Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

Для одних татуировки — способ самовыражения, другие набивают их в память о чем-то важном. А еще есть те, кто таким образом хочет закрепить связь с близким человеком. Наши коллеги из 29.RU рассказали истории трех пар из Архангельска, которые сделали одинаковые тату из-за сильных чувств друг к другу.
Елена и Антон
Елене Полончук 33 года, а ее мужу Антону 35, оба работают в сфере продаж. Елена и Антон вместе 4 года, женаты с лета 2021-го, но знают друг друга уже давно — познакомились в тренажерном зале.
В первый год супружеской жизни, в День святого Валентина, Елена решила устроить мужу сюрприз и организовала тату-свидание.
— Хотела удивить Антона, а еще сделать что-то значимое и совместное в этот день. Для нас обоих это был важный момент, а для меня особенно — первое тату. Сомнений не было, было ощущение уверенности и предвкушения от результата. Рисунок определили быстро. Мы оба любим космос и котиков, так у нас появились котики-космонавты. У Антона котик-космонавт мальчик, у меня девочка, выделили бантиком. Нас предупредили, что на зону, которую мы выбрали, будет чувствительно наносить рисунок. Но когда мастер делала мне тату, я даже немного вздремнула, — вспоминает девушка.
Елена и Сергей
На тату-свидание сходили и супруги Власовы. Елене и Сергею 62 года, она — пенсионерка, в прошлом фармацевт, он — каменщик. В 2023 году они отметили 40 лет семейной жизни. Версии знакомства разнятся: Сергей говорит, что встретил будущую жену в детском лагере, а Елена помнит, что увидела своего суженого на танцах в доме культуры.
На юбилейную годовщину свадьбы дочь Власовых Катерина решила сама набить родителям татуировки под руководством опытного мастера.
— Получили подарок от дочки Катерины — сертификат в тату-студию. Идея была такая — каждый друг другу пишет пожелания своим почерком. Это память о другу друге, память о 40-летии свадьбы, память на всю жизнь! Спустя столько лет совместной жизни мы смелые влюбленные авантюристы, вот до чего доводит любовь!, — отмечают супруги.
Супруги добавили, что гордятся собой и вспоминают этот день с улыбкой:
— Было легко, весело, с юмором, с фотосессией. Думали, что будет больно, а оказалось легкое пощипывание.
После тату-свидания Власовы поехали в ЗАГС на торжественное поздравление в честь юбилея со дня свадьбы.
Екатерина и Роман
Обе пары, истории которых мы рассказали выше, делали татуировки в студии, которой владеют супруги Екатерины и Роман Вайнер. И у них тоже есть парная татуировка.
Екатерине 31 год, Роману — 33. Они познакомились в соцсетях больше 10 лет назад, в браке уже восьмой год.
— До личного знакомства знала его, как тату-мастера и даже хотела попасть к нему на сеанс, но так сложилось, что пошла в другую студию, — вспоминает Екатерина Вайнер.
Впрочем, судьба всё равно свела молодых людей, и в ноябре 2016 года они сыграли свадьбу. В первый день новобрачные нарядными расписались в загсе, а во второй — устроили рок-вечеринку в клубе. Там-то супруги и набили друг другу тату.
— Все были одеты соответствующе, выступала группа, играла рок-музыка, было очень весело! Идея сделать парные татуировки пришла довольно легко, так как к тому моменту я уже была втянута Ромой в тату-индустрию и тоже работала в студии. Всё было подготовлено заранее, машинки беспроводные, от розеток мы не зависели, разве что не совсем удобно татуировать на стульях, ну и были мы уже очень веселые к тому моменту, — вспоминает девушка.
— Набили небольшие сердечки с буквами внутри, поскольку в таких условиях надо было делать что-то несложное и быстрое. А в целом, мы, как татуировщики, советуем делать что-то оригинальное, в качестве парных татуировок, чтобы они выглядели интересно вместе, но и самодостаточно по-отдельности.