«Вы — женское поголовье»: как я побывала на лекции «психолога» Сатьи и какие уроки усвоила

Лекции Сатьи по семейной психологии всегда мне казались чем-то сумасшедшим и неактуальным. Как люди до сих пор могут ходить на концерты к человеку, который ударил сумкой свою поклонницу прямо в зрительном зале? Как можно ждать от человека без образования психолога «таблетки» для идеального семейного счастья? Чтобы узнать, что происходит на его лекции, журналист Мария Носенко из NGS55.RU купила билет и пошла в назначенное время в концерт-холл в Омске. На всякий случай прижала свою сумку к телу, чтобы Сатья до нее не добрался.
Сатья Дас позиционирует себя как специалист по семейным отношениям. Популярный лектор, который проводит семинары в разных странах и городах. Иногда оскорбляет своих слушательниц и даже устраивает драки. Его целевая аудитория — женщины, так как именно они, по его мнению, являются главной опорой в семье, а вот роль мужчины ничтожно мала. Дас написал около 20 книг, в число которых вошли: «Женщина и ее божественная природа», «PRO любовь. Все секреты здоровых отношений», «Книга адекватных родителей. Принципы позитивного воспитания» и другие. Настоящее имя мужчины — Сергей Анатольевич Яковлев. Он родился 17 мая 1972 года в Днепропетровске и вырос в многодетной семье. Имя Сатья Дас он получил от духовного учителя Гопала Кришны Госвами после кришнаитской инициации и обретения популярности в качестве гуру.
Воланд со свитой
Сдала свою куртку в гардероб. Вместе с ней сдала предвзятость и свои знания об этом человеке из интернета. Да, бил поклонницу. Да, грубил женщинам и называл их единственной причиной развода. Я решила поставить перед собой чистый лист и написать на нём, что я объективно здесь увидела.
Полный зал мужчин и женщин за 30. В помещении — стойкий запах сладких духов. Через пару минут после того, как я сажусь на место в 12-м ряду, на сцену выходит Сатья под аплодисменты и объявляет, что сегодняшняя встреча будет состоять из трех этапов. Это лекция, вопрос-ответ и автограф-сессия. Пока что выглядит как сцена из «Мастера и Маргариты», когда Воланд со свитой выходит на сцену московского театра.
И вот Сатья начинает свою речь. Он говорит, что ему интересно наблюдать за людьми на лекциях. Рядом стоит его худой и высокий «приближенный». Зрители молчат. Жду, что сейчас выйдет служанка и позовет омичек на сцену, чтобы переодеть их во французские наряды, а потом раздеть донага.
Градус снижается, когда речь Сатьи превращается в стендап. Он обсуждает с гостями то, какие качества должны быть у мужчины, чтобы с ним переспать, и у мужчины, чтобы выйти за него замуж. Женщины называют одни и те же прилагательные: умный, веселый, богатый, самостоятельный, опытный в постели и еще десяток других.
Как понять «женское поголовье»?
В стендапе Сатья говорит о сложных и табуированных вещах через смех. Все вокруг разводятся? Посмеемся. Страдаешь в браке? Тоже посмеемся. Благодаря этому зрителям становится легче говорить о проблемах в постели или в браке.
Сатья мигом налаживает контакт со зрителями. Зал взрывается хохотом на шутке про то, что страдание у женщин в крови:
— Зачем вы, женщины, инициируете развод и страдаете? Наденьте маленькие туфли, походите, пострадайте в них и получите оргазм!
Меня уже начинает потряхивать. Сатья спрашивает у зрителей имена и не забывает их в процессе, что подкупает гостей. Моя богиня или солнышко — так он обращается к женщинам, не забывая тут же пошутить про «женский мозг», «женское поголовье» и отпуская фразы по типу «обожаю девочек — сама пошутила и сама посмеялась». Типичный абьюзер — ворчит в моей голове голос внутреннего психолога в толстых очках.
Время для мужчин. Сатья спрашивает их, какими должны быть женщина для постели и женщина для брака. Картина другая — во втором случае требований больше. Для равновесия Сатья не забывает напомнить мужчинам, что они выбирают женщину не головой, что их мозг примитивен и что достаточно «напечь 68 блинов и надеть костюм кошечки», чтобы мужчина был счастлив.
Так Сатья делает первый вывод: женщины еще на этапе постели выбирают себе мужа, а вот мужчины — нет.
«Иди к психологу, а не ко мне»
Сатья выступает с понятной целью — уменьшить количество разводов в стране. Поэтому его стендап отличается от выступлений других комиков. Он с назиданием. В этом и нуждаются его зрители, которые пришли за волшебной таблеткой. Здесь Сатья вроде и «свой в доску», а вроде и всезнающий учитель и наставник.
Проходит полтора часа. Я несколько раз подрываюсь с места, потому что слишком много шуток он отпускает в адрес женщин. Но затем перевожу свой взгляд с Сатьи на его зрителей. Настало время вопросов.
Он выслушивает только трех человек, которые намерены получить эту «таблетку». На вопрос о том, в чем секрет счастливого брака, Сатья максимально адекватно отвечает: ни в чём. На вопрос о том, что делать, если пара на грани развода, Сатья на полном серьезе советует пойти к психологу.
И тут я понимаю, кто такой Сатья. Это классный оратор, который исследует проблему развода и говорит очень простым языком, который понятен большинству обывателей. Зрителям нравится такой подход, потому что на лекциях они слышат то, что хотят слышать. Да, Сатья сильно обобщает и говорит стереотипами. Он грубит, но этой прямотой он и подкупает. Он не психолог, но этого не скрывает. А потреблять этот продукт или нет — дело каждого.
А чтобы быть «своим в доску», Сатья даже мимикрирует под свою аудиторию. Так, являясь профессиональным поваром, на лекции он хвалится, что никогда не готовит для своей жены и ничего не умеет делать на кухне.
Женщина всегда виновата в разводе
Здесь я успокаиваюсь и нахожу в себе силы досидеть ко конца. Всё-таки и правда интересно, что беспокоит людей. Рано радуюсь, потому что Сатья выдает вывод из всей лекции:
— Главная причина развода — неблагодарная женщина.
Зал очень заряжен, многие выкрикивают с места слова «а у меня не так». Насчет чего Сатья непоколебим. По его словам, женщина в браке требует всё больше и больше с каждым годом, на что пара изначально не договаривалась. Такой вывод он сделал о российских парах, исходя из присланных ему писем.
В словах Сатьи проскальзывают мудрые слова: что российские женщины часто хотят переделать мужей, что пары не умеют налаживать диалог и проходить через кризисы. Но всё это перебивает ужасная фраза: женщины во всём виноваты.
Понимает ли Сатья, что эта ответственность, которую накладывают на женщину такими фразами, и есть причина того, что она берет брак в свои руки еще на этапе постели и пытается переделать мужа потом? Пока я в своих мыслях, Сатья заканчивает концерт, а радостные женщины выстраиваются в очередь за автографом и селфи со своим кумиром.