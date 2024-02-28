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Такой мужик вам не нужен: ошибки любви, которые совершают все

Делимся опытом наших читателей и советами психолога

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Эх, дал бы нам почитать такой текст кто-нибудь в нашу молодость...

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Кажется, молодость для того и нужна, чтобы влюбляться. Кто-то в это время встречает будущую любовь всей жизни, кому-то мимолетная влюбленность навсегда ранит сердце, а любовь некоторых так и остается без ответа, прямо как у главного героя сериала «Френдзона» (18+) — в нём студент психологического факультета Кирилл признаётся в любви своей подруге, но она предлагает ему остаться «просто друзьями». После этого он решает изучить, могут ли пары выбраться из френдзоны, и испытывает свои гипотезы на друзьях. Чем всё закончилось — не знаем, ведь второй сезон в самом разгаре.

Мы попросили у наших читателей рассказать, на какие грабли они успели наступить в молодости и какие советы бы отправили себе в прошлое. Вот что они ответили.

Включай голову и не пытайся изменить

Многие наши читатели посоветовали бы молодым себе включить голову и не доверять первым чувствам, которые бьют в голову при влюбленности. Например, именно это вспомнила читательница E1.RU Лира.

— Когда чувствуешь, что это «любовь всей жизни», отключи эмоции на время и посмотри на всё максимально трезво, как если бы это были отношения твоей подруги, а не твои, — советует Лира из Екатеринбурга. — Всё ли нормально, не возникает ли вопросиков?

Такого же мнения придерживается читатель 74.RU под ником Ден Девис.

— Не воспринимайте всерьез первые впечатления и не гоняйтесь за новыми ощущениями, — заявил Ден Девис.

— Часто девушки, окрыленные чувствами, приписывают молодым людям те качества, которых у них нет, и ждут хорошего поведения или отношения к себе, — соглашается читательница 72.RU Лидия.

Ну а если вы всё же сошлись, то принимай человека таким, какой он есть, посоветовали читатели.

— Принимать человека как есть или не принимать вообще. Не пытаться переделывать, — дала совет Лира из Екатеринбурга.

— Не пытайтесь никого менять: ни себя, ни окружающих, — советует читательница 76.RU Юлия. — Нужно просто быть собой.

Слушайте свое сердце и не слушайте родителей

Еще одна главная тема многих советов наших читателей — прислушиваться к себе, а не к другим людям.

— Слушайте сердце, доверяйте чувствам, — написал читатель 76.RU Макс. — И не позволяйте родителям вмешиваться.

Такого же мнения придерживается анонимный читатель V1.RU:

— Если вы из небольшого городка, где все на виду, да еще и у него авторитарная мама — переезжайте, — заключил читатель из Волгограда. — Это ключевое условие и шанс на то, что отношения сложатся. Чем дальше, тем лучше.

А вот его землячка Юлиана, напротив, рекомендует прислушаться к авторитету старших.

— Слушать родителей, они уж точно отличают нормальных мужиков от недоумков, очень жалею, что не слышала их и делала всё по-своему, — поделилась Юлиана.

Не заводите собаку, не комплексуйте и ни о чём не жалейте

Позиции наших читателей разошлись не только насчет того, слушаться ли родителей. Некоторые поспорили, нужно ли заводить питомца после того, как начинаете жить вместе.

— Если начали вместе жить, то не заводите домашних животных, — коротко резюмирует Никита.

— Ну не знаю, — отвечает ему Карина Кузнецова. — Мы с мужем как только начали жить, взяли собаку. Все трудности по воспитанию, по болезням питомца нас очень сплотили.

А вот в чём точно не может быть споров, так это в том, что нужно не забывать любить себя, считает Екатерина Зотова из Красноярска.

— Я бы посоветовала себе 20-летней не придумывать комплексы. Ведь у молодости есть самый главный козырь — молодость, — считает читательница NGS24.RU.

И даже по прошествии молодости нужно помнить все светлые дни, уверенна Юлия Нефедьева из Екатеринбурга.

— Было всё бомбезно! Если бы была возможность, то всё повторила так же и со всеми ошибками, — уверена читательница Е1.RU. — Это классно, волнительно и трогательно было.

Три совета от семейного психолога

Все советы от наших читателей основаны на личном опыте, поэтому в конце мы решили дать вам три совета от профессионала в теме отношений — семейного психолога Светланы Цветковой.

  • Не закрывать глаза на очевидные проблемы: если партнер не интересуется вашей жизнью, слишком навязчив и лжет по пустякам, то это явная причина задуматься — а нужна ли такая вторая половинка;
  • не быть ведомым: иногда вторая половинка может диктовать свои условия и желания, игнорируя ваши, учить жизни и дает непрошенные советы. Всё это обесценивает ваш личный опыт и свои решения, а любить себя не менее важно, чем вторую половинку;
  • не поддаваться соблазну слишком быстрого сближения: иногда кажется, что вы с первого взгляда нашли того самого, единственного человека, но людям нужно сначала узнать друг друга, чтобы по-настоящему сблизиться. Если партнер с первого свидания говорит, что вы — любовь всей его жизни, то это повод призадуматься.

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