Козерогам позвонят бывшие, а Рыб потянет налево. Любовный гороскоп на ноябрь

1
Овен
Время решительных шагов для состоявшихся пар! Вы почувствуете стабильность и комфорт в уже сложившихся отношениях и будете готовы сделать или принять предложение руки и сердца.
Если же вы находитесь в активном поиске, то не стоит пускаться во все тяжкие. Это может скомпрометировать вас в дальнейшем.
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2
Телец
В ноябре вы будете очаровательны и привлекательны и запросто сможете влюбить в себя любого. Если ваше сердце свободно, смело пускайтесь в романтическое приключение.
Если у вас уже есть пара, то в этом месяце ждите душевной близости, тепла и гармонии.
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3
Близнецы
Эмоциональные страсти накаляются. В последний месяц осени раскачаются любовные качели: от «Я его (ее) обожаю!» до «Он (она) моя главная ошибка!».
Не принимайте спонтанных решений и воздержитесь от резких слов. Вы можете обидеть дорогого вам человека. Поверьте, очень скоро всё наладится и личная жизнь войдет в привычное русло.
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4
Рак
Ноябрь для вас будет стабилен и доброжелателен в любовной сфере. Если такие отношения вам приелись и хочется острых ощущений, лучше воздержитесь от поиска предмета обожания на стороне. Иначе это выведет вас из гармонии и может стать причиной ухудшения самочувствия.
У одиноких, наоборот, как никогда высоки шансы найти вторую половинку. Поэтому не закрывайтесь дома — идите в свет.
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5
Лев
Наступил период созерцания и принятия. У семейных всё стабильно: былые страсти улеглись. Если желаете испытать всплеск ярких эмоций, устройте дружескую вечеринку или романтическую прогулку.
Одинокие даже не будут пытаться изменить ситуацию. Последний месяц осени — это период гармонии с самим собой.
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6
Дева
Отношения в последний месяц осени будут разными, но только не скучными. В вас откроется невиданная сексуальность и появится потребность в чувственных переживаниях.
Собравшись в романтическое путешествие, не поленитесь узнать о репутации и намерении вашего избранника или избранницы. Возможно, новый партнер имеет сугубо меркантильный интерес.
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7
Весы
В ноябре ожидаются временные шторма в любовной сфере. Не стоит искать причину неурядиц вовне: не упрекайте в ссорах свою половинку. Ваша гордыня, нежелание слышать другого и эгоистичность — вот основной подвох, препятствующий прочному союзу. Пересмотрите свое отношение к близкому человеку. Начните с себя — всё изменится в лучшую сторону.
Одиноким этот месяц не предсказывает серьезных изменений. Лучше займитесь своими делами и состоянием.
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8
Скорпион
Рекомендуется просто расслабиться и успокоиться. Ноябрь не самый подходящий месяц для самокопания — перестаньте искать причины своего разбитого сердца. Не стоит нового воздыхателя сравнить с прошлой любовью. Не цепляйтесь за прошлое! Река жизни вынесет вас туда, куда нужно.
Семейные же ощутят спокойствие и любовь. Впереди период, наполненный тихими романтическими свиданиями, задушевными беседами и нежными ласками.
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9
Стрелец
Пора отпустить прошлое и начать жить здесь и сейчас. Вы сможете сбросить тягость разочарований, несбывшихся мечт и открыться новым отношениям. Вы сами закрылись от перспективного союза и живете прошлым. Время попрощаться с этим и начать двигаться вперед.
Да и семейным не стоит гнаться за былой страстью, что была в начале отношений. Каждый период жизни по-своему хорош.
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10
Козерог
Смените обстановку. Последний месяц осени предлагает провести семейный отпуск: вместе отдохнуть, устроить поездку на экзотический курорт, чтобы вернуть былую страсть. Новые впечатления благоприятно скажутся на ваших отношениях.
К одиноким может вернуться старая любовь. Прислушайтесь к своим ощущениям, откройте свое сердце для нового романа! Возможно, с человеком, которого вы уже хорошо знаете.
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11
Водолей
Вы в центре внимания! В ноябре все взгляды противоположного пола будут прикованы именно к вам. Не упустите свой шанс — смело заводите новые знакомства. Ведь именно сейчас вы сможете обрести долгожданное счастье.
Тем, кто уже нашел свою половинку, не до расслабления. В этом месяце партнер будет держать вас в постоянном тонусе. Не раз придется доказывать искренность своих чувств.
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12
Рыбы
Плывите по течению, но имейте запасной план. Не стоит принимать резких решений и бросаться в крайности. Лучше отпустить ситуацию — она сама разрешится. При желании погрузиться в бурный роман с головой не забывайте об осторожности и возможных последствиях.
Если вы уже находитесь в отношениях, однозначно не стоит экспериментировать с чувствами любимого человека. Используйте свои чары, чтобы укрепить ваш союз и добавить ярких ощущений.
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