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Козерогов ждут ссоры, а Рыб — жаркие ночи. Любовный гороскоп на февраль от астролога
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Козерогов ждут ссоры, а Рыб — жаркие ночи. Любовный гороскоп на февраль от астролога

Последний месяц зимы хорошенько подогреет вас перед весной!

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Не забывайте, что 14 февраля будет самый романтичный праздник года — День всех влюбленных

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Кажется, что 2024 год только наступил, а на пороге уже февраль! Астрологи говорят, что последний месяц зимы подарит романтическое настроение даже самым заядлым скептикам. Многие из вас захотят устроить настоящий праздник в честь любимых и насладиться чувствами сполна. А как быть тем, кто одинок? Стоит отправляться на поиски или еще не время? Благоволят ли звезды? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.

— Этот период идеально подходит как для поиска своей второй половинки, так и для укрепления уже сложившихся отношений. Венера в Водолее поможет встретить человека, с которым вы будете на одной волне. Марс в Козероге позволит реализовать всё задуманное. Помните, что 29 февраля бывает не каждый год. В этот день вы сможете воплотить свои мечты и желания. Не упустите такую возможность! — напоминает астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках!

1

Овен

Разложите по полочкам свои чувства и эмоции. Февраль станет прекрасным временем, чтобы лучше понять себя и выстроить отношения так, как вам хочется.

Для семейных пар месяц будет романтичным, поэтому найдите время для любви. Организуйте День всех влюбленных как полагается! Тем, кто в поиске, стоит перестать гнаться за несбыточными идеалами и посмотреть на тех, кто с ними рядом.

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2

Телец

Не стоит тратить время на тех, кто вам не подходит! Предстоящий месяц дан, чтобы точно определиться с тем, кого вы ищете. Запишите всё подробно и помните об этом. Всё, что вы хотите, ближе, чем вы думаете.

Венера в Водолее зажжет огонь в спокойной жизни семейных. Спланируйте на этот год развлечения и поездки со своей половинкой. Это подарит силу и вдохновение!

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3

Близнецы

У одиноких февраль станет месяцем удачи в любовной сфере. Пользуйтесь моментом и наслаждайтесь чувствами! Откройтесь миру и перестаньте сидеть дома, но не забывайте, чего хотите именно вы. Никому не позволяйте нарушать свои границы.

Если у вас уже есть партнер, то больше разговаривайте, найдите общие интересы и чаще проводите вместе время.

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4

Рак

Слушайте свое сердце! Февраль предоставит вам возможность быть смелым и реализовать задуманное. Проявите инициативу в личной жизни и сами пригласите на свидание. Но помните, что качество важнее количества.

Семейным стоит проанализировать свои отношения. И если чувствуете, что отдаете больше, чем получаете, то время восстановить баланс.

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5

Лев

Вы — королевских кровей. Поэтому и отношение должно быть соответственное! Февраль — ваш месяц любви. Не удивляйтесь, если рядом будет море поклонников. Но не спешите с выбором.

Тех, кто в паре, ждут радость и удовольствие. Вы со своей половинкой настолько сблизитесь, что буквально начнете читать мысли друг друга.

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6

Дева

Добавьте легкости в свою жизнь и просто радуйтесь! Время для встреч с друзьями и новых знакомств. Не переживайте, если вы так и не обретете любовь. Зато есть шанс найти надежного друга.

Семейным тоже не стоит сидеть дома. Погуляйте вместе, сходите в кафе, кино или театр. Всё-таки февраль — это месяц влюбленных.

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7

Весы

Подумайте, чего хотите именно вы. Возможно, февраль — это не приоритетное время для отношений и любви. Сместите фокус на себя, свои желания и потребности. Тогда и любовь придет незаметно.

Если у вас уже есть партнер, то двигайтесь ему навстречу и укрепляйте свою любовь через добрые поступки.

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8

Скорпион

Гармония и равновесие — это то, что стоит обрести в феврале. Вам придется перестать притягивать «плохих героев» и самим играть эту роль, если хотите обрести настоящую любовь. Займитесь своим ресурсным состоянием, и тогда рядом появится достойный спутник.

Если у вас есть партнер, то стоит открыто сказать ему о своих желаниях и ожиданиях. Он не волшебник и не умеет читать ваши мысли. Так вы облегчите ему задачу и избежите разочарований.

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9

Стрелец

Венера вам благоволит! Стоит принять приглашение друзей и перестать грустить в одиночку. Нарядитесь и выдвигаетесь на встречи — именно так вас могут заметить.

Семейным нужно сменить обстановку. Отдохните в непривычной обстановке вдвоем. Прогуляйтесь или устройте романтичный выезд за город, чтобы обновить свои чувства и совместные планы.

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10

Козерог

Февраль принесет вам много энергии. Вы точно успеете и в работе, и в личной сфере. Однако не пытайтесь управлять своими и чужими чувствами. Просто ходите на свидания и наблюдайте. А силы направьте на свое развитие.

Марс добавит импульсивности и страсти в уже сложившиеся отношения. Чтобы такое состояние не привело к конфликтам, направьте эту энергию на совместные фантазии и реализуйте их. Например, устройте необычную фотосессию.

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11

Водолей

Вселенная на вашей стороне — используйте этот месяц по полной. В феврале вы будете особо обаятельны! Это притянет много внимания противоположного пола. Останется только выбрать свою половинку, которая будет соответствовать вашим мечтам и стремлениям.

Для уже влюбленных это хороший период, чтобы поговорить о планах. Вы сейчас настолько убедительны, что способны изменить отношения как пожелаете.

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12

Рыбы

Подумайте о карте желаний. Февраль — волшебный месяц, в который реально получить желаемое. Но не сидите сложа руки в ожидании подарка судьбы! Стоит и самим отважиться хотя бы улыбнуться или стрельнуть глазками.

Для семейных же месяц станет жарким в любви. Постарайтесь провести больше времени вдвоем, обсудить мечты и составить планы. Не забудьте и о Дне всех влюбленных: пусть любимый будет изумлен вашим подарком.

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