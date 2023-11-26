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«Это две разные жизни»: пенсионерка вышла замуж за иностранца и переехала к мужу

В России она работала преподавателем, а в Республике Сербской стала предпринимателем

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Лариса Семенова кардинально изменила свою жизнь — в 64 года она уехала из родного Архангельска жить в другую страну и вышла замуж за серба. Лариса и Горан познакомились в соцсетях, общались по видеосвязи, а через полгода решили встретиться в жизни.

— Побыла там два с половиной месяца, вернулась, собрала документы, которые нужны для замужества, и вернулась в Республику Сербскую. В Архангельске у меня внуки, дети, я всё делала для того, чтобы была у меня хорошая семья. А переезд был спонтанным решением, уехала, оставив работу полностью. Вот так получилось, пока не жалею! — поделилась архангелогородка.

Сейчас пенсионерка живет в небольшом городке Србац. Своей новой спокойной и размеренной жизнью довольна.

— Это две разные жизни. Здесь я жила по расписанию как преподаватель. У меня много было обязанностей и по семье, и по работе. А там — это совсем другая жизнь. Это дом, это сад, это огород, это друзья.

Вместе с мужем Лариса ведет бизнес. У пары большое фермерское хозяйство, на котором растут 300 деревьев слив. Рестораторы выстраиваются в очередь, чтобы закупить ингредиенты для традиционного напитка — ракии.

Подробнее про историю знакомства Ларисы и Горана, а также про их жизнь в Республике Сербской, смотрите в коротком видео чуть выше.

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