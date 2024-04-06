НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

штиль.

 754мм 98%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Необычные имена, которые получили новорожденные

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Он и она подробности Не ведитесь на длинные ноги: эти черты выдают ненасытных любовниц

Не ведитесь на длинные ноги: эти черты выдают ненасытных любовниц

Сейчас разберемся, как отличить страстную тигрицу от спящей ехидны

185
1 комментарий
Одного беглого взгляда на ноги будет достаточно, чтобы узнать половую конституцию

Секс — такая же неотъемлемая потребность, как еда или сон. Но, если питаются и отдыхают все люди в среднем одинаково, то вот интимная жизнь может сильно отличаться: пока одни хотят секса каждый день и не по разу, других устраивает одна ночь близости в месяц. Всё дело в половой конституции — сейчас мы объясним, что это такое и как определить, насколько человек ненасытен в постели.

  1. Что такое половая конституция
  2. По началу полового созревания
  3. По волосам на теле
  4. По длине ног
  5. По ступне
  6. Какой должна быть половая конституция
  7. Опрос
1

Что такое половая конституция

Половая конституция — это биологический параметр, который определяет уровень нашего сексуального желания. Речь идет именно о заложенной природой потребности в сексе. Чем выше половая конституция, тем чаще человеку нужна интимная близость.

По мнению сексологов, половая конституция бывает слабая, средняя и сильная. И, поскольку этот параметр в нас заложен природой, его легко можно определить по телу человека.

2

По началу полового созревания

По мнению сексолога Елены Томиной, половую конституцию женщины можно узнать по тому, как рано у нее начались месячные.

— В целом чем раньше у человека началось и закончилось половое созревание, тем интенсивнее будет сексуальное желание на протяжении всей жизни, — заявила Елена Томина.

Сексолог уверяет, что самая сильная половая конституция у девушек, у которых начались месячные в 10–11 лет. При средней половой конституции половое созревание наступает в 13–14 лет, а при слабой — в 15–18 лет.

То же касается и мужчин — чем раньше у молодого человека начались поллюции — тем ненасытнее он будет в постели.

3

По волосам на теле

По волосам можно узнать о половой конституции как мужчин, так и женщин: чем сильнее, гуще и волнистее волосы в интимной зоне, тем сильнее и тип конституции.

У мужчин также можно обратить внимание на грудь: если на ней много волос, значит, перед вами человек с сильной половой конституцией.

4

По длине ног

Одним из самых проверенных способов определить половую конституцию считается трохантерный индекс — соотношение длины ног к длине тела.

— Работает это как для мужчин, так и для женщин. Всё просто: чем короче конечности, тем более высокая половая конституция, — заявила Елена Томина. — Так разбивается один миф о том, что длинноногая модель очень сексуальна и ненасытна в постели.

5

По ступне

О том, насколько человек ненасытен в постели, рассказывают даже его ступни.

— Есть еще один хитрый способ вычислить половую конституцию человека: по второму пальцу ноги. Если он заметно длиннее большого, то перед нами представитель с сильным сексуальным потенциалом, если пальцы примерно одинаковые, то средней, если второй короче первого — слабой, — отметила сексолог.

6

Какой должна быть половая конституция

Нет какой-то «нормальной» половой конституции: все люди разные и их потребность в сексе тоже различается. Важно помнить, что, так как этот параметр заложен в человека природой, не нужно думать, что с вами что-то не так, если вам реже или чаще хочется заниматься сексом.

А вот при выборе партнера на это стоит обратить внимание — иначе в паре могут возникнуть конфликты, ведь кому-то будет не хватать секса.

— Важно учитывать индивидуальность партнеров и пар. Ведь у людей разная половая конституция, разные темпераменты плюс сексуальное желание точно будет естественным образом изменяться с течением времени, — отмечает психолог портала «Ты — это важно» Татьяна Пехотская.

При этом на первых порах отношений из-за влюбленности желание заниматься сексом возрастает даже у людей с низкой сексуальной конституцией, что может ввести в заблуждение.

— В начале отношений эта разница нивелируется за счет гормональных изменений, связанных с влюбленностью, — считает Татьяна Пехотская. — А далее партнер с более низкой потребностью в сексе возвращается к своей физиологической норме, тот же, у кого потребность выше, не понимает, почему к нему теперь гораздо реже проявляют сексуальный интерес.

Но если ваш партнер охладел, это совсем не значит, что у него другая сексуальная конституция: на желание заниматься сексом влияют и другие факторы, с которыми можно разобраться.

7

Опрос

А у вас какая половая конституция?

У меня высокая
Скорее средняя
Наверное, низкая
Так вам всё и расскажи!
ПО ТЕМЕ
Секс Половая близость Отношения Любовь Сексолог Психолог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  35

Ольга,  68

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Slava,  47

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление