«Вы отказываетесь меня стричь, потому что у меня есть грудь?»: гневная колонка клиентки, заглянувшей в барбершоп

В современном мире всё чаще встречается термин «унисекс». В магазинах продается парфюмерия и одежда, которая подходит всем вне зависимости от пола, а типичные мужские стрижки нередко украшают головы прекрасных дам. К числу последних относится и автор нашей сегодняшней колонки, жительница Тюмени. Недавно она заглянула в ближайший к дому салон и хотела записаться на стрижку, но в ответ получила категоричный отказ. Салон оказался мужским барбершопом, и там заявили, что они не обслуживают дам. Клиентка посчитала это возмутительной дискриминацией. Свое негодование она выразила в анонимной колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.
У меня короткая стрижка. Уже почти 10 лет я ношу типичный андеркат и всегда стригусь у мужских мастеров. Недавно я зашла в один из ближайших к дому барбершопов и попросила записать меня, но в ответ услышала отказ. Мастер, который по совместительству работает еще и администратором, заявил, что они не стригут женщин. При этом я вижу, что у них работают девушки-мастера. Получается, что брать на работу женщину-парикмахера они могут и это не противоречит их концепции мужского салона, а стричь женщин, которые носят типичные мужские стрижки, — нет?
От такого поворота я буквально впала в ступор и говорю: «То есть если у меня есть грудь, то вы меня стричь не будете?» Ответ был молниеносным и категоричным: «Совершенно верно». В мой разговор с администратором в этот момент вмешался один из клиентов. Он посоветовал мне посмотреть концепцию сети барбершопов, к которой относится данный салон.
Я понимаю, что этот бизнес открыл мужчина и, судя по всему, он решил обслуживать исключительно мужчин. Они там полосками убирают волосы между бровями, стригут волосы в носу и в ушах — это всё прекрасно! Мужчина тоже должен хорошо выглядеть, а не ходить обросший как обезьяна. Вопрос в другом — почему они отказываются обслуживать меня. Я же не бесплатно навязываюсь. Я хотела получить обычную мужскую стрижку. Она у меня действительно мужская.
По такой логике получается, что если женщина, например, откроет химчистку, то она тоже может прописать в концепции, что она не обслуживает мужчин? Стирайте сами свои шмотки! Я никогда не была феминисткой, но в случае с этим барбершопом меня возмутила такая несправедливость. Я зашла к ним на сайт и посмотрела, что у них во многих салонах работают женщины-мастера. Это какие-то двойные стандарты. Я знаю многих девчонок, которые носят короткие мужские стрижки, но это не повод отказывать нам в услуге.
Ранее мы публиковали историю