё на аппарат для лазерной депиляции и никуда не ездила. Несправедливость торжествует. Безусловно, я пойду в Верховный суд. Они уже подали на меня в суд на 70 тысяч за услуги юриста, — рассказал Лев.

На единственном фото, которое Альбина смогла представить в суде как доказательство своих близких отношений со Львом, позируют три человека: он, она и ее подруга.

Лев, Альбина (слева) и подруга Альбины Источник: Лев Розов











Лев считает, что Альбина просто не хочет возвращать долг.



— До суда она признавала наличие долга, частично погашала, обещала вернуть, обсуждала условия мирового соглашения. Позиция ее защиты, что этот долг является подарком, появилась только в суде. Как я полагаю — с целью уйти от обязательства по возврату. Видно из переписки, что она лишь просила регулярно отсрочку: «закину потом», «отдам» и так далее. Ни слова о том, что она считала это подарком, в переписке не было. Так любой, получается, может себе деньги присвоить и ссылаться потом на близкие отношения, — возмущается наш собеседник.

Мы связались с Альбиной, чтобы узнать ее мнение по поводу данной ситуации. Она отказалась комментировать и бросила трубку.

Должна ли Альбина вернуть деньги? Конечно, должна Нет, это подарок Хочу посмотреть ответы

Ранее мы рассказывали, как уралец решил отсудить у бывшей подруги 800 тысяч рублей, которые потратил на нее.



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