Козерогов ждут ссоры, а Рыб — жаркие ночи. Любовный гороскоп на февраль от астролога

Кажется, что 2024 год только наступил, а на пороге уже февраль! Астрологи говорят, что последний месяц зимы подарит романтическое настроение даже самым заядлым скептикам. Многие из вас захотят устроить настоящий праздник в честь любимых и насладиться чувствами сполна. А как быть тем, кто одинок? Стоит отправляться на поиски или еще не время? Благоволят ли звезды? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.



— Этот период идеально подходит как для поиска своей второй половинки, так и для укрепления уже сложившихся отношений. Венера в Водолее поможет встретить человека, с которым вы будете на одной волне. Марс в Козероге позволит реализовать всё задуманное. Помните, что 29 февраля бывает не каждый год. В этот день вы сможете воплотить свои мечты и желания. Не упустите такую возможность! — напоминает астролог.

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