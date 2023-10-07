«Тянуть с сексом долго не стоит»: сваха дала советы, как найти и удержать любовь

Как найти любовь? Где искать? Как не наделать ошибок при поиске и в начале отношений? Когда уже можно переспать с партнером? И сколько времени ждать предложения от мужчин? Ответы на эти и другие вопросы об отношениях мужчин и женщин нашим коллегам из 63.RU дала профессиональная сваха из Самары Светлана Радаева.
«Женщины с искусственно увеличенными губами не котируются»
— Кто обычно приходит к свахам?
— Ко мне обращаются разведенные женщины, которые много работают, у них нет свободного времени на поиски второй половинки. Им, как правило, 30–35 лет. Молодые девушки не ходят к свахам, за ними мужчины бегают и так. А в целом среди женщин много уверенных в себе, таких «баба-мужик», которая сама выберет, кто ей нужен, и сама пригласит на свидание.
Мужчины более мягкие. Встречаются два типа. Очень опытные, хорошо разбираются в женщинах и долго выбирают. А второй тип — менее опытные, которые решили, что пора жениться, они на первой встрече уже цепляются за женщину, будут с ней жить и больше никого не искать.
— А какие запросы у женщин и мужчин? Они соответствуют возрасту и внешнему виду?
— Не всегда. Часто женщины за 40 с лишним весом и двойным подбородкам считают себя красивыми и стройными. И ищут мальчиков помоложе, но никак не могут понять, что мальчики с ними не будут. Мальчики ищут девочек, а не взрослых дам. Женщины порой не могут трансформировать свои запросы с учетом возраста и телосложения.
Заметила еще такой момент: чем женщина прогрессивнее, тем меньше она смотрит на образование мужчины, наличие у него материальных ценностей. Она ищет партнера. Но есть женщины, которые ограничены материально и духовно, у них чисто меркантильный интерес. Таким дамам неважно, красивый или нет мужчина, здоровый или нет, важно, сколько у него денег. Но они быстро находят себе партнера.
Мужчины же предпочитают женщин своего психотипа, заточены на свой опыт, ищут женщин, похожих на мам, бывших жен. Женщины же ищут похожих на артистов или бывших мужей, у них есть тоже конкретный шаблон.
Замечаю, что часты случаи, когда мужчины в возрасте 50 лет ищут себе
— То есть утверждение, что мужчины предпочитают блондинок, не соответствует действительности. А что касается натуральной красоты или, скажем так, доработанной?
— Может быть, сейчас кого-то обижу, но женщины с искусственно увеличенными губами не котируются. Только если всё сделано очень в меру и неотличимо от естественности. А если губы, скажем так, перекачаны и женщина уже превращается во фрика, то мужчины от таких шарахаются. Так что главное — в попытках переделать себя не переборщить.
И еще один момент: если женщина пытается в себе что-то скорректировать, не принимая себя, то как она может принять другого? Об этом тоже стоит задуматься.
«Мужчин нужно хвалить, а женщин удивлять»
— Много десятилетий подряд девушкам говорили, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А недавно стали говорить о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его эго — мужчин нужно хвалить. Как вы думаете, какое из утверждений более верное?
— Однозначно второе. Одинокий мужчина, как правило, уже сам умеет готовить, а вот похвалы ему не хватает. И тем более сейчас проблем с тем, чтобы найти, что поесть и где поесть, вообще не возникает. А вот общения не хватает.
— А как добиться женщины?
— Женщины любят зрелище. Они не будут смотреть на внешность, а будут смотреть на поступки. Совет мужчинам — удивите женщину, заинтересуйте.
— А что касается возраста вступления в брак. Как, по вашим многолетним наблюдениям, сейчас девушки так же стремятся выйти замуж до 25 лет, как было пару-тройку десятков лет назад?
— Сейчас такого нет. Наоборот, многие девушки не торопятся замуж и считают, что еще успеют, хотя годы идут и вступать в брак уже пора бы.
— Как сейчас на поиске партнера сказывается равноправие полов? Согласны женщины зарабатывать больше мужчин? Согласны содержать мужа-красавчика? Или всё-таки женщины предпочитают быть именно за мужем в семейной жизни?
— Есть женщины и такие, и такие. Среди мужчин много тех, кто к 50 годам развелся и всё оставил детям от первого брака. Он не так состоятелен, как женщина, которая делала карьеру до 50 лет, но просто хороший человек. И тогда я советую: «Почему бы не вступить в отношения с таким мужчиной?» Да, женщина состоятельнее, но и он не плох, просто так сложилось, что сейчас не так обеспечен.
— А есть ли вообще шанс найти свою любовь людям в возрасте за 50? Многие ставят на себе в этом возрасте крест.
— Всё зависит от человека, как он настроен. Если человек собирается жить долго, он, естественно, ищет себе партнера на ближайшие 20 лет. Свою роль могут сыграть и родственники. Например, дети, которые не хотят, чтобы их папа или мама искали себе любовь. Но слушать родственников не стоит, нужно жить своей головой.
Кстати, мужчины в возрасте за 50 ищут вторую половинку активнее, чем женщины. Они развелись или овдовели, но у них еще всё работает, они хотят активно жить дальше. У женщин в этом возрасте климакс, интерес к противоположному полу уменьшается, появляются внуки, дамы перестают ухаживать за собой, как я говорю, сходят с дистанции.
«Сайты знакомств нацелены делать деньги, а не семьи»
— Сложно ли сейчас найти вторую половину? Активное распространение интернета и наше тотальное погружение в него сыграло свою роль?
— Дело даже не в интернете. Если лет 20–30 назад все ездили в автобусах и трамваях, то сейчас женщина или мужчина ездят на работу и с работы на своем автомобиле, стоят в пробках и ни с кем в этот момент не общаются. Ну, может быть, переписываются, но это не то. Чтобы понять, твой человек перед тобой или нет, нужно встретиться и посмотреть друг другу в глаза.
— А знакомства в ресторанах, барах, клубах, магазинах себя уже совсем изжили?
— Не изжили, но это довольно опасно, можно нарваться на мошенников, которые знакомятся с вами с совсем иными целями, а не потому что хотят попробовать завязать с вами отношения. И потом. Вот стоит в магазине красивая женщина, и не каждый мужчина решится подойти, нарушить личные границы и познакомиться. Другое дело, если вы знакомитесь в ресторане или баре в общей компании, через друзей.
— А есть ли шанс найти свою половинку в интернете?
— Смотря где знакомиться. Если вам понравился кто-то в друзьях у друга или подруги, то это одно, о нём можно спросить у общих знакомых, например. А если вы ищете пару через сайты знакомств, то это совсем другое. Я много лет работала с такими сайтами, правда, зарубежными, но их принципы мне знакомы. Зачастую эти ресурсы заинтересованы, чтобы люди сидели на таких сайтах как можно дольше, платили за продвижение анкет. Это коммерция, то есть они нацелены делать деньги, а не семьи. Возможно, 1% познакомившихся там пар и женятся в итоге, но не больше. У меня есть одна знакомая, которая просидела на сайтах знакомств 15 лет. Женщина ходила на свидания, встречалась недолго с мужчинами с сайтов, но ни с одним не смогла построить длительные отношениях. К слову, она одна до сих пор.
— Где же искать любовь? Есть какие-то универсальные советы?
— Я бы рекомендовала сообщества, где идет живое общение, клубы выходного дня, кружки танцев
«Секс на первом свидании — это очень плохо для отношений»
— Перечислите ошибки при поиске отношений.
— Искать определенный типаж или стереотип, судить о человеке только по фото, не пообщавшись. Не стоит долго писать друг другу, надо сразу переходить к встречам. Если мужчина долго пишет и не приглашает на первое свидание, то значит он просто не готов к отношениям.
Что касается женщин, то не нужно очень рьяно со всеми знакомиться и открыто показывать свой интерес. Мужчин это отпугнет. В их глазах женщина себя занижает, они думают так: «Если она ко мне первая так легко подошла, то и к остальным так же подойдет». Мужчины по натуре охотники, им нужно завоевывать женщину. А женщинам стоит лишь намеками показать свой интерес.
А вот мужчинам надо быть более напористыми и помнить, что женщины — это крепости, которые нужно брать цветами, поступками, сюрпризами, нужно удивлять и поражать женщину. Но мужчины ленивы, им лень суетиться перед дамами, лень презентабельно выглядеть, проще же сесть дома у телевизора и компьютера.
— А какие самые типичные ошибки совершают мужчины и женщины в начале отношений?
— Пожалуй, самая главная ошибка и у мужчин, и у женщин — в первую встречу рассказать о себе всё. Так партнер может быстро потерять интерес. Еще не сто́ит рассказывать о себе какие-то плохие моменты. Не следует поливать грязью бывших. Человек, с которым у вас свидание, может совершенно резонно подумать: «Если он/она так отзывается о бывшей/бывшем, то потом так же будет отзываться и обо мне». Еще не надо сразу грузить. Какие-то свои проблемки и печальки стоит доставать, когда отношения стали более близкими, более доверительными, была уже интимная близость.
— Кстати, об интимной близости. На каком свидании в идеале она должна произойти?
— Секс на первом свидании — это очень плохо. У меня бывали пары, которых знакомила лично я, они подходили друг другу идеально. Но на первом свидании напились, переспали, а наутро проснулись, им стало стыдно и они больше не встречались. Первая встреча должна быть легкой. Как будто вы взяли пробник духов и пробуете, подойдет он вам или нет.
Если мужчина сразу хочет секса, то он не готов ждать и не готов к серьезным отношениям. А если женщина сразу на всё согласна, то мужчина расценивает ее как легкодоступную.
Но и тянуть с близостью долго не стоит. Ведь только после интима можно делать выводы о человеке, подойдет он вам или нет. И даже не после первого раза, а раза после третьего. Если женщина долго ломается, а мужчина уже готов (и это далеко не первое свидание), то он воспринимает такое поведение как отказ и обиду. Если паре за 40, то мужчина явно ищет партнера не для бесед и прогулок, а для более близких отношений.
Я считаю, что секс можно позволить себе, если оба партнера готовы, на третьем свидании (в среднем, конечно, ситуации могут быть разными).
Первое свидание легкое, просто знакомство. На второе можно сходить в кино или ресторан, а вот на третье мужчина уже может пригласить женщину к себе в гости. Именно он ее, а не наоборот.
— А стоит ли примерять на себя идеальный образ в начале отношений или лучше сразу показывать себя настоящего?
— Ну во-первых, не все умеют раскрывать себя настоящего, особенно в начале отношений. А во-вторых, нужна какая-то замануха. Я не говорю о ярком образе и высоких каблуках для женщины, которая так никогда не одевается, я имею в виду комфортный, но интересный, притягательный образ.
«Востребованы женщины-врачи и мужчины-нефтяники»
— А какие качества помогут в поиске второй половинки — и для мужчин, и для женщин?
— Если говорить о внешних качествах, то это здоровый, не потрепанный вид, не приветствуются излишки веса. На втором месте — увлечения, они тоже многое могут сказать о человеке и сделать его более интересным. Что касается внутренних качеств, то всегда вызывают уважение доброта, отзывчивость, открытость. Многим важна любовь к животным.
Важную роль играют увлечения и работа. Почему-то у мужчин востребованы женщины-врачи и не востребованы учителя. Мужчины объясняют это так: «Если женщина учитель, она будет меня всю жизнь учить, а я этого не хочу».
У женщин котируются мужчины-нефтяники и бизнесмены, а вот не любят дамы представителей органов внутренних дел и дальнобойщиков. Почему первых — не знаю, а вторых — видимо, потому что тех часто нет дома, они всё время в разъездах.
— Дайте еще несколько советов, как сохранить уже существующие отношения?
— Уметь понимать и прощать. Нужно уметь подождать, когда у партнера пройдет сложный период, в котором он агрессирует, например уметь поддержать человека, а не кидать его. Понять и простить. Поспешных выводов не делать. И не слушать окружающих с их советами, которые твердят: «Разводись, зачем тебе нужны такие отношения».
«Не нужно быть женщиной напрокат»
— К слову, о браке. Меняется ли сейчас отношение людей к браку? И как, по-вашему, нужно ли расписываться или гражданский брак вполне приемлемое явление современности?
— Жениться нужно, потому что гражданские отношения вне права, в любой момент партнер может встать и уйти. Я всегда привожу знакомым девушкам такой пример: «Зимой люди берут лыжи напрокат, а потом сдают их назад. Но потом понимают, что кататься на лыжах нравится и покупают в итоге себе новые лыжи в постоянное собственное пользование. Так вот ты и есть лыжи напрокат, тебя взяли, попользовались и оставили, а потом женились на другой». Не нужно быть женщиной напрокат. Гражданские отношения редко у кого заканчиваются хорошо.
Те, кто говорят: «А зачем нам жениться?», — не уверены в партнере, в них сидит страх, что партнер, наверное, не подходит. Либо это страх брать ответственность.
— А существует какой-то срок, сколько можно ждать предложения от мужчины, живя гражданским браком?
— Соглашаясь на такой вариант отношений, стоит сразу оговорить срок: «Я живу с тобой, например, полгода, если за это время ты не сделаешь мне предложение, то я от тебя ухожу». Но больше года ждать не стоит. Если не сделал предложение через год, уже и не сделает. Либо сделает, но только потому, что женщина забеременела.
— Что значат в вашем понимании понятия «хороший муж» и «хорошая жена»? Перечислите по пять ключевых моментов, которые определяют эти понятия.
— Хороший муж — это ресурсный мужчина с машиной, квартирой и перспективной работой. Второе — он из полной семьи и видел перед собой модель отношений, где есть папа и мама. Третье — он добрый и отзывчивый по характеру. Четвертое — у него хорошие гены, живы бабушки и дедушки, что указывает на здоровье в их роду. Ну и пятое — его отношение к женщине, любит ли он ее.
У хорошей жены на первом месте внешность — она гармоничная, здоровая, настоящая. Второе — она родом также из полной семьи, где родители уважают и хорошо относятся друг к другу. Третье — ее цели по жизни: дом и семья или карьера (если второе, то тут мужчине стоит задуматься). Четвертое — ее умение развиваться, ее образ жизни. Ну и пятое — конечно же, любовь. Если такая женщина вас любит, нужно ее хватать и жениться.
— У пар, которые только вступили в брак, есть убеждение: «Вот женюсь (выйду замуж) и сломаю партнера под себя». Можно ли изменить человека?
— Мужчину изменить невозможно, пока он сам этого не захочет. Женщины в этом плане более гибкие. Для того чтобы понять, сможешь ли ты принять человека, и дается этот самый год до брака, о котором мы говорили раньше.