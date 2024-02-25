Решаются даже пенсионеры! Какие татуировки делают пары

В первый год супружеской жизни, в День святого Валентина, Елена решила устроить мужу сюрприз и организовала тату-свидание.

— Хотела удивить Антона, а еще сделать что-то значимое и совместное в этот день. Для нас обоих это был важный момент, а для меня особенно — первое тату. Сомнений не было, было ощущение уверенности и предвкушения от результата. Рисунок определили быстро. Мы оба любим космос и котиков, так у нас появились котики-космонавты. У Антона котик-космонавт мальчик, у меня девочка, выделили бантиком. Нас предупредили, что на зону, которую мы выбрали, будет чувствительно наносить рисунок. Но когда мастер делала мне тату, я даже немного вздремнула, — вспоминает девушка.