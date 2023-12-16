«Хочу как у Памелы Андерсон»: женщины с первым и пятым размером поспорили, у кого лучше грудь

«Если девочке с детства говорили, что она красивая, вряд ли ее будет беспокоить размер груди»

Дарья Кутепова считает, что восприятие женщиной своего тела и, в частности, груди идет с детства. По ее мнению, если родители и окружение делали комплименты ребенку, дарили подарки и хвалили ее, то уже взрослую женщину вряд ли будет беспокоить ее размер груди. Однако мужчины могут пошатнуть уверенность женщины.

— Были случаи, когда женщину напрягал ее размер груди, — рассказывает сексолог. — У меня на приеме была девушка, которая уменьшала грудь с 7-го размера до 4-го. Но ее никто не заставлял, она сама захотела. Если тебя кто-то заставляет это сделать, то возникает вопрос, а насколько человек уверен в себе и принимает ли он себя таким, какой он есть. Были случаи, когда в период беременности у женщины появлялись растяжки на груди, пропала упругость. Если у мужчины приоритет на груди, то его она перестает возбуждать в таком виде. И это проблема для пары. Здесь важно, чтобы они вместе пришли к тому, что подтяжка необходима, чтобы вернуть отношения на прежний уровень. Но если проблема гораздо глубже, то, сколько бы она ни сделала операций, всё равно будет что-то не то. Сначала грудь увеличь, потом стрижку смени, волосы покрась и стань другим человеком. Иногда операция оправдана, когда, например, у женщины одна грудь больше второй, а иногда девушка идет на это из-за неуверенности в себе.