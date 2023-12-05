Как не оказаться во френдзоне? 5 лайфхаков от сибирского соблазнителя

Мастер реальных знакомств из Красноярска Никита ван Лахти всё чаще замечает одну и ту же проблему, наблюдая за людьми, которые пытаются устроить личную жизнь. Писатель уверяет: большинство мужчин не понимает, когда женщины подают им сигналы к действию, а когда, наоборот, просто используют, оставляя на годы в статусе близкого друга. Такие неопределенные отношения он видит повсюду среди своих красноярских знакомых.
— У мужчин вообще сложно с эмоциональным интеллектом. Они не видят маячки и сигналы, которые посылает женщина. И часто путают дружбу, абьюзивную френдзону и романтику, — говорит он.
В этом коротком видео гуру соблазнения объяснил, как распознать френдзону, в какой момент начинать действовать, а когда лучше оставить настойчивые попытки обольщения. Бонусом он поделился лайфхаком для женщин: как отказать надоевшему или слишком настойчивому ухажеру.
— Этим лайфхаком со мной поделилась девушка-модель. В нее был влюблен молодой человек, долго ухаживал. Но ей он был недостаточно интересен. И она ему сказала: «Ты знаешь, я хочу, чтобы у моего мужчины был презентабельный автомобиль бизнес-класса». Это его достаточно сильно мотивировало, он устроился на вторую работу. И действительно через какое-то время купил себе такую машину. Но даже после этого она с ним встречаться не стала. На мое недоумение она ответила: «Ты понимаешь, он с этим автомобилем может чувствовать себя гораздо увереннее и намного увереннее общаться с девушками, как ему кажется, моего класса. И, безусловно, найдет себе». То есть она ему тем самым помогла, расширила горизонт возможностей, — рассказывает ван Лахти.
Ранее красноярский специалист по знакомствам и отношениям поделился советами, как научиться знакомствам в реальной жизни, без использования приложений и сайтов. Оказалось, что это очень легко.