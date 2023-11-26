«Это две разные жизни»: пенсионерка вышла замуж за иностранца и переехала к мужу

— Побыла там два с половиной месяца, вернулась, собрала документы, которые нужны для замужества, и вернулась в Республику Сербскую. В Архангельске у меня внуки, дети, я всё делала для того, чтобы была у меня хорошая семья. А переезд был спонтанным решением, уехала, оставив работу полностью. Вот так получилось, пока не жалею! — поделилась архангелогородка.