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Истории

Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Истории супругов, которые набили одинаковые рисунки во имя любви

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Тату набивают как молодые пары, так и влюбленные, чьи чувства проверены годами

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Для одних татуировки — способ самовыражения, другие набивают их в память о чем-то важном. А еще есть те, кто таким образом хочет закрепить связь с близким человеком. Наши коллеги из 29.RU рассказали истории трех пар из Архангельска, которые сделали одинаковые тату из-за сильных чувств друг к другу.

Елена и Антон

Елене Полончук 33 года, а ее мужу Антону 35, оба работают в сфере продаж. Елена и Антон вместе 4 года, женаты с лета 2021-го, но знают друг друга уже давно — познакомились в тренажерном зале.

В первый год супружеской жизни, в День святого Валентина, Елена решила устроить мужу сюрприз и организовала тату-свидание.

— Хотела удивить Антона, а еще сделать что-то значимое и совместное в этот день. Для нас обоих это был важный момент, а для меня особенно — первое тату. Сомнений не было, было ощущение уверенности и предвкушения от результата. Рисунок определили быстро. Мы оба любим космос и котиков, так у нас появились котики-космонавты. У Антона котик-космонавт мальчик, у меня девочка, выделили бантиком. Нас предупредили, что на зону, которую мы выбрали, будет чувствительно наносить рисунок. Но когда мастер делала мне тату, я даже немного вздремнула, — вспоминает девушка.

Татуировки супруги набили на ребрах

Татуировки супруги набили на ребрах

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Вот такие космические котики каждый раз поднимают настроение влюбленным

Вот такие космические котики каждый раз поднимают настроение влюбленным

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Елена и Сергей

На тату-свидание сходили и супруги Власовы. Елене и Сергею 62 года, она — пенсионерка, в прошлом фармацевт, он — каменщик. В 2023 году они отметили 40 лет семейной жизни. Версии знакомства разнятся: Сергей говорит, что встретил будущую жену в детском лагере, а Елена помнит, что увидела своего суженого на танцах в доме культуры.

Елена и Сергей на рубиновом свадебном юбилее

Елена и Сергей на рубиновом свадебном юбилее

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На юбилейную годовщину свадьбы дочь Власовых Катерина решила сама набить родителям татуировки под руководством опытного мастера.

— Получили подарок от дочки Катерины — сертификат в тату-студию. Идея была такая — каждый друг другу пишет пожелания своим почерком. Это память о другу друге, память о 40-летии свадьбы, память на всю жизнь! Спустя столько лет совместной жизни мы смелые влюбленные авантюристы, вот до чего доводит любовь!, — отмечают супруги.

Супруги оставили любовные послания друг другу. Ну разве не романтично?

Супруги оставили любовные послания друг другу. Ну разве не романтично?

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Супруги добавили, что гордятся собой и вспоминают этот день с улыбкой:

— Было легко, весело, с юмором, с фотосессией. Думали, что будет больно, а оказалось легкое пощипывание.

После тату-свидания Власовы поехали в ЗАГС на торжественное поздравление в честь юбилея со дня свадьбы.

Екатерина и Роман

Обе пары, истории которых мы рассказали выше, делали татуировки в студии, которой владеют супруги Екатерины и Роман Вайнер. И у них тоже есть парная татуировка.

Екатерине 31 год, Роману — 33. Они познакомились в соцсетях больше 10 лет назад, в браке уже восьмой год.

Свадьбу Екатерина и Роман отметили не совсем стандартно

Свадьбу Екатерина и Роман отметили не совсем стандартно

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— До личного знакомства знала его, как тату-мастера и даже хотела попасть к нему на сеанс, но так сложилось, что пошла в другую студию, — вспоминает Екатерина Вайнер.

Впрочем, судьба всё равно свела молодых людей, и в ноябре 2016 года они сыграли свадьбу. В первый день новобрачные нарядными расписались в загсе, а во второй — устроили рок-вечеринку в клубе. Там-то супруги и набили друг другу тату.

— Все были одеты соответствующе, выступала группа, играла рок-музыка, было очень весело! Идея сделать парные татуировки пришла довольно легко, так как к тому моменту я уже была втянута Ромой в тату-индустрию и тоже работала в студии. Всё было подготовлено заранее, машинки беспроводные, от розеток мы не зависели, разве что не совсем удобно татуировать на стульях, ну и были мы уже очень веселые к тому моменту, — вспоминает девушка.

Екатерина в процессе

Екатерина в процессе

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— Набили небольшие сердечки с буквами внутри, поскольку в таких условиях надо было делать что-то несложное и быстрое. А в целом, мы, как татуировщики, советуем делать что-то оригинальное, в качестве парных татуировок, чтобы они выглядели интересно вместе, но и самодостаточно по-отдельности.

Такие небольшие сердечки тату-мастера набили друг другу в знак любви

Такие небольшие сердечки тату-мастера набили друг другу в знак любви

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