Похудеть не встать: как сжечь калории, занимаясь сексом

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Но важно понимать, что для хорошего результата похудение должно быть комплексным: необходимо держать себя в тонусе и больше двигаться не только во время любви, но и в течение всего дня.



К тому же, если вы еще далеки от идеальной формы, то позы, позволяющие укрепить мышцы и эффективнее всего скинуть килограммы, могут показаться вам слишком сложными. В таком случае лучше начать с простых «упражнений» и регулярно совершенствоваться.

Не стоит забывать и о тренировках в зале — всё же они помогают сжигать намного больше калорий за то же время. Чтобы быстро и эффективно привести себя в форму, лучше сочетать спортзал и регулярные тренировки в постели.

