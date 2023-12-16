«Хочу как у Памелы Андерсон»: женщины с первым и пятым размером поспорили, у кого лучше грудь

Женщины с первым и пятым размером сравнили, как их грудь помогает или мешает им в жизни. Прекрасный пол разбился на два лагеря. Одна половина считает, что большая грудь — это красиво и с помощью нее можно добиться успехов в карьере и личной жизни. Поэтому они с удовольствием оголяют свой бюст и носят одежду с глубоким декольте. Другая же половина считает, что большая грудь выглядит вычурно и даже пошло, а заниматься спортом с большим размером груди совершенно неудобно. По их мнению, маленькая женская грудь смотрится гораздо более аккуратно и эстетично.
Наши волгоградские коллеги из V1.RU поговорили с женщинами и экспертами и узнали, как живется женщинам с максимальным и минимальным размером груди, какие есть преимущества у маленькой и большой груди, как размер груди влияет на самооценку женщины и какая грудь мужчинам нравится больше: маленькая и большая?
«Я хочу вставить импланты и быть как Памела Андерсон»
Диана Гебельт с пятым размером груди рассказала, что хочет увеличь ее до шестого размера и стать похожей на своего кумира — актрису и модель Памелу Андерсон. По ее мнению, большая грудь смотрится куда более выигрышно, чем «нулевка» или «единичка». Поэтому она старается носить одежду с глубоким вырезом, чтобы порадовать себя и окружающих своим видом.
— Мне нравится большая грудь, — рассказывает Диана с пятым размером. — Я бы хотела вставить себе импланты и стать похожей на Памелу Андерсон. В пик ее карьеры у нее были порнографические шары, я хочу такие же. Пока думаю над этим, потому что есть риски. Были случаи, когда на столе во время операции умирали. Или когда имплантат разрывался. К тому же это удовольствие не из дешевых. В Волгограде это около
«Женщины завидуют, а мужчины теряют голову»
Диана рассказала, что чаще всего получала комплименты благодаря своей большой груди. Женщины постоянно хотят ее потрогать, а мужчины теряют голову и забывают, как их зовут.
— Мужчинам нравится, девушкам нет — всё просто, — говорит Диана. — Женщины завидуют. Только близкие подруги говорят, что это очень красиво, и постоянно хотят ее потрогать. Я в закрытой одежде практически не хожу. Зачем? Пусть все любуются моим глубоким декольте. Мужчины говорят: «Вау!», «Какое декольте!» В социальных сетях под фото ставят огоньки или смайлики со слюной. Но мой самый любимый комментарий, когда мужчина сказал мне: «Я заглянул в ваше декольте и всё забыл». Вот сейчас мужчина зашел в кабинет, ему лет 60, он чуть на месте не упал, когда увидел мой вырез. Мне всегда приятно получать комплименты и обращать на себя внимание, даже если это внимание от 80-летнего деда. Это еще лучше, значит у деда всё хорошо.
«Девушки говорят, что у меня бидоны, а сами хотят такие же»
Диана признаётся, что у большой груди есть недостатки. Например, трудно надевать платья, иногда они могут даже порваться. А без бюстгальтера ходить просто невозможно — спина начинает болеть. Но преимуществ всё равно гораздо больше. Девушку часто угощают в барах и ресторанах, а один из очарованных красотой ее округлых форм подарил Диане машину.
— У маленькой груди есть преимущества, — признаётся девушка. — Она не обвисает. А большая грудь обвисает критично. В какой-то момент ее надо подтягивать. У нас каждая женщина ходит с имплантами, только почему-то они скрывают это. Когда с нулевого размера неожиданно появляется третий и она говорит, что это чудо-лифчик ей помог, — это наглое вранье. Только зачем? Если я увеличу грудь, то, наоборот, буду гордиться этим и всем говорить, что у меня импланты.
«Я не знаю, какой у меня размер груди. Там мерить нечего»
Корреспондент V1.RU Рублёва Елена, которая месяц выживала на прожиточный минимум, осталась не только без нервных клеток, но и без груди. Если до начала эксперимента у девушки был какой-то намек на округлые формы, то к его завершению на месте груди осталась только плоскость. Однако девушка не комплексует по этому поводу. По ее мнению, маленькая грудь выглядит аккуратно и эстетично, а ходить с маленьким размером гораздо проще и удобнее, нежели с большим.
— Я не знаю, какой у меня размер груди. Не измеряла, потому что там мерить нечего, — рассказывает Елена. — Наверное, первый. Но я ни в коем случае не считаю, что это некрасиво. И для меня это не комплекс, а, скорее, преимущество. Тебе ничего не мешает, у тебя ничего не висит, нет растяжек. Можно спокойно надеть топ вместо лифчика и чувствовать себя комфортно весь день. Тебе ничего не давит, не жмет, в кожу не впивается. Заниматься спортом тоже гораздо удобнее, когда у тебя маленький размер груди. Я не представляю, как можно стоять в планке или отжиматься, когда у тебя еще дополнительный груз. Это же тяжело. А бегать как? С маленькой грудью можно спокойно носить открытые топы летом, сарафаны или платья без лифчика, и это не будет смотреться вульгарно и пошло. Женщинам с большой грудью это сделать гораздо сложнее.
По словам девушки, размер груди никак не влияет на привлекательность женщины. По ее мнению, адекватные мужчины ценят в женщине не большую или маленькую грудь, а другие качества. Хотя девушка признаётся, что она не эксперт в этой теме. Елена признаётся, что, сначала отвлекаясь на учебу, а затем занявшись работой, к своим 22 годам как-то забыла, что еще могут быть отношения с противоположным полом. Связано ли это с первым размером груди — ей неизвестно.
— Я не знаю, как к груди относятся мужчины, что она для них значит и влияет ли размер груди на привлекательность женщин, — рассказывает девушка. — Мне кажется, что нет. Для адекватных мужчин грудь точно не является показателем чего-либо. Если девушка хочет оголять и демонстрировать свою грудь — это ее право. Но не думаю, что это как-то поможет найти ей нормального мужчину. Скорее, наоборот. Хотя кого вы спрашиваете? У меня с моим 1-м размером в 22 года нет даже намека на отношения. Уж не знаю, маленькая грудь ли на это повлияла или что-то другое.
«Мужчин возбуждает женская грудь. Но какая?»
Гинеколог и сексолог Дарья Кутепова рассказала, какая грудь возбуждает мужчин и возбуждает ли вообще. По словам эксперта, если у женщины маленькая грудь — это не значит, что она не найдет мужчину.
— Есть выражение «Размер не имеет значения». В случае с грудью оно тоже актуально, — говорит сексолог. — У любого мужчины свой фетиш. Одним нравится большая грудь, другим нравятся длинные пальцы, кто-то возбуждается от длинных ног. Если у женщины маленькая грудь, это не значит, что она не найдет себе мужчину. Наоборот, некоторые мужчины говорят, что у них плохие ассоциации с большой грудью. Есть исследования, что большая грудь нравится мужчинам больше, чем маленькая. Но также есть исследования, которые подтверждают, что мужчины предпочитают средний размер груди.
«Если девочке с детства говорили, что она красивая, вряд ли ее будет беспокоить размер груди»
Дарья Кутепова считает, что восприятие женщиной своего тела и, в частности, груди идет с детства. По ее мнению, если родители и окружение делали комплименты ребенку, дарили подарки и хвалили ее, то уже взрослую женщину вряд ли будет беспокоить ее размер груди. Однако мужчины могут пошатнуть уверенность женщины.
— Были случаи, когда женщину напрягал ее размер груди, — рассказывает сексолог. — У меня на приеме была девушка, которая уменьшала грудь с 7-го размера до 4-го. Но ее никто не заставлял, она сама захотела. Если тебя кто-то заставляет это сделать, то возникает вопрос, а насколько человек уверен в себе и принимает ли он себя таким, какой он есть. Были случаи, когда в период беременности у женщины появлялись растяжки на груди, пропала упругость. Если у мужчины приоритет на груди, то его она перестает возбуждать в таком виде. И это проблема для пары. Здесь важно, чтобы они вместе пришли к тому, что подтяжка необходима, чтобы вернуть отношения на прежний уровень. Но если проблема гораздо глубже, то, сколько бы она ни сделала операций, всё равно будет что-то не то. Сначала грудь увеличь, потом стрижку смени, волосы покрась и стань другим человеком. Иногда операция оправдана, когда, например, у женщины одна грудь больше второй, а иногда девушка идет на это из-за неуверенности в себе.
«Мужчина сначала посмотрит на женщину с оголенной грудью»
Сексолог подтверждает стереотип общества о том, что мужчина в первую очередь посмотрит на женщину с глубоким вырезом, а потом на всех остальных. Однако, как считает эксперт, оценить женщину с декольте можно по-разному. Одни мужчины заинтересуются и подойдут познакомиться, а другие посчитают женщину вульгарной и даже пошлой.
— Мужчина в любом случае обратит внимание на женщину с оголенными частями тела, — говорит эксперт. — Но воспринять он может ее по-разному. Одни оценят образ девушки, подойдут к ней познакомиться. Другие посчитают этот образ вульгарным. Всё зависит от воспитания человека, его представления об идеальной женщине. Ненормально говорить, что лучше, а что хуже. Нет никакой разницы. Если парню не нравится большая грудь, зачем он тогда встречается с девушкой с большой грудью? Или ему не нравятся «плоская» девушка, зачем он тогда мучал ее? Чтобы она сделала грудь? В некоторых парах это работает, но только в том случае, если сама девушка захотела увеличить размер груди.
«Если женщина хочет лечь под нож из-за мужчины, ей нужен не пластический хирург, а психолог»
Психолог, доцент кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ Валентина Болучевская считает, что вопрос особенностей внешности тесно связан с самооценкой женщины. По мнению эксперта, одна из главных причин, почему женщины готовы ложиться на операционный стол, — низкая самооценка.
— Вопрос с размером женской груди связан с самооценкой женщины, — объясняет психолог. — Самооценка — это то, как человек оценивает себя, достижения, способности, внешность. Если человек считает, что у него есть недостаток, пусть и незначительный, но он воспринимает его как главный, это сказывается на его уверенности в себе. Грудь женщины часто привлекает мужские взгляды, при этом женщины могут считать, что мужчинам больше нравится большой размер груди. Когда-то была популярна и считалась эталоном девушка с параметрами 90–60–90. И если было несоответствие на несколько сантиметров, то девушка считала себя некрасивой. Сейчас набирают популярность модели размеров XL. Не имеет значения, соответствует ли человек общепринятым нормам красоты или нет. Во всех этих стандартах теряется индивидуальность человека.
«Грудь — это скоропортящийся товар»
Пластический хирург Игорь Романов рассказал, что у вставленных имплантов есть срок годности — от 5 до 10 лет. По словам хирурга, это не останавливает женщин от желания сделать себе грудь, а с возрастом таких женщин становится больше.
— Всё зависит от возраста. Сначала женщины хотят увеличить грудь, а потом уменьшить ее, — говорит Игорь Романов. — С возрастом грудь набирает объем, она начинает провисать, давить. Молодые девушки хотят увеличить, конечно. Причем с каждым разом они увеличивают свои размеры всё больше и больше. Это определенная зависимость. Но уже после 40 лет женщины приходят с запросом ее уменьшить. Грудь — это очень скоропортящийся товар. Надеяться, что сделанная грудь прослужит раз и навсегда, не стоит. Если мы говорим про увеличение, то срок годности — от 5 до 10 лет. Подтяжка груди — тоже от 5 до 10 лет. После этого грудь начинает меняться. Это связано с кормлением, родами, перепадами веса. Увеличение груди стоит примерно 300–500 тысяч рублей. Уменьшение или подтяжка груди стоит от
«Ты живешь не с грудью. Грудь тебе плов не приготовит»
Политолог, публицист и ценитель женской груди Михаил Серенко признался, что размер груди не влияет на сексуальное влечение мужчин. По его мнению, есть множество примеров известных звезд и политиков, у которых даже нет намека на округлые формы, но при этом их можно назвать красивыми женщинами и профессионалами своего дела.
— Мужики не замечают ни грудь, ни попу, ни ноги. В первую очередь они смотрят, хорошая женщина или плохая, — говорит Михаил Серенко. — Если ты дура полная, то тебя не спасет даже 62-й размер. С тупой женщиной скучно. Грудь не играет никакой роли. Посмотрите на певицу Полину Гагарину. У нее же даже намека на грудь нет. Но она профессионал своего дела, у нее сильный голос, она красиво поет, хоть и песни у нее дерьмовые. Я ее слушаю с наслаждением, и мне всё равно, что у нее в вырезе. Говорить о том, что большая грудь дает какое-то преимущество, глупо. Если ты пытаешься строить карьеру, то на грудь мало кто будет обращать внимание. Этот стереотип придумали сами женщины. Я недавно встретил девушку в спортзале. У нее явно грудь сделана и выглядит неестественно огромной. Так у нее парфюм был — прах умершей бабушки. Такой, что на грудь даже смотреть не хочется.
«Грудь — это не первое, что обсуждают мужики в разговорах о женщинах»
Политолог Михаил Серенко признался, что и большая, и маленькая грудь выглядит для него одинаково красиво.
— Грудь — это не первое, что обсуждают мужики в разговорах о женщинах, — говорит политолог. — Посмотреть — да, приятно. Большая грудь — это красиво, а красотой надо наслаждаться. Но и отсутствие груди для меня тоже красиво. Если у тебя большая грудь, но дряблая пятая точка, иди в спортзал и подкачай ее. Одна грудь не поможет. Женщина вызывает восхищение мужчин не грудью, а своим существованием.