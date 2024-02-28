Время заняться сексом: почему вам стоит составить интимный график

1
Сколько заниматься сексом нормально?
Как объяснили нам психологи, первое время в отношениях секс происходит намного чаще, чем при долгой совместной жизни, и это нормально. Из-за гормонов происходит взрыв эмоций, и интимная связь может случаться хоть по несколько раз на дню. Но затем, после конфетно-букетного периода, отношения устаканиваются, рассказала нам психолог-консультант и сексолог Катерина Захарова.
— В сексологии есть такое понятие, как условно-физиологический ритм половой жизни. Согласно ему, после гормонального периода в отношениях в паре потребность к сексу выравнивается до 2–3 раз в неделю, — заявила Катерина Захарова.
Катерина Захарова — психолог-консультант, сексолог, член Ассоциации сексологов.
Важно учитывать, что это условная усредненная норма, а не обязательный норматив, отмечают специалисты. На то, с какой частотой люди занимаются сексом, влияет огромное количество факторов, отмечает психолог портала «Ты — это важно» Татьяна Пехотская.
— Важно учитывать индивидуальность партнеров и пар. Ведь у людей разная половая конституция, разные темпераменты, плюс сексуальное желание точно будет естественным образом изменяться с течением времени, — отмечает Татьяна Пехотская.
Татьяна Пехотская — индивидуальный и семейный психолог портала «Ты — это важно».
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2
Редкий секс — это проблема?
Психологи утверждают, что проблемой редкий секс можно назвать только в одном случае — если это не устраивает одного из партнеров.
— Современная семейная терапия к слову «проблема» относится следующим образом: как к этой ситуации относится каждый член семьи? — отвечает Катерина Захарова. — Если всем комфортно, что, к примеру, секс нестабильный и редкий, то правильно говорить, что конкретно у этой пары норма такая.
Поэтому если пара редко занимается сексом и при этом чувствует себя хорошо, то у них никакой проблемы нет. Но если кому-то в отношениях хочется больше интима, то в семье могут начаться конфликты.
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3
Почему партнер хочет меньше секса?
Далеко не всегда отказ от секса говорит о том, что партнер больше вас не любит. На желание влияет множество факторов, в том числе и заложенные с рождения.
— Есть повышенная и пониженная сексуальная конституция. И вот в начале отношений эта разница нивелируется за счет гормональных изменений, связанных с влюбленностью, — считает Татьяна Пехотская. — А далее партнер с более низкой потребностью в сексе возвращается к своей физиологической норме, тот же, у кого потребность выше, не понимает, почему к нему теперь гораздо реже проявляют сексуальный интерес.
Помимо разницы в сексуальной конституции, на либидо может влиять множество факторов:
- возраст;
- состояние здоровья;
- образ жизни;
- темперамент;
- заболевания;
- хроническая усталость.
Все эти факторы могут влиять на либидо и понижать влечение, из-за чего человек будет хотеть меньше секса.
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4
Это распространенная проблема?
По тому, как отношения показывают в массовой культуре, может сложиться впечатление, что во всех парах нет никаких проблем с сексом. Но на деле ситуация оказывается куда печальнее.
— Сексуальная неудовлетворенность — большинство запросов, с которыми партнеры или оба партнера приходят в терапию, — констатирует Катерина Захарова. — В своей практике я лично замечаю, что спустя 3–5 лет секс в парах пропадает либо его частота значительно снижается. Если же секс есть, и он регулярный, то зачастую это потому, что кто-то из партнеров имеет высокую половую конституцию, ему надо часто, а второй идет в секс ради первого.
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5
Что делать, если хочется больше секса?
В первую очередь нужно рассказать своему партнеру о том, что вас не устраивает количество интимной близости в отношениях. Главное — не давить на человека и не требовать от него секса, так как это лишь усугубит ситуацию, считают психологи.
— Если же хотя бы один из партнеров не настроен на честный, открытый разговор, то любое обсуждение дефицита секса может усиливать напряжение, например вызывать раздражение, злость, гнев или вину, а может быть, стыд или смущение, — предупреждает Татьяна Пехотская.
Также разговор поможет понять, в чём именно причина снижения влечения к партнеру. Возможно, либидо снизилось из-за уже упомянутых выше внешних факторов.
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6
Можно ли планировать секс заранее?
Планирование секса, или секс по расписанию — один из распространенных и эффективных методов выбрать время, посвященное друг другу, считают психологи.
— Особенно график секса значительно снизит напряжение тем парам, у которых потребность к сексу в разное время и разные дни. Зная заранее, когда у вас будет близость, партнеры могут морально к этому подготовиться, сохранять свое желание, подогревать интерес друг к другу, подстроить свои планы, — отмечает Катерина Захарова. — По мнению многих, секс должен быть спонтанным, ярким и неожиданным. Многие ждут, что их секс всегда будет адреналиновый, и это заблуждение приводит к тому, что в парах рано или поздно начнется дисгармония.
Секс по расписанию также поможет тем парам, которые не могут найти время для близости из-за разных графиков работы, а благодаря заранее составленному календарю любви оба партнера будут знать, что определенное время они посвятят только друг другу.
— С одной стороны, может показаться, что секс по расписанию напрочь лишен спонтанности, и потому кажется, будет восприниматься как принуждение, — отмечает Татьяна Пехотская, — Однако большое значение имеет то, из какого состояния и с каким настроением партнеры участвуют в нём. Предвкушение, фантазии и романтическая переписка в мессенджерах — это часть прелюдии, которая может продолжаться на протяжении всего дня.
Но такой подход подойдет не всем парам: например, срочный вызов на работу может привести к постоянным переносам и отменам запланированной любви, раздражающим второго партнера, а также обязательство интимной близости может ощущаться как принуждение и отталкивать, сбивая романтическое настроение.
— Поэтому, будет ли для вашей пары секс по графику подходящим решением, можно сказать, только попробовав, — резюмирует Татьяна Пехотская.
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7
Есть еще советы?
Если секс по расписанию вам не подходит, то психологи дали несколько советов парам с проблемами в частоте секса:
- используйте дополнительные девайсы, которые помогут получить удовольствие одному из партнеров. Иногда бывает важно, чтобы партнер, который сейчас не хочет близости, был готов доставить удовлетворение второму и побыть с ним рядом;
- не отказываться от мастурбации во время отношений. Зачастую люди считают, что с появлением партнера потребность в самостоятельном получении оргазма отпадает, но такой подход приводит лишь к повышенному стрессу;
- разговаривать по душам и обсуждать проблемы. Возможно, одного из партнеров что-то не устраивает в интимной жизни, но он стесняется или боится в этом признаться, что приводит лишь к усугублению проблем. Откровенный разговор поможет паре лучше узнать, что им нужно, и улучшить свою жизнь вместе.
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