Дело не в тебе: пять признаков, что вы не подходите друг другу

Какие есть признаки того, что вы не подходите друг другу?

Для того чтобы понять, произошел ли у вас «мэтч», необходимо обратить внимание на несколько признаков, которые перечислила телесно-ориентированный психолог Ксения Зотова.



— Первый, на мой взгляд, один из самых важных признаков — это разные базовые ценности, — считает Ксения Зотова. — Если они кардинально отличаются, то на таком фундаменте сложно построить здоровые отношения.



Ксения Зотова, телесно-ориентированный психолог портала «Ты — это важно».



По мнению психолога, узнать о ценностях можно, спросив партнера о том, как бы он воспитывал ребенка: какие бы ценности ему прививал, как объяснял бы, что хорошо, а что плохо.

