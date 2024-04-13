Похудеть не встать: как сжечь калории, занимаясь сексом

Обычно процесс похудения приятным не назовешь: то от еды приходится отказываться, то вместо отдыха на диване — работа в спортзале. Однако всё же есть способ сочетать приятное с полезным, и сейчас мы расскажем, как скинуть лишние килограммы, не покидая кровати.
- Как долго нужно заниматься сексом, чтобы похудеть
- Какие позы помогают похудеть
- Когда лучше заниматься сексом
- Как сделать секс эффективнее
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Как долго нужно заниматься сексом, чтобы похудеть
Если ходить в спортзал раз в месяц, пять минут бегать на беговой дорожке и идти домой, то никакого результата не будет. С сексуальными тренировками точно так же: чтобы скинуть вес в постели, придется знатно попотеть.
Влияние секса на похудение неоднократно исследовали врачи. Например, ученые из Англии пришли к выводу, что за один часовой «подход» в постели человек тратит примерно 200 калорий. Такого же мнения придерживаются их коллеги из США — эксперты утверждают, что за пол часа секса сгорает до 150 калорий.
Подсчитать точное количество скинутых калорий за одну ночь в постели довольно трудно: нужно учитывать всё, от интенсивности процесса до веса человека. Но в среднем за один раз каждый из партнеров может скинуть около 200 калорий.
Какие позы помогают похудеть
Секс поможет не только скинуть лишние килограммы, но и прокачать тело. Здесь всё как в тренажерном зале — разные группы мышц тренируются разными «упражнениями»:
Для женщин одна из самых продуктивных поз для сжигания калорий и прокачки нижних частей тела — это наездница. По подсчетам американского сексолога Санни Роджерс, за один подход по 15 минут партнерша может скинуть до 263 калорий.
А вот для мужчин одной из самых сложных и эффективных оказалась поза стоя — когда партнер удерживает девушку в воздухе на руках. Такой способ поможет скинуть больше 200 калорий за один подход, а также укрепит мышцы рук, ног и шеи.
Но даже миссионерская поза поможет прокачать мышцы: у мужчины во время секса активно начнут работать мышцы ягодиц, рук и пресса, а у женщины — внутренние мышцы бедра и ягодичная группа мышц. Для усиления эффекта партнерша может поднимать таз, увеличивая нагрузку на ягодицы.
Когда лучше заниматься сексом
Такие тренировки помогут не только укрепить мышцы, но и сделают вас здоровее — например, занятия любовью стимулируют выработку тестостерона, и если заниматься сексом перед сном, то гормон быстрее напитает мышцы. Результат станет заметен уже через полмесяца регулярных «тренировок», отмечает сексолог Андрей Лисовой.
Помимо тестостерона, секс провоцирует выработку кортизона, который стимулирует обмен веществ и синтез углеводов и белков — это помогает значительно повысить вашу устойчивость к стрессу. А еще регулярные «тренировки» в постели — отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
— Когда человек занимается сексом, его пульс увеличивается до 200 ударов в минуту, начинают «тренироваться» сосуды, — отметил Андрей Лисовой.
Ну и наконец, интимная близость помогает выбросить адреналин, в результате чего мобилизуются резервы тела, а в жировой ткани, печени и мускулах уменьшается содержание глюкозы.
Как сделать секс эффективнее
Но важно понимать, что для хорошего результата похудение должно быть комплексным: необходимо держать себя в тонусе и больше двигаться не только во время любви, но и в течение всего дня.
К тому же, если вы еще далеки от идеальной формы, то позы, позволяющие укрепить мышцы и эффективнее всего скинуть килограммы, могут показаться вам слишком сложными. В таком случае лучше начать с простых «упражнений» и регулярно совершенствоваться.
Не стоит забывать и о тренировках в зале — всё же они помогают сжигать намного больше калорий за то же время. Чтобы быстро и эффективно привести себя в форму, лучше сочетать спортзал и регулярные тренировки в постели.
Также стоит изменить свой рацион, а то плотный ужин быстро сведет на нет все старания в постели. Поэтому советуем разнообразить ваш стол — например, обратить внимание на эти пять продуктов.