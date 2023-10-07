«Тянуть с сексом долго не стоит»: сваха дала советы, как найти и удержать любовь

— А какие запросы у женщин и мужчин? Они соответствуют возрасту и внешнему виду?



— Не всегда. Часто женщины за 40 с лишним весом и двойным подбородкам считают себя красивыми и стройными. И ищут мальчиков помоложе, но никак не могут понять, что мальчики с ними не будут. Мальчики ищут девочек, а не взрослых дам. Женщины порой не могут трансформировать свои запросы с учетом возраста и телосложения.



Заметила еще такой момент: чем женщина прогрессивнее, тем меньше она смотрит на образование мужчины, наличие у него материальных ценностей. Она ищет партнера. Но есть женщины, которые ограничены материально и духовно, у них чисто меркантильный интерес. Таким дамам неважно, красивый или нет мужчина, здоровый или нет, важно, сколько у него денег. Но они быстро находят себе партнера.

