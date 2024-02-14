«Мчал ко мне на лодке, чуть не попал под теплоход»: на что решались наши читатели, чтобы впечатлить любимых

Фильмы и сериалы порой вдохновляют нас на большие хорошие глупости ради чувств: залезать в окна к любимым женщинам, как учил Ипполит, спешить через весь город, чтобы не дать улететь близкому человеку, как Росс, или даже написать курсовую, чтобы доказать, что ваша любовь возможна с научной точки зрения, как главный герой «Френдзоны». Но жизнь зачастую интереснее, чем кино: рассказываем романтичные истории наших читателей, после которых вам захочется удивлять своих любимых.
«Решил устроить романтик»
О том, что мужчины должны залезать в окна к любимым девушкам, мы знаем благодаря кино: этому нас научил еще Ричард Гир в «Красотке». Читательнице Е1.RU повезло — ее любимый повторил финал знаменитого фильма.
— Один поступок очень запомнился: когда парень залез ко мне на четвертый этаж общежития, потому что наш комендант ему запретила появляться у нас, — вспоминает Тати Филиппова из Екатеринбурга. — До сих пор не понимаю, как он это сделал.
Другой мужчина из Перми, видимо, вдохновившись танцем на дороге из «Дневника памяти», решил, что это идеальное место для предложения руки и сердца.
— Мой папа сделал предложение маме прямо на пешеходном переходе, — рассказала читательница 59.RU Милена. — Они в тот день поссорились, и мама пошла к своей подруге. Когда светофор начал мигать, папа нагнал маму и встал на одно колено.
Некоторые наши читатели устроили самые яркие романтичные поступки, прямо как герои «Френдзоны», в студенческие годы. Например, Анастасия Шевцова из Екатеринбурга даже переехала ради любви в соседний город.
— Приехала как-то в Челябинск и поступила там в университет. Любовь закончилась через две недели, а университет только через пять лет, — рассказала она. — Вот такая классная история. Ни о чем не жалею.
Еще одна студентка из Екатеринбурга поделилась своей историей тайных отношений… с преподавателем.
— Влюбилась в препода в институте. Создала фейковую почту, назвала ее в честь древнеегипетской богини и начала с ним общаться по почте… Общение длилось 2–3 месяца, он не мог понять, из какой группы девушка с именем Исида ему пишет, — вспоминает Натали Марченко. — Бурный роман длился и после окончания универа, 6 лет, но со временем чувства стихли, и мы стали просто друзьями.
Но иногда попытки сделать «как в кино» оказываются не такими романтичными, как кажется на первый взгляд.
— Вспомнила эпизод романтики от бывшего парня: гуляли мы в парке зимой, и он решил устроить романтик, как в кино, видимо — с разбега пнул по сосне, с которой куча снега обвалилась на меня сверху… Так себе этот романтик оценила, выгребая снег, — рассказала Анна Кудашева из Екатеринбурга. — Ладно хоть скворечник на голову не упал. С тех пор для себя решила — сама творить буду все романтики и безрассудства.
Жизнь — лучше любого кино
Но иногда романтические поступки оказываются настолько захватывающими, что по ним одним можно снять целый фильм. Такой историей поделилась с нами читательница IrCity.RU.
— Как-то у бабушки не задался день: нахамили в автобусе по дороге на работу, сломался каблук, проезжающий мимо автомобиль обрызгал, и светлая любимая юбочка-карандаш вся в грязных разводах… К вечеру за ней заехал дед, а она в слезах, — вспоминает Юлия из Иркутска. — Поехал куда-то не в сторону дома, остановился, наломал сирени, в каком-то непонятном магазине купил ей «шикарную цыганскую юбку» — его слова. И… поехал в аэропорт.
А вот читательница V1.RU поделилась сценой из жизни, исполнить которую, казалось бы, мог только каскадер.
— Это было в 80-х годах. Я молодая отдыхала за Волгой, на турбазе, а мой молодой человек опоздал на последний теплоход, но нашел на берегу какую-то лодку и поплыл ко мне на ней. А навстречу ему большой теплоход, — поделилась Галина Чернова из Волгограда. — Он с трудом успел обойти его. Вот такая история, как ему хотелось увидеть меня. Скоро мы с ним почти 50 лет вместе.
Иногда попытка впечатлить любимую граничит с криминалом: именно так было у читателя NN.RU, оставшегося анонимным.
— У папы угнал машину в 16 лет, покатать девушку. В итоге тачку разбил, — поделился романтик из Нижнего Новгорода.
Но далеко не всегда, чтобы впечатлить свою любимую, нужно покупать билеты на другой конец страны или угонять машину. Зачастую достаточно маленьких, но важных поступков.
— Помню, была студенткой, училась на последнем курсе. Муж на 14 Февраля привез букет роз и мягкого слона. У меня просто хобби: я слоников коллекционирую. Я тогда такая счастливая была. Мы с ним в тот момент ждали первого сына. Это был самый классный день, — рассказала Татьяна Булатова из Екатеринбурга.