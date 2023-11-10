«Горько» по-русски. Молодоженов выгнали из самого шикарного отеля Екатеринбурга в первую брачную ночь

Влюбленные из Екатеринбурга Антон и Алена (имена героев изменены по их просьбе) в день своей свадьбы оказались в центре конфликта. Они хотели провести первую брачную ночь в одном из самых роскошных отелей города, но вместо романтической обстановки получили споры с администраторами и охранниками.
Первая брачная ночь не задалась
14 октября Антон и Алена сыграли свадьбу. Готовиться к этому событию пара начала еще летом. В августе они забронировали номер в пятизвездочном отеле Hyatt Regency, где планировали провести ночь и утром отдохнуть в спа. Заплатить пришлось почти
После банкета молодожены приехали в Hyatt в предвкушении, возможно, самой романтичной ночи в своей жизни. Но заселиться в номер Антон и Алена не смогли из-за того, что у них с собой не оказалось паспортов.
— Юные леди — администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается. Таковы правила, — рассказала E1.RU Алена.
Она попросила сотрудниц отеля заселить их с Антоном и пообещала, что через двадцать минут документы будут на месте. Но уговоры не помогли. Вмешалась охрана.
— Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз триста попросила: «Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать». Но увы и ах — слушать работники отеля не научились! — заявила Алена.
После долгих споров охрана попросила гостей уехать домой, объяснив свое требование тем, что они были пьяны. Отрицать это молодожены не стали.
— Храни Господь тех бедолаг, которые уезжают со свадьбы трезвыми как стеклышко, — сказала Алена. — Я бы оценила наше состояние как «веселенькие», потому что до этого мы весь вечер танцевали и валились с ног. Мы с мужем быстро перешли на повышенные тона, потому что оба громкоголосые. И, конечно, будучи пьяненькими, навели шуму. Но мы ничего не крушили, не ломали, не били. Охрану не трогали. Мат был, не буду отрицать.
После разговора с охраной в отель пришлось вызвать наряд Росгвардии.
— У них не поднялась рука удалить нас, потому что они увидели заплаканную невесту и ошеломленного тупостью всего происходящего жениха. Они просто шепотом просили нас уйти, — добавила Алена.
В общей сложности конфликт продлился около 40 минут, но добиться своего молодоженам так и не удалось. В итоге их всё равно попросили покинуть отель. Деньги за несостоявшийся отдых паре вскоре вернули, но испорченных впечатлений от дня свадьбы уже не исправить.
В Hyatt Regency воздержались от комментариев по поводу этой ситуации. Молодожены утверждают, что их письмо с просьбой принести извинения руководство отеля тоже проигнорировало.
Правильно ли поступили сотрудники отеля?
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Сергей Шапкин ответил на вопрос, правильно ли поступили сотрудники отеля, выставив гостей за дверь. Он считает, что, если бы молодожены не стали реагировать слишком эмоционально, проблему можно было бы решить мирным путем.
— Это требование [спрашивать паспорта у гостей] предъявляется к гостинице со стороны МВД для учета передвижения граждан. Конечно, мало кому нравится такое крючкотворство в подходе, может быть, тут можно было пойти навстречу, как-то договориться. Наверное, сотрудники гостиницы все-таки перегнули палку. Но, видимо, конфликт разгорелся, потому что молодожены с самого начала вели себя вызывающе и появилась уже чисто эмоциональная проблема, — отметил Сергей Шапкин.
Эксперт обратил внимание на то, что сотрудники отеля вызвали наряд Росгвардии, а значит, молодые нарушили правопорядок: просто так вызывать силовиков никто бы не стал, за ложный вызов предусмотрен штраф.
На вопрос, кто прав в этой ситуации, а кто нет, Сергей Шапкин ответил:
— Все виноваты. В любом случае нужно соблюдать определенные нормы, проявлять взаимоуважение, в ответ на вежливость всегда следует вежливость, а на грубость — грубость.
Мнения читателей об этой ситуации разделились. 58% опрошенных подписчиков E1.RU считают, что сотрудники отеля не должны были выгонять молодых в такой важный для них день, а остальные встали на сторону Hyatt.
— Обещали, что через двадцать минут паспорта будут на месте. Конфликт продлился сорок минут. Паспорта так и не подъехали? А каково было бы отелю, если бы заселили мошенников, а потом бы подъехали реальные клиенты? Иногда надо головой думать. Слишком высокая репутация у отеля, чтобы нарушать правила, — аргументировал свою позицию один из екатеринбуржцев.
— А я бы уволил сотрудниц. На пустом месте устроили скандал и конфликт. И не нужно писать, что гости сами виноваты. Задача персонала — обеспечить, чтобы всё было спокойно и аккуратно. Посадили бы их в лобби, налили бы им по чашке чаю и дождались бы паспортов. Но каждый мнит себя правым и будет спорить до хрипоты. Администратор некомпетентен, — высказался другой читатель.
Этим летом хозяева мини-отеля в Екатеринбурге побили соседей по дому. Конфликт случился из-за ворот, через которые представители гостиницы впускали постояльцев. Драка попала на видео. А год назад в центре скандала оказался отель «Онегин». Туда нагрянула полиция и Росгвардия. Одна из постоялиц сообщила о попытке изнасилования.
Также почитайте историю о первой брачной ночи екатеринбуржцев в другом отеле — «Высоцком». Молодожены слышали крики женщины, которая жила в номере этажом выше. «То, что делали с женщиной наверху, мне кажется, противоестественно и, вероятно, противозаконно», — написала тогда невеста.