«Мчал ко мне на лодке, чуть не попал под теплоход»: на что решались наши читатели, чтобы впечатлить любимых

«Решил устроить романтик»

О том, что мужчины должны залезать в окна к любимым девушкам, мы знаем благодаря кино: этому нас научил еще Ричард Гир в «Красотке». Читательнице Е1.RU повезло — ее любимый повторил финал знаменитого фильма.



— Один поступок очень запомнился: когда парень залез ко мне на четвертый этаж общежития, потому что наш комендант ему запретила появляться у нас, — вспоминает Тати Филиппова из Екатеринбурга. — До сих пор не понимаю, как он это сделал.



Другой мужчина из Перми, видимо, вдохновившись танцем на дороге из «Дневника памяти», решил, что это идеальное место для предложения руки и сердца.

