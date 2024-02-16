Не хочу быть просто другом. Что такое френдзона и можно ли из нее выйти

Для начала определимся с тем, что вообще такое френдзона. Вот как объясняет это понятие психолог Арина Березкина:



— Френдзона — это отношения, в которых один хочет романтических, сексуальных отношений, а другой осознанно или неосознанно не отвечает взаимностью, — говорит Арина Березкина. — Можно сказать, что френдзона — это про неравноценные отношения, потому что человек, который находится во френдзоне, не может закрыть свои потребности в полной мере.



Арина Березкина — когнитивно-поведенческий терапевт, психолог портала «Ты — это важно».



При этом из-за того, что само понятие «френдзона» появилось не так давно, в быту люди называют этим словом самые разные примеры из отношений.



— За словами «я во френдзоне» может скрываться множество совершенно разных ситуаций: симпатичный вам человек знает о вашем интересе, принимает ухаживания, но не дает однозначного ответа на вопрос, хочет ли большего. Или вы действительно давние друзья, но недавно один из вас воспылал романтической любовью к другому и не знает, как об этом сказать. А может, вам неоднократно говорили внятное и четкое нет, но вы продолжаете общаться с человеком и надеяться на большее, — перечисляет психолог Наталья Пархоменко.



Наталья Пархоменко — клинический психолог, нарративный практик и семейный терапевт.



Если попытаться просто сформулировать, что же такое френдзона, то это дружба двух людей, один из которых хотел бы начать романтические или сексуальные отношения со вторым.

