Не ведитесь на длинные ноги: эти черты выдают ненасытных любовниц

Секс — такая же неотъемлемая потребность, как еда или сон. Но, если питаются и отдыхают все люди в среднем одинаково, то вот интимная жизнь может сильно отличаться: пока одни хотят секса каждый день и не по разу, других устраивает одна ночь близости в месяц. Всё дело в половой конституции — сейчас мы объясним, что это такое и как определить, насколько человек ненасытен в постели.

