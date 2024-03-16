Давай не сегодня? Почему пропадает желание заниматься сексом и как его вернуть

Либидо — это желание сексуальной активности в целом. Оно зависит от биологических факторов (действия гормонов и нейромедиаторов), образа жизни, текущего состояния отношений.

Сексуальное влечение — это желание вступить в сексуальную связь с конкретным человеком. Оно больше зависит от эмоций.

Не испытывать влечения к партнеру, но в целом хотеть сексуальной активности естественно для здорового человека. Если же секса не хочется ни с кем и ни в каком виде, речь может идти о сниженном либидо.