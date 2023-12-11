«Моя цель — спасти, иначе она умрет»: влюбленный из Хорватии разыскивает исчезнувшую русскую невесту с иконой

Житель Хорватии Мато Марич разыскивает в Волгограде свою возлюбленную — Оксану Касимову, с которой переписывался почти целый год. Он отправил ей крупную сумму и ждал в гости, но она была схвачена в аэропорту Стамбула с иконой и отправлена в турецкую тюрьму. Журналистам V1.RU удалось найти Оксану, но она оказалась вовсе не Оксаной. У девушки другое имя и живет она тоже в другом российском городе. Юристы считают, что хорват попался на удочку мошенников, но сам Мато продолжает верить в любовь русской девушки Оксаны и готов отдать все сбережения, лишь бы ее спасти. Так что обманывают не только русских девушек, есть и такие, которые сами кого хочешь обведут вокруг пальца.
«Мы общались целый год в социальных сетях»
Вживую Мато Марич свою возлюбленную не видел ни разу. Он познакомился в соцсетях и представляет ее только по фотографиям. Почти год с фото смотрела на него худенькая, милая и скромная девушка с озорной улыбкой и татарскими чертами лица. Неудивительно, что после столь долгой переписки Мато любит ее до беспамятства и очень ждет.
— Оксана окончила экономический факультет Волгоградского университета и работала во Фролово в металлургической компании менеджером по продажам или на заводе, — рассказывает Мато всё, что знает о своей возлюбленной. — Я был в отношениях с ней уже почти год. Наконец мы с ней договорились начать совместную жизнь в Хорватии, куда она переедет. Но у нее возникли проблемы.
По словам Мато, Оксана продала свою квартиру во Фролово за 30 тысяч евро, но ее счета оказались заблокированы до тех пор, пока она не заплатит налог: почти 3900 евро (около
— Она прислала мне налоговое решение, а также подтверждение того, что счет заблокирован... Она же мне прислала договор купли-продажи квартиры, — рассказывает Мато. — А денег на уплату налога ей уже неоткуда было взять. Поэтому я выслал ей около пяти тысяч евро. Посылал на счет ее мамы, которая вообще живет в Казахстане. Выполнив все обязательства во Фролово и собрав всю необходимую документацию и визу, она должна была прилететь ко мне.
Влюбленный из Хорватии, волнуясь, рассказывает, что предлагал Оксане короткий и относительно простой маршрут: из Волгограда в Москву, оттуда в сербский Белград, а затем уже к нему, в Хорватию. Но Оксана выбрала другой путь: самолетом Волгоград — Москва — Стамбул — Франкфурт — Загреб. И вот на этом пути, по рассказу Мато, с ней и случилась беда.
«Главное, чтобы она была здорова»
По словам Мато его возлюбленная должна была приземлиться в Загребе еще 24 октября, но этого так и не произошло.
— В аэропорт Волгограда ее провожала подруга Ирина, муж которой турецкого происхождения и работает таксистом во Фролово, — рассказывает Мато Марич. — Она вылетела из Волгограда в Москву 23 октября. А 24 октября в 09:55 у нее был рейс Москва — Стамбул, потом дальше Франкфурт, а уже оттуда — Загреб. А когда она вышла на связь, сообщила, что у нее возникли проблемы в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.
Мато рассказал, что после приземления в этом аэропорту Стамбула таможенники якобы обратили внимание на багаж Оксаны.
— Она везла с собой икону, — рассказал Мато. — Эта икона должна была стать нашим талисманом и украсить дом. Она досталась Оксане от отца. Но когда Оксана вышла на связь в последний раз, то сообщила, что ее задержали в аэропорту Ататюрка. Задержали таможенники как раз за хранение иконы, на которую у нее были при себе все свидетельства и правоустанавливающие документы. Она успела рассказать мне, что ее держат и никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. И что ее обвиняют в попытке контрабанды национальных сокровищ.
Связь Мато с Оксаной прервалась и больше не возобновлялась. С тех пор он не находит себе места, пытаясь найти ее и спасти. Он даже зарегистрировался в популярных российских социальных сетях. Написал объявления и в пабликах Фролово с просьбой помочь найти его любимую или ее знакомых и подруг.
«Это не мои фотографии. Всё это очень странно и подозрительно»
Хоть объявления Мато просмотрели тысячи человек, не откликнулся ни один — девушка оказалась словно совершенно незнакомой жителям райцентра. Не зарегистрировано в социальных сетях и
Удивительно, но девушка, невероятно похожая на ту красотку с фотографий, что присылала Мато Оксана, всё же нашлась. Правда, с совершенно другим именем, отчеством, фамилией и возрастом.
Позднее Лиана всё же написала журналистам одно-единственное сообщение:
— Вы меня очень пугаете такими сообщениями. Я вообще не понимаю, кто вы и что вам надо, не понимаю, что происходит, — написала девушка. — Со мной всё хорошо, и вы меня, скорее всего, с кем-то путаете, а предоставленная вами информация — фейк. Пожалуйста, не трогайте больше меня и не пишите мне. Становится страшно за свою безопасность. Это не мои фотографии. Всё это очень странно и подозрительно, я думаю написать жалобу.
В истории, что рассказывала Оксана своему хорватскому Мато, есть и еще целый ряд странностей. Так, аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где якобы задержали Оксану, уже давно стал грузовым и не принимает пассажирские самолеты с 2019 года. Наши коллеги в Турции тщательно просмотрели сообщения в местных СМИ и группах о пропавших без вести или задержанных — и не нашли никаких упоминаний о задержании Оксаны Касимовой из России. Кроме того, согласно публикации российских СМИ, последняя новость о задержании россиянок в Турции датирована летом прошлого года, и то задержание не было связано ни с какими иконами.
«Она в тюрьме. Той, что страшнее Гуантанамо»
Вскоре после того, как журналисты попытались связаться с Лианой из Кирова, Мато вновь пришло письмо — теперь уже якобы от адвоката Оксаны в Турции, некоего Тайфуна Токата. И ситуация с ней, по словам адвоката, становилась всё страшней и страшней.
— Сообщение из Стамбула: Оксана приговорена к 15 годам лишения свободы за попытку контрабанды национальных сокровищ. Она находится в тюрьме в Диярбакыре, — писал Мато адвокат. — В связи с тем, что она не уплатила штраф за нарушение таможенных правил, 14 ноября ей был вынесен приговор. Я понятия не имею, в каком она состоянии, так как больше не поддерживаю с ней связь, потому что в этом больше нет необходимости. Апелляция возможна, но должна быть подана не позднее 30 дней. Ордер на ее арест был выдан 14 ноября, так что до 14 декабря есть время подать апелляцию. Я могу сделать это. Но какой смысл писать апелляцию, если штраф не оплачен? Апелляция поможет только в том случае, если штраф оплачен полностью. Никто не предоставит вам возможности связаться с ней. Даже ее родственники не имеют возможности связаться с ней. И ты ей не муж.
И так находящийся в расстроенных чувствах Мато начал уже паниковать. В интернете он нашел множество статей, что тюрьма в Диярбакыре — одна из страшнейших тюрем мира, где заключенные содержатся в жуткой тесноте и невероятно плохих условиях. Среди этих рассказов об ужасах он пропустил еще две странности. Первая странность, что Диярбакыр находится в противоположной от Стамбула части Турции и отправлять туда осужденного почти равноценно отправке заключенного из Калининграда в Читу или Владивосток. А вторая нестыковка в том, что турецкие СМИ уже сообщали о закрытии тюрьмы в Диярбакыре и превращении ее в туристический объект. Но Мато на такие мелочи не обратил внимания и уже готовит деньги на спасение Оксаны. Тем более, что их надо собрать срочно.
— Оксана не преступница. Она везла свою святую икону в новую жизнь, — уверяет Мато. — Адвокат мне написал, что на контроле в турецком аэропорту ее остановили и задержали по обвинению в контрабанде национальных ценностей. Ее приговорили к очень большому штрафу в
До сих пор Мато уверен, что Оксана и ее ситуация — не выдумки мошенников. И твердо намерен ее спасти, выкупив из закрытой турецкой тюрьмы.
— Оксана не преступница, она смелая женщина. Она имеет право на шанс на жизнь, — уверяет он. — Я не пожалел о знакомстве с ней и доверяю, хоть никогда не видел ее вживую. Если бы у меня были силы, я бы помолился Путину, Эрдогану, патриарху Кириллу и главному муфтию Стамбула. Извините, мои эмоции уже берут верх. Моя цель — спасти Оксану из Диярбакыра, иначе она там умрет.
«Часть меня верила в чудо: вдруг модель из Ниццы и правда влюбилась в потрепанного клерка из Волгограда»
Впрочем, гражданин Хорватии — далеко не единственный мужчина, искавший любовь всей своей жизни в переписке по мессенджерам с далекой красоткой. Свою историю виртуального знакомства, чем-то неуловимо напоминающую русско-хорватскую трагедию Мато и Оксаны, корреспондентам V1.RU рассказал офисный работник из Волгограда Дмитрий.
— Она написала мне первой. Юная и невероятно прекрасная блондинка Мария, выросшая на окраинах Екатеринбурга и добившаяся успеха в жизни. Модель, владелица художественной галереи в Ницце, которой стало так грустно и одиноко на этом буржуазном Лазурном побережье, — рассказывает Дмитрий. — Сначала мы переписывались во «ВКонтакте», а затем она прислала свой французский номер телефона, и мы перешли в WhatsApp. Мы писали друг другу днем и ночью. О снах, книгах, чувствах, эмоциях и впечатлениях, которые у нас так великолепно совпадали. И связь наша длилась несколько прекрасных месяцев.
По словам Дмитрия, он понимал, что никакая модель и владелица галереи в Ницце не будет искать свою любовь в Волгограде и тем более с ним,
— Мария писала мне такие трогательные сообщения. Присылала фотографии. Но вот поговорить по видеосвязи ну никак нам не удавалось — ей постоянно что-то мешало, — вспоминает Дмитрий. — И прокалывалась на мелочах постоянно. Присылала фото своего пентхауса в Ницце, а я потом находил, что это интерьер из Минска. Рассказывала, как прекрасно ей видно море с
Спустя почти три месяца после начала переписки испортили вспыхнувшие чувства, по словам Дмитрия, деньги.
— Мы уже практически решили, что нам уже пора начать совместную жизнь в Ницце, — вспоминает Дмитрий. — Но тут Мария, добрая душа, побеспокоилась. Вдруг я начну комплексовать рядом с ней со своими низкими заработками. И призналась, что основное свое состояние сделала на бирже, а ее маклер будет рад помочь мне стать таким же богатым, как и она. И почему-то практически сразу охладела, получив ответ, что единственные познания о ценных бумагах у меня связаны с паникой на Давилонской бирже в сказке про «Незнайку на Луне», а торги совсем не интересуют. С тех пор она мне больше не пишет и в Ниццу не зовет. А что касается ее фото, то я их потом нашел в запрещенной соцсети. Мария оказалась не Марией, а действительно моделью из Сербии. С очень обеспеченным мужем-ровесником и двумя милыми сыновьями. И, конечно же, она ничего не знает не только про меня, но даже про существование Волгограда.
«Критическое мышление просто отключается»
По мнению адвоката Эдгара Кармазиновского, в рассказанной Мато Маричем истории слишком много странностей для того, чтобы быть реальностью. И он искренне советует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
— Я рекомендую этому мужчине собрать все имеющиеся переписки и доказательства, а затем обратиться в правоохранительные органы с целью проведения проверки в отношении указанного лица, — рассказал Эдгар Кармазиновский. — Я полагаю, что в случае если противоречия будут найдены, то станет основанием для точечной проверки и определения умысла у данного лица. Можно будет проверить: выезжала ли девушка вообще куда-то за границу в тот период, а также существует ли она на самом деле или является прикрытием для мошенников. Если же это всё же обман, то мужчина попал на тот тип мошенников, которые в последнее время так активизировались и стали очень креативными. Они стали придумывать более сложные схемы обмана. Чаще всего эти люди давят на то, что им нужна помощь, нужна помощь их родственникам, есть какие-то обстоятельства, обойти которые сейчас крайне сложно без срочных финансовых вливаний. Если уже между мужчиной и женщиной завязались доверительные отношения, то тут мужчина начинает думать уже так: это же девушка, о ней нужно заботиться, ей нужно помогать... И критическое мышление в данном случае просто отключается.
Психолог Андрей Полянский рассказал, что вопросах любви и женщины, и мужчины ведут себя порой одинаково безрассудно.
— Я хочу сказать про поведение девушки, которая закрыла свои соцсети после прямого, хоть и неудобного вопроса журналиста. Скорее всего, это именно тот человек, которого ищет мужчина из Хорватии, — рассуждает психолог. — Если бы вы позвонили или написали мне, то я вряд ли бы стал закрывать свои странички. Я бы ответил, что это какая-то ошибка. Может быть, если бы вы позвонили или написали бы во второй раз, то я бы вновь ответил и вновь сообщил, что вы ошиблись. Но если человек проявляет вот такую реакцию, то, возможно, вы попали в точку. Кроме того, могу сказать, что как среди девушек, так и среди мужчин такие люди встречаются. Людей ежедневно разводят на квартиры, машины, дачи, миллионы... Люди, попадаясь на крючок, продолжают ждать и надеяться. Что вот сейчас, ну вот сейчас точно меня ждет победа, успех и долгожданная встреча. Но это не так.
Психолог уверен, что, видя огромное количество странных несоответствий, стоит задуматься над правдивостью этой истории.
Порой, люди знают и понимают, что их используют, но всё равно они ждут и надеются даже на минутку внимания от своего предмета любви, — заключил психолог. — Мы все живые люди. И я вам скажу так, любовь для всех одинакова.
Впрочем, не только виртуальные отношения между мужчинами и женщинами порой приводят к печальному финансовому итогу, но и реальные. Так, бизнесмен из города-спутника Волгограда — Волжского обвинил красотку-гонщицу в своих многомиллионных долгах. По словам уже обанкротившегося Владислава, он вступил в отношения с красоткой, бросил жену и двоих детей ради нее, а любовь всей его жизни втянула его и его друзей в финансовую пирамиду, а затем обманула на десятки миллионов рублей. Сама девушка все обвинения и даже факт отношений с волжанином отрицает, а также утверждает, что это Владислав едва не втянул ее в противозаконные схемы.