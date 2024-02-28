Такой мужик вам не нужен: ошибки любви, которые совершают все

Кажется, молодость для того и нужна, чтобы влюбляться. Кто-то в это время встречает будущую любовь всей жизни, кому-то мимолетная влюбленность навсегда ранит сердце, а любовь некоторых так и остается без ответа, прямо как у главного героя сериала «Френдзона» (18+) — в нём студент психологического факультета Кирилл признаётся в любви своей подруге, но она предлагает ему остаться «просто друзьями». После этого он решает изучить, могут ли пары выбраться из френдзоны, и испытывает свои гипотезы на друзьях. Чем всё закончилось — не знаем, ведь второй сезон в самом разгаре.
Мы попросили у наших читателей рассказать, на какие грабли они успели наступить в молодости и какие советы бы отправили себе в прошлое. Вот что они ответили.
Включай голову и не пытайся изменить
Многие наши читатели посоветовали бы молодым себе включить голову и не доверять первым чувствам, которые бьют в голову при влюбленности. Например, именно это вспомнила читательница E1.RU Лира.
— Когда чувствуешь, что это «любовь всей жизни», отключи эмоции на время и посмотри на всё максимально трезво, как если бы это были отношения твоей подруги, а не твои, — советует Лира из Екатеринбурга. — Всё ли нормально, не возникает ли вопросиков?
Такого же мнения придерживается читатель 74.RU под ником Ден Девис.
— Не воспринимайте всерьез первые впечатления и не гоняйтесь за новыми ощущениями, — заявил Ден Девис.
— Часто девушки, окрыленные чувствами, приписывают молодым людям те качества, которых у них нет, и ждут хорошего поведения или отношения к себе, — соглашается читательница 72.RU Лидия.
Ну а если вы всё же сошлись, то принимай человека таким, какой он есть, посоветовали читатели.
— Принимать человека как есть или не принимать вообще. Не пытаться переделывать, — дала совет Лира из Екатеринбурга.
— Не пытайтесь никого менять: ни себя, ни окружающих, — советует читательница 76.RU Юлия. — Нужно просто быть собой.
Слушайте свое сердце и не слушайте родителей
Еще одна главная тема многих советов наших читателей — прислушиваться к себе, а не к другим людям.
— Слушайте сердце, доверяйте чувствам, — написал читатель 76.RU Макс. — И не позволяйте родителям вмешиваться.
Такого же мнения придерживается анонимный читатель V1.RU:
— Если вы из небольшого городка, где все на виду, да еще и у него авторитарная мама — переезжайте, — заключил читатель из Волгограда. — Это ключевое условие и шанс на то, что отношения сложатся. Чем дальше, тем лучше.
А вот его землячка Юлиана, напротив, рекомендует прислушаться к авторитету старших.
— Слушать родителей, они уж точно отличают нормальных мужиков от недоумков, очень жалею, что не слышала их и делала всё по-своему, — поделилась Юлиана.
Не заводите собаку, не комплексуйте и ни о чём не жалейте
Позиции наших читателей разошлись не только насчет того, слушаться ли родителей. Некоторые поспорили, нужно ли заводить питомца после того, как начинаете жить вместе.
— Если начали вместе жить, то не заводите домашних животных, — коротко резюмирует Никита.
— Ну не знаю, — отвечает ему Карина Кузнецова. — Мы с мужем как только начали жить, взяли собаку. Все трудности по воспитанию, по болезням питомца нас очень сплотили.
А вот в чём точно не может быть споров, так это в том, что нужно не забывать любить себя, считает Екатерина Зотова из Красноярска.
— Я бы посоветовала себе 20-летней не придумывать комплексы. Ведь у молодости есть самый главный козырь — молодость, — считает читательница NGS24.RU.
И даже по прошествии молодости нужно помнить все светлые дни, уверенна Юлия Нефедьева из Екатеринбурга.
— Было всё бомбезно! Если бы была возможность, то всё повторила так же и со всеми ошибками, — уверена читательница Е1.RU. — Это классно, волнительно и трогательно было.
Три совета от семейного психолога
Все советы от наших читателей основаны на личном опыте, поэтому в конце мы решили дать вам три совета от профессионала в теме отношений — семейного психолога Светланы Цветковой.
- Не закрывать глаза на очевидные проблемы: если партнер не интересуется вашей жизнью, слишком навязчив и лжет по пустякам, то это явная причина задуматься — а нужна ли такая вторая половинка;
- не быть ведомым: иногда вторая половинка может диктовать свои условия и желания, игнорируя ваши, учить жизни и дает непрошенные советы. Всё это обесценивает ваш личный опыт и свои решения, а любить себя не менее важно, чем вторую половинку;
- не поддаваться соблазну слишком быстрого сближения: иногда кажется, что вы с первого взгляда нашли того самого, единственного человека, но людям нужно сначала узнать друг друга, чтобы по-настоящему сблизиться. Если партнер с первого свидания говорит, что вы — любовь всей его жизни, то это повод призадуматься.