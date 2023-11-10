«Горько» по-русски. Молодоженов выгнали из самого шикарного отеля Екатеринбурга в первую брачную ночь

После банкета молодожены приехали в Hyatt в предвкушении, возможно, самой романтичной ночи в своей жизни. Но заселиться в номер Антон и Алена не смогли из-за того, что у них с собой не оказалось паспортов.

— Юные леди — администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается. Таковы правила, — рассказала E1.RU Алена.