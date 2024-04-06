Не ведитесь на длинные ноги: эти черты выдают ненасытных любовниц

Секс — такая же неотъемлемая потребность, как еда или сон. Но, если питаются и отдыхают все люди в среднем одинаково, то вот интимная жизнь может сильно отличаться: пока одни хотят секса каждый день и не по разу, других устраивает одна ночь близости в месяц. Всё дело в половой конституции — сейчас мы объясним, что это такое и как определить, насколько человек ненасытен в постели.
- Что такое половая конституция
- По началу полового созревания
- По волосам на теле
- По длине ног
- По ступне
- Какой должна быть половая конституция
- Опрос
Что такое половая конституция
Половая конституция — это биологический параметр, который определяет уровень нашего сексуального желания. Речь идет именно о заложенной природой потребности в сексе. Чем выше половая конституция, тем чаще человеку нужна интимная близость.
По мнению сексологов, половая конституция бывает слабая, средняя и сильная. И, поскольку этот параметр в нас заложен природой, его легко можно определить по телу человека.
По началу полового созревания
По мнению сексолога Елены Томиной, половую конституцию женщины можно узнать по тому, как рано у нее начались месячные.
— В целом чем раньше у человека началось и закончилось половое созревание, тем интенсивнее будет сексуальное желание на протяжении всей жизни, — заявила Елена Томина.
Сексолог уверяет, что самая сильная половая конституция у девушек, у которых начались месячные в 10–11 лет. При средней половой конституции половое созревание наступает в 13–14 лет, а при слабой — в 15–18 лет.
То же касается и мужчин — чем раньше у молодого человека начались поллюции — тем ненасытнее он будет в постели.
По волосам на теле
По волосам можно узнать о половой конституции как мужчин, так и женщин: чем сильнее, гуще и волнистее волосы в интимной зоне, тем сильнее и тип конституции.
У мужчин также можно обратить внимание на грудь: если на ней много волос, значит, перед вами человек с сильной половой конституцией.
По длине ног
Одним из самых проверенных способов определить половую конституцию считается трохантерный индекс — соотношение длины ног к длине тела.
— Работает это как для мужчин, так и для женщин. Всё просто: чем короче конечности, тем более высокая половая конституция, — заявила Елена Томина. — Так разбивается один миф о том, что длинноногая модель очень сексуальна и ненасытна в постели.
По ступне
О том, насколько человек ненасытен в постели, рассказывают даже его ступни.
— Есть еще один хитрый способ вычислить половую конституцию человека: по второму пальцу ноги. Если он заметно длиннее большого, то перед нами представитель с сильным сексуальным потенциалом, если пальцы примерно одинаковые, то средней, если второй короче первого — слабой, — отметила сексолог.
Какой должна быть половая конституция
Нет какой-то «нормальной» половой конституции: все люди разные и их потребность в сексе тоже различается. Важно помнить, что, так как этот параметр заложен в человека природой, не нужно думать, что с вами что-то не так, если вам реже или чаще хочется заниматься сексом.
А вот при выборе партнера на это стоит обратить внимание — иначе в паре могут возникнуть конфликты, ведь кому-то будет не хватать секса.
— Важно учитывать индивидуальность партнеров и пар. Ведь у людей разная половая конституция, разные темпераменты плюс сексуальное желание точно будет естественным образом изменяться с течением времени, — отмечает психолог портала «Ты — это важно» Татьяна Пехотская.
При этом на первых порах отношений из-за влюбленности желание заниматься сексом возрастает даже у людей с низкой сексуальной конституцией, что может ввести в заблуждение.
— В начале отношений эта разница нивелируется за счет гормональных изменений, связанных с влюбленностью, — считает Татьяна Пехотская. — А далее партнер с более низкой потребностью в сексе возвращается к своей физиологической норме, тот же, у кого потребность выше, не понимает, почему к нему теперь гораздо реже проявляют сексуальный интерес.
Но если ваш партнер охладел, это совсем не значит, что у него другая сексуальная конституция: на желание заниматься сексом влияют и другие факторы, с которыми можно разобраться.
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