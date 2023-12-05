Как не оказаться во френдзоне? 5 лайфхаков от сибирского соблазнителя

— Этим лайфхаком со мной поделилась девушка-модель. В нее был влюблен молодой человек, долго ухаживал. Но ей он был недостаточно интересен. И она ему сказала: «Ты знаешь, я хочу, чтобы у моего мужчины был презентабельный автомобиль бизнес-класса». Это его достаточно сильно мотивировало, он устроился на вторую работу. И действительно через какое-то время купил себе такую машину. Но даже после этого она с ним встречаться не стала. На мое недоумение она ответила: «Ты понимаешь, он с этим автомобилем может чувствовать себя гораздо увереннее и намного увереннее общаться с девушками, как ему кажется, моего класса. И, безусловно, найдет себе». То есть она ему тем самым помогла, расширила горизонт возможностей, — рассказывает ван Лахти.