«Моя цель — спасти, иначе она умрет»: влюбленный из Хорватии разыскивает исчезнувшую русскую невесту с иконой

И так находящийся в расстроенных чувствах Мато начал уже паниковать. В интернете он нашел множество статей, что тюрьма в Диярбакыре — одна из страшнейших тюрем мира, где заключенные содержатся в жуткой тесноте и невероятно плохих условиях. Среди этих рассказов об ужасах он пропустил еще две странности. Первая странность, что Диярбакыр находится в противоположной от Стамбула части Турции и отправлять туда осужденного почти равноценно отправке заключенного из Калининграда в Читу или Владивосток. А вторая нестыковка в том, что турецкие СМИ уже сообщали о закрытии тюрьмы в Диярбакыре и превращении ее в туристический объект. Но Мато на такие мелочи не обратил внимания и уже готовит деньги на спасение Оксаны. Тем более, что их надо собрать срочно.

— Оксана не преступница. Она везла свою святую икону в новую жизнь, — уверяет Мато. — Адвокат мне написал, что на контроле в турецком аэропорту ее остановили и задержали по обвинению в контрабанде национальных ценностей. Ее приговорили к очень большому штрафу в 42 000 евро и обязали оплатить его до 14 ноября. Оксана не успела собрать всю сумму для оплаты штрафа. Ей не хватало еще около 4000 евро. А так как она не заплатила штраф, суд активизировал приговор в виде 15 лет лишения свободы в Диярбакыре из-за особо крупного размера ущерба. Мне написали, что муж лучшей подруги Оксаны — переехавший во Фролово и ставший таксистом турок, собирал деньги у своих родственников в Турции. Я думаю, что контакт с ней в тюрьме можно установить через адвоката, и уже попросил у него информацию, сколько точно денег не хватает на полную оплату штрафа и подачу апелляционной жалобы.