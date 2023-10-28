Козерогам позвонят бывшие, а Рыб потянет налево. Любовный гороскоп на ноябрь

Встречаем ноябрь! Звезды предупреждают, что последний месяц осени расставит всё на свои места. Особенно в любовной сфере! Кого-то ждет долгожданное взаимопонимание и согласие с партнером, других — нешуточные страсти и эмоциональные качели, а третьих — ожидаемое, но тяжелое расставание. Кого же и когда? Спросили у астролога Анны Боровских.



— Изысканная Венера подарит желание нравиться и получать комплименты. Плутон усилит страсти, соблазны и искушения. Будет непросто отличить искреннюю симпатию от инстинктивного влечения. Ноябрьская влюбленность может оказаться яркой и опасной вспышкой. Чтобы избежать разочарования и душевной травмы, дайте чувствам пройти проверку временем на прочность! — объясняет астролог.

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