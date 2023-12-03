«Во-первых, это престиж»: модель объяснила, почему китайцы мечтают о русской жене

Диана Капелина строит карьеру модели plus size. Молодая девушка работает в России и за границей. Недавно 25-летняя модель вернулась из Китая, где полгода работала по контракту на международный маркетплейс. Диана признаётся, что люди с европейской внешностью для жителей азиатской страны — привлекающая экзотика.
— Был такой случай — мы с подружкой-блондинкой стояли на пешеходном переходе, и сзади подошла бабушка и начала трогать волосы подружки. Эта старая китаянка никогда в жизни не видела светлые волосы! Нам в этот момент было и страшно, и немножко смешно, — поделилась модель.
Диана рассказывает, что сами китайцы доброжелательные люди и не скупятся на комплименты. Особые ценители европейской внешности, конечно же, мужчины, причем некоторые даже мечтают о жене-иностранке.
— Потому что в Китае была политика «одна семья — один ребенок», и закончилась она относительно недавно. И все семьи хотели мальчика, и поэтому мужчин больше, чем женщин. Примерно на 120 мужчин приходится 100 женщин, поэтому они устанавливают свои рамки. В России считается, что если женщина меркантильная, то это плохая женщина, а в Китае других женщин нет, только меркантильные, — объясняет Диана.