«Это две разные жизни»: пенсионерка вышла замуж за иностранца и переехала к мужу

Лариса Семенова кардинально изменила свою жизнь — в 64 года она уехала из родного Архангельска жить в другую страну и вышла замуж за серба. Лариса и Горан познакомились в соцсетях, общались по видеосвязи, а через полгода решили встретиться в жизни.
— Побыла там два с половиной месяца, вернулась, собрала документы, которые нужны для замужества, и вернулась в Республику Сербскую. В Архангельске у меня внуки, дети, я всё делала для того, чтобы была у меня хорошая семья. А переезд был спонтанным решением, уехала, оставив работу полностью. Вот так получилось, пока не жалею! — поделилась архангелогородка.
Сейчас пенсионерка живет в небольшом городке Србац. Своей новой спокойной и размеренной жизнью довольна.
— Это две разные жизни. Здесь я жила по расписанию как преподаватель. У меня много было обязанностей и по семье, и по работе. А там — это совсем другая жизнь. Это дом, это сад, это огород, это друзья.
Вместе с мужем Лариса ведет бизнес. У пары большое фермерское хозяйство, на котором растут 300 деревьев слив. Рестораторы выстраиваются в очередь, чтобы закупить ингредиенты для традиционного напитка — ракии.
Подробнее про историю знакомства Ларисы и Горана, а также про их жизнь в Республике Сербской, смотрите в коротком видео чуть выше.