Уголовное дело, тысяча пострадавших и ребенок на руках: что сейчас с блогерами, которые обманули туристов на 27 млн на турах в Эмираты

Илюса и Раушан Миннегалеевы сейчас живут в ОАЭ и воспитывают сына Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Продававшие дешевые туры в Эмираты скандальные блогеры из Татарстана Илюса и Раушан Миннегалеевы пропали. Вот уже почти месяц они не выходят на связь с сотнями тысяч своих подписчиков в запрещенной соцсети.



Наши коллеги из 116.RU вспоминают историю, как Миннегалеевы стали популярными, начали продавать дешевые туры в Дубай, прогорели и остались должны 27 миллионов. Ну и рассказывают, что изменилось в жизни блогеров за последнее время и куда они запропастились.

Если коротко: уголовное дело, федеральный розыск, рождение ребенка, торговля ракушками. Ну а теперь обо всём по порядку.

Источник: 116.RU

Акт первый. Фокус со свадьбой

Илюса Фаляхова (такая у нее была фамилия до замужества) до блогерской карьеры занималась маникюром и рисовала на заказ портреты. В 2019 году она начала снимать шуточные видеоролики в соцсети. В них Илюса танцевала, устраивала розыгрыши над близкими и рассказывала подписчикам истории из своей жизни. Аудитории нравился контент и то, как открыто блогерша говорит о своем лишнем весе и принятии себя.

Потом Илюса пошла на «Давай поженимся», где пыталась бороться за сердце 38-летнего охранника Глеба (но не выиграла). После этого на аккаунт Фаляховой с каждым днем подписывалось всё больше людей, появились первые рекламодатели. Так начался мошеннический блогерский путь Илюсы. Дела шли в гору: девушка даже стала появляться на локальных тусовках блогеров и общаться с другими татарстанскими создателями позитивного контента.

Так Илюса выглядела в начале своей карьеры Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











На одной из таких встреч она познакомилась с блогером и по совместительству ее будущим мужем Раушаном Миннегалеевым. Как говорит сама Илюса, сначала у пары был «творческий тандем» и они просто снимали видеоролики, в которых только притворялись влюбленными. Через какое-то время Раушан и Илюса стали встречаться по-настоящему, а затем объявили о свадьбе и своем участии в одном из шоу на федеральном ТВ.



«Четыре свадьбы» на «Пятнице». Блогеры появились в этом проекте — и именно после него их популярность в Сети стала расти еще активнее. Миннегалеевы заняли только второе место в шоу, но зрители их запомнили. И стали подписываться на аккаунты пары в запрещенной соцсети.

Со временем у пары стали появляться совместные проекты. Илюса и Раушан проводили розыгрыши со спонсорами и продавали свое наставничество как блогеров. Были у них и уроки для детей в телеграм-канале под названием «Школа эмоций», где ребенок «узнавал, что такое радость и что такое грусть». Помимо этого, пара активно звала подписчиков поучаствовать в школе блогеров в ОАЭ. Семидневное обучение там стоило около 500 тысяч рублей.

В таких образах чета Миннегалеевых появилась на телепередаче «Четыре свадьбы» Источник: телеканал «Пятница»











Акт второй. Фокус с бизнесом

Осенью 2022 года образ Илюсы неожиданно поменялся. В своих соцсетях девушка стала появляться с покрытой головой и в длинной одежде. Она рассказывала своим подписчикам о ежедневном намазе. И без того лояльная аудитория блогерши стала доверять ей еще больше. Миннегалеева писала, что теперь никто из подписчиков не увидит ее без платка. По словам блогерши, ей стало намного легче с появлением ислама в своей жизни. Супруг полностью поддерживал ее.

— В октябре я решилась на то, что я без платка на улицу не выйду. Вчера я решила, что без платка из мужчин, кроме мужа и родственников, меня никто не увидит. Муж тоже был рад, что я приняла такое решение. И нам обоим, когда вместе пришли и к намазу, и к осознанному исламу, намного легче, — написала Илюса под одним из своих постов в запрещенной соцсети.

А уже в январе 2023 года пара объявила о намерении жить в ОАЭ. В конце февраля Миннегалеевы окончательно перебрались в Дубай.

— Мы еще не попрощались с Россией, но уже попрощались с квартирой. Еще не продали, но уже уехали оттуда. Начинается жизнь на чемоданах! — поделилась с аудиторией Миннегалеева.

Последнее фото пары из своей казанской квартиры Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Видимо, собственные проекты и реклама супружеской паре принесли неплохие плоды. Илюса и Раушан обосновались в элитном районе Дубай Марина. Они снимали квартиру за 500 тысяч рублей в месяц, а еду им готовил личный шеф-повар. Как говорит сама Илюса, в их новом жилье был шикарный ремонт и хороший вид из окна (тут стоит отметить, что Дубай Марина — престижный район с небоскребами на первой береговой линии). О том, откуда на такое убранство деньги, пара отмалчивается и по сей день. Однако за первые несколько месяцев Миннегалеевы сменили несколько квартир. Только в этом году Илюса разоткровенничалась и рассказала, что в дорогих квартирах были клопы, поэтому приходилось так часто их менять.

Илюса Миннегалеева в ОАЭ Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Не прошло и нескольких месяцев после переезда, как в запрещенной соцсети в описании профиля Илюсы появилась строчка «Из Казани в Дубай. Купить самые дешевые туры в Дубай на 7–10 дней». В этом никакого обмана не было, цены на туры и в самом деле были в пять, а то и в десять раз ниже, чем у турагентств. Подписчики только хотели начать сомневаться, как Илюса заверила: она просто хочет помочь увидеть море тем, кто не мог раньше себе позволить отпуск на море. Блогерша делала акцент на матерях-одиночках, пенсионерах и инвалидах. У таких туров были даже собственные названия, которые из раза в раз придумывала Миннегалеева. Например, «работяга-тур» — для тех, кто из года в год копит на отпуск.



Немного о ценах. Один из вариантов тура: 10 дней отдыха, перелет, трансфер, проживание на роскошной вилле и питание от шеф-повара. Цена — 20–30 тысяч рублей.

Сами блогеры говорили, что занимаются благотворительностью. Более того, у них есть некие спонсоры, которые и покрывают часть стоимости туров для туристов. Правда об источнике финансирования вскрылась сильно позже, когда неизвестные взломали телефон мужа Илюсы. Таинственными спонсорами оказались простые кредиторы, а пара жила от займа к займу.

Первый видеоролик о турах от четы Миннегалеевых Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*

Были ли туры Илюсы и Раушана обманом с самого начала — непонятно. В своих соцсетях они публиковали отзывы, которые все как один были позитивными. Туристы хвалили идею и ее зачинщиков, делились впечатлениями и фотографиями. Все написаны реальными людьми, с настоящими фотографиями и профилями в социальных сетях. Маленький бизнес блогеров начали рекламировать представители татарской эстрады. Аудитория звезд медленно, но верно перетекала к чете Миннегалеевых. За турами к блогерам стали обращаться с завидной регулярностью.



В августе 2023 года Илюса и Раушан стали учредителями международного туристического оператора. Помимо Миннегалеевых, в числе учредителей были три женщины — друзья блогеров и их верная команда. Об этой новости супруги рассказали в своих соцсетях, приложив официальный документ. Именно тогда компания Dream Friends Travel L.L.C, которой владеет Илюса, стала туроператором.

— Мы этого добились, столько сил в это вложено, столько слёз, идей и денег. Впереди ждет и вас, и нас всё самое лучшее. Будет много стран и много предложений от нас! — поделились с подписчиками оба блогера.

Документы, подтверждающие легальность бизнеса Илюсы, Раушана и их друзей Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*, Раушан Миннегалеев / Instagram*











Акт третий. Фокус с деньгами

Казалось бы, Илюса и Раушан живут хорошей жизнью (откуда деньги — всё еще вопрос, но неважно), продают туры и делают людей счастливыми. Но буквально в момент картина меняется: туристы начинают обвинять блогеров в обмане. Они как один повторяют: образ Илюсы внушал им 100-процентное доверие. Покрытая мусульманка, читающая намаз и желавшая помочь всем людям, ну как не поверить? К тому же, ее активно рекламировали, а состоявшиеся до сего туры, на первый взгляд, были идеальными.

В редакцию 116.RU стали обращаться пострадавшие от дешевых туров Миннегалеевых. Жительница Казани Диана Шайморданова взяла у турагентства пары путевку на двоих за 58 тысяч рублей. Узнала о них от знакомых, которые успешно скатались в Эмираты благодаря Илюсе и Раушану. Все родные и близкие Дианы религиозны, а потому уверены заявляли — Илюса точно ее не обманет, ведь она сама часть этой религии. Но получилось всё иначе. Шайморданова перевела деньги за тур, но так и не съездила в отпуск. Ее сообщения пара игнорировала.

— После того как я поняла, что это обман, я нашла других пострадавших у нее же в комментариях. Меня добавили в беседу, где первое время был хаос, все делились своими историями и не знали, что делать. Постепенно люди начали приходить в себя и организовываться, тогда я и написала адвокату с просьбой помочь и направить нас, на что он любезно согласился, — рассказала Диана.

Другая пострадавшая — Алина Шамсутдинова из Нижнекамска. Она говорит: чуяла неладное с самого начала, но решила довериться своим знакомым. Туры от Миннегалеевых ей посоветовала косметолог, назвав их «посредниками блага от Аллаха». Алина написала парочке туристов, и те также заверили, что поездки были реальными и переживать ни о чём не стоит. За свой несостоявшийся отдых девушка отдала 70 тысяч рублей.

— В Нижнекамске еще 20 пострадавших, которые вместе со мной обратились в полицию. Я общаюсь со многими, кто пострадал от этих злодеев в платочках. Очень стыдно, на самом деле, так нелепо нас развели. Многие люди в интернете пишут, что мы дураки, раз нас так легко обвели вокруг пальца, но на нашем доверии просто профессионально сыграли, — сокрушалась Шамсутдинова.

Следователи возбудили уголовное дело на Илюсу. Статья — мошенничество (159 УК РФ). Блогершу объявили в федеральный розыск.

Ориентировка на Илюсу в базах МВД Источник: МВД











Но российское правосудие добраться до блогеров пока не может. Зато за их родных, которые живут в Татарстане, всё же взялись. Как рассказала нам Алина Шамсутдинова, родственники пары ходят на суды и выступают ответчиками.



— Я знаю, что их родственники, на чьи карты потерпевшие переводили деньги, уже участвуют в судах в качестве ответчиков и говорят — якобы свои карты они отдали на пользование Илюсе, что, естественно, им не поможет избежать ответственности, ведь карты передавать третьим лицам нельзя, — поделилась с нами Алина, добавив, что они пытаются добиться международного розыска блогеров.

Эту же информацию нам подтвердил адвокат пострадавших, Айдар Шангараев. По его словам, друзья и близкие Илюсы участвовали в мошенничестве, получая деньги на свои банковские карты. Сейчас некоторые из них ходят на заседания и приносят выписки из банков. Но пока никаких судебных решений по этому делу нет. Как говорит Шангараев, мошенники всё еще пользуются картами, на которые туристы совершали переводы, их никто не блокировал.

— Пострадало в результате мошенничества группой лиц по предварительному сговору более сотни человек по Республике Татарстан и России. На сегодняшний момент возбуждено уголовное дело в отношении Миннегалеевой Илюсы и в отношении неопределенной группы лиц, — рассказал Шангараев.

Сколько всего пострадавших? Сказать сложно, говорит адвокат. Кто-то не стал обращаться в полицию, поэтому их данных нет. Но по последней информации, количество пострадавших более 1000 человек, а сумма ущерба перевалила за 27 миллионов рублей.

Акт четвертый. Фокус с бедностью

И пока родственников и друзей пары в России таскают по судам, сами они продолжают устраивать жизнь в Дубае. Правда, уже совсем не ту, что была. Но обо всём по порядку.

После прогремевшего скандала Илюса не спешила останавливать торговлю турами. Она по-прежнему готова была буквально подарить желающим поездку в Эмираты за какие-то смешные 20–30 тысяч рублей. Но не выдержала прессинга и стала в блоге говорить, что обвинения в мошенничестве — клевета и проделки недоброжелателей.

— У нас тоже есть ошибки. Мы не бизнесмены вообще. Никто из нас бизнес никогда не вел. Но из-за того, что ты такой известный блогер, тебя потаскали конкретно после этого, — рассуждала блогерша в прямом эфире в Instagram*.

А еще через время Илюса высмеяла всех тех, кто постоянно напоминает об обмане и отговаривает новых подписчиков от покупки рекламы и туров. При этом Илюса настаивала: они вернут деньги всем, кто успел оплатить тур, но воспользоваться им не смог. Разъяренная блогерша даже пригрозила: кто будет возмущаться, тех она будет блокировать.

— Хотите заблочить аккаунт, чтобы рекламы не покупалось? Пишите рекламодателям, чтобы не покупали у нас рекламу, что мы мошенники. Ой, я умираю с вас реально. Так вы хотите свои деньги или нет в итоге? — гневно пишет Илюса.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Тут же Илюса делилась, что их жизнь поменялась. Им пришлось заложить телефоны и золото, чтобы были деньги на еду. Из старой квартиры с личным бассейном их выселили, и пара была вынуждена поселиться у друзей. Ситуацию усугубляло и то, что Илюса была беременная.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*

В соцсетях блогерша продолжала рассуждать об обманутых туристах. Говорила, что, если будет нужно, сядет и родит в тюрьме.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Параллельно блогерша показывала, во что превратилась их с мужем жизнь в Дубае. Вот, например, пустой холодильник.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











При этом устраиваться на работу, чтобы оплатить свои счета и вернуть обманутым туристам деньги, пара не спешила. Илюса и здесь нашла объяснение: зарплаты слишком маленькие.



Возвращаться домой многократно жалующаяся на дорогую жизнь в ОАЭ Илюса тоже не хочет. Говорит, в Эмиратах есть быстрый рост и развитие, нужно просто включить мозги и действовать.

— Цель нашего переезда — рост. И от роста мы не откажемся, даже если придется жить под мостом. Живи ты хоть тут, хоть в Казани, везде надо работать. Ничего не поменяется. Так же в Казани тебя никто с миллионами и квартирой не ждет, — говорила Илюса.

И идея, видимо, пришла. Блогеры опять решили начать продавать туры. В этот раз Миннегалеева клянется и божится, что никакого подвоха не будет. Но сразу предупредила, что и низких цен тоже ждать не стоит. «Благотворительности», как она сама это называет, не будет. Теперь цены будут лишь чуть ниже, чем у туроператоров.

— После всех ошибок мы хотим возобновить именно уже «бизнес», а не как раньше благотворительность! Как раньше точно не будет. Не ждите низких цен, скидок бешеных, — написала Миннегалеева в сторис.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Ну а пока набираются желающие, блогеры параллельно ведут другой скромный бизнес — Илюса и Раушан собирают днем ракушки на пляже, а по вечерам делают из них поделки. Например, у четы Миннегалеевых можно заказать свечи из даров моря, подставки и магниты. Для тех, кто хочет задекорировать что-то кусочком Эмиратов, супруги готовы отправить просто пакет ракушек. Стоит это всё, уже по классике, дешево.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*

Отдельно стоит выделить доставку: она бесплатная. Как осуществляется доставка — пара не говорит. Но иногда в своих соцсетях они спрашивают, может ли кто-то, кто вылетает из Дубая, прихватить с собой небольшую посылку. Скорее всего, именно так Раушан и Илюса занимаются распространением своего товара.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Ну а, вероятно, чтобы наверняка денег хватило на возвраты, пара придумала еще один фокус — рассказывать за деньги о своей интимной жизни. Они создали закрытый телеграм-канал, проходка в который стоила 10 тысяч. Илюса написала, что готова рассказать о «корнишончике» супруга, а последний лишь поддержал блогершу. В своих соцсетях он также делал анонсы странного товара и пообещал рассказать о количестве своих любовниц.



— Корнишон или баклажан — что у меня на самом деле? Сколько у меня любовниц? И как отреагировала на это всё Илюса? — писал Раушан.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Сколько смогли заработать блогеры — непонятно, но деньги туристам они возвращать начали! Только вот всего по 500 рублей. Илюса утверждает, что к деньгам еще будут подарки в виде сувениров и экскурсий в ОАЭ (за чей счет будут добираться туда туристы — не указано).



— Понятно, что суммы небольшие, как можем, так и будем отправлять, — говорит блогерша.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*











Акт пятый. Фокус с исчезновением

Уголовное дело, федеральный розыск, тысяча пострадавших, многомиллионные долги и ребенок на руках — примерно так сейчас обстоят дела у Миннегалеевых сейчас.

То ли страх, то ли реальные проблемы, то ли еще что, но из соцсетей пара исчезла. Илюса рассказала подписчикам, коих 195 тысяч человек, что до 1 мая их в Сети не будет. По ее словам, таймаут берут все: и она сама, и ее муж, и их команда. В соцсетях блогеры и правда не появлялись с 27 февраля.

— Ну что ж. Я инстаграм* вела на протяжении 6 лет практически без перерыва. Были разные времена. Но... Наверное, пришло время уже уйти и побыть наедине с самим собой и не выходить в массы. Побыть в тишине. Конечно, не навсегда. Возможно, и навсегда, — заявила блогерша и пропала.

Источник: Илюса Миннегалеева / Instagram*









