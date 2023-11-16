«Вы отказываетесь меня стричь, потому что у меня есть грудь?»: гневная колонка клиентки, заглянувшей в барбершоп

У меня короткая стрижка. Уже почти 10 лет я ношу типичный андеркат и всегда стригусь у мужских мастеров. Недавно я зашла в один из ближайших к дому барбершопов и попросила записать меня, но в ответ услышала отказ. Мастер, который по совместительству работает еще и администратором, заявил, что они не стригут женщин. При этом я вижу, что у них работают девушки-мастера. Получается, что брать на работу женщину-парикмахера они могут и это не противоречит их концепции мужского салона, а стричь женщин, которые носят типичные мужские стрижки, — нет?

