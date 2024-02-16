Не хочу быть просто другом. Что такое френдзона и можно ли из нее выйти

1
Что такое френдзона
Для начала определимся с тем, что вообще такое френдзона. Вот как объясняет это понятие психолог Арина Березкина:
— Френдзона — это отношения, в которых один хочет романтических, сексуальных отношений, а другой осознанно или неосознанно не отвечает взаимностью, — говорит Арина Березкина. — Можно сказать, что френдзона — это про неравноценные отношения, потому что человек, который находится во френдзоне, не может закрыть свои потребности в полной мере.
Арина Березкина — когнитивно-поведенческий терапевт, психолог портала «Ты — это важно».
При этом из-за того, что само понятие «френдзона» появилось не так давно, в быту люди называют этим словом самые разные примеры из отношений.
— За словами «я во френдзоне» может скрываться множество совершенно разных ситуаций: симпатичный вам человек знает о вашем интересе, принимает ухаживания, но не дает однозначного ответа на вопрос, хочет ли большего. Или вы действительно давние друзья, но недавно один из вас воспылал романтической любовью к другому и не знает, как об этом сказать. А может, вам неоднократно говорили внятное и четкое нет, но вы продолжаете общаться с человеком и надеяться на большее, — перечисляет психолог Наталья Пархоменко.
Наталья Пархоменко — клинический психолог, нарративный практик и семейный терапевт.
Если попытаться просто сформулировать, что же такое френдзона, то это дружба двух людей, один из которых хотел бы начать романтические или сексуальные отношения со вторым.
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2
Это что-то про отношения подростков?
Далеко не всегда. Во френдзону могут попасть люди в любом возрасте.
— Френдзона точно есть и во взрослом возрасте тоже, — считает Арина Березкина. — Это как будто бы отношения, которые замораживаются на стадии подростковых и дружеских.
— Взрослые люди не всегда глобально отличаются от подростков, — соглашается Наталья Пархоменко, — поэтому, конечно, каждый из нас может оказаться в ситуации невзаимности или в статусе «всё сложно» с объектом своей симпатии.
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3
Когда френдзона — это нормально
Оказаться в отношениях, где один хочет перейти на следующий уровень, а другой нет — это нормально. Особенно если пара только начинает общение, считает Арина Березкина.
— Нормально, если френдзона существует на первых этапах сближения, когда между людьми формируется безопасность, — говорит она. — То есть попадание во френдзону может быть временным, если это начало отношений.
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4
Как понять, что ты во френдзоне
Главный признак того, что вы находитесь во френдзоне — это нежелание партнера начинать сближение. Причем это необязательно должен быть грубый отказ, человек может просто избегать романтических тем, постоянно оставаясь на уровне дружбы.
— Уединение, нахождение только вдвоем, телесный контакт, обсуждение романтических отношений — всё это внутри пары пресекается или избегается, — отмечает Арина Березкина. — То есть фокус романтического внимания словно утекает и сливается в дружбу.
Для того чтобы не застрять в френдзоне, очень важно учиться распознавать взаимность: замечать ответную реакцию, уметь сближаться, открываться, строить и прояснять контакт. А также не строить иллюзий и вовремя понимать, чего на самом деле хочет симпатичный вам человек.
— Я бы переформулировала вопрос на «как понять, что человек не рассматривает вас в качестве потенциального партнера», — предлагает Наталья Пархоменко. — Самый очевидный признак: вам открыто говорят: «Нет».
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5
Как выйти из френдзоны
Чтобы выйти из френдзоны, важно понять, каких отношений хочет партнер. А единственный верный способ это узнать — спросить напрямую.
— Если эти отношения существуют давно, если человек ощущает, что не встречает взаимность романтическую — можно прояснить эти отношения и чувства внутри них, — считает Арина Березкина.
Конечно, в этом случае можно столкнуться с прямым отказом — здесь очень важно быть готовым выдержать такой ответ. Но узнать искренние намерения человека намного лучше, чем пытаться предугадать, чего на самом деле хочет партнер.
— Я думаю, что часто статус-кво так называемой френдзоны поддерживается непроясненными ожиданиями и неозвученными надеждами, — считает Наталья Пархоменко. — Если выразиться чуть жестче — нашими иллюзиями и парализующим страхом отказа. Один человек любит, при этом боится проявить себя и оттолкнуть. Второй — не замечает или не хочет замечать симпатии, так же боясь потерять дружбу или в некоторых случаях — выгоду от этих отношений.
Получается, для того чтобы выйти из френдзоны, нужно признать, что наши чувства не всегда бывают взаимными, и быть готовым двигаться дальше.
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6
Я не готов потерять человека. Нормально ли оставаться во френдзоне?
Если вам тяжело терять человека, то вы можете продолжать с ним общаться. Но такие отношения вряд ли можно назвать здоровыми.
— Если в отношениях нет отдачи и взаимности, то есть риск накопления дискомфорта от незакрытой потребности, — считает Арина Березкина. — Можно ли находиться в отношениях, где потребность в построении романтических или сексуальных отношений не скрывается? Да.
Арина Березкина напоминает, что здоровые отношения подразумевают взаимность, а во френдзоне из-за разных потребностей у партнеров взаимности нет.
Но в некоторых случаях френдзону все-таки можно назвать «условно здоровыми» отношениями. Например, когда потенциальные отношения вызывают куда больше боли, чем дружба.
— Добровольно можно оставаться внутри френдзоны, когда есть страх сближения, — отмечает Арина Березкина, — человеку может быть комфортно оставаться друзьями, потому что само по себе сближение причиняет больший дискомфорт, и тогда он выбирает для себя френдзону. И в его условиях это будут здоровые отношения.
Но в большинстве случаев лучше все-таки не мучить друг друга и прекратить отношения, от которых каждый хочет своего. А если вы регулярно попадаете в ситуацию, в которой вам предлагают остаться друзьями, то лучше проконсультироваться с психологом, считает Наталья Пархоменко:
— Если же вы регулярно влюбляетесь в людей, которые не отвечают вам взаимностью — имеет смысл подумать о работе с психологом, чтобы разобраться, какие паттерны и убеждения вас приводят в эти ситуации и научиться выбирать других партнеров.
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7
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