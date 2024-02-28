Такой мужик вам не нужен: ошибки любви, которые совершают все

Мы попросили у наших читателей рассказать, на какие грабли они успели наступить в молодости и какие советы бы отправили себе в прошлое. Вот что они ответили.



Включай голову и не пытайся изменить

Многие наши читатели посоветовали бы молодым себе включить голову и не доверять первым чувствам, которые бьют в голову при влюбленности. Например, именно это вспомнила читательница E1.RU Лира.



— Когда чувствуешь, что это «любовь всей жизни», отключи эмоции на время и посмотри на всё максимально трезво, как если бы это были отношения твоей подруги, а не твои, — советует Лира из Екатеринбурга. — Всё ли нормально, не возникает ли вопросиков?

