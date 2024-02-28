Время заняться сексом: почему вам стоит составить интимный график

Как объяснили нам психологи, первое время в отношениях секс происходит намного чаще, чем при долгой совместной жизни, и это нормально. Из-за гормонов происходит взрыв эмоций, и интимная связь может случаться хоть по несколько раз на дню. Но затем, после конфетно-букетного периода, отношения устаканиваются, рассказала нам психолог-консультант и сексолог Катерина Захарова.



— В сексологии есть такое понятие, как условно-физиологический ритм половой жизни. Согласно ему, после гормонального периода в отношениях в паре потребность к сексу выравнивается до 2–3 раз в неделю, — заявила Катерина Захарова.



Катерина Захарова — психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов.



Важно учитывать, что это условная усредненная норма, а не обязательный норматив, отмечают специалисты. На то, с какой частотой люди занимаются сексом, влияет огромное количество факторов, отмечает психолог портала «Ты — это важно» Татьяна Пехотская.



— Важно учитывать индивидуальность партнеров и пар. Ведь у людей разная половая конституция, разные темпераменты, плюс сексуальное желание точно будет естественным образом изменяться с течением времени, — отмечает Татьяна Пехотская.



Татьяна Пехотская — индивидуальный и семейный психолог портала «Ты — это важно».

