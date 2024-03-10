Она устраивала оргии, а он рисовал ее в образе Христа: история русской Елены, которая стала единственной музой Сальвадора Дали

Елена Гомберг-Дьяконова родилась в Казани в 1894 году, хотя некоторые краеведы подвергают сомнению даже эту часть биографии. Да, по святцам будущей музе выбрали имя Елена, хотя даже семья ее так не называла. Домашние говорили «Галя», которое потом преобразовалось в Галу. По словам старожилов, Гала родилась в том месте, где сейчас стоит дом-музей Василия Аксенова в Казани — на улице Карла Маркса.



С ее родословной — темная история. Есть предположения, что девочка появилась в семье томского судьи Ивана Дьяконова — человека, который не смог толком отучиться, но построил карьеру благодаря отцу-банкиру. Другая версия гласит, что Гала была бастардом. Ее мама Антонина потеряла интерес к мужу-подкаблучнику сразу после свадьбы и уехала в Казань учиться на акушерку. Иван не мог долго оставаться с ней и вернулся на работу в Томск. Антонина считалась дамой с оппозиционными настроениями и якобы в Казани крутила романы с революционерами. Из-за вольнодумия власти начали за ней «приглядывать» еще с томских лет, когда в присутствии коллег супруга резко высказалась о портрете императора Александра III: «Зачем вешать на стену эту сволочь?»