Тельцы захотят развода, а Раки — необычного секса. Любовный гороскоп на октябрь от астролога

1
Овен
Октябрь — время активности. Не сидите дома в этот период: сходите в театр или в кафе со своей половинкой и детьми. Но не забывайте о бытовых и важных вопросах, ведь любовь проявляется в поступках.
У свободных есть еще время, чтобы встретить интересного для себя человека. Излучайте уверенность, носите яркую одежду, станьте заметными и будьте готовы к переменам!
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2
Телец
Вы встанете перед выбором: и отношения уже не те, и исправить это никак не получается. Возможно, это влияние затмений, и стоит это просто пережить. Помните, что отношения — это серьезная и постоянная работа. Поэтому не время расслабляться, а, наоборот, начните сами налаживать связь с партнером.
Одиночки могут познакомиться со своей судьбой. Отношения с человеком, который покорит вас умом и своими поступками, обещают стать долгими и искренними. Если вы сами не начнете сомневаться и метаться от одного к другому.
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3
Близнецы
Займитесь своей репутацией и работайте над своими качествами. Следите за своими словами и эмоциями — иначе можете пожалеть о содеянном.
Одиноким первая половина октября может принести столь долгожданную встречу. Так что чаще бывайте на виду, будьте открыты, общительны. Показывайте свои положительные стороны характера.
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4
Рак
У семейных наконец-то наступит период гармонии и взаимопонимания. У вас даже улучшится интимная жизнь! Не стесняйтесь выражать свои чувства и желания: искренность и открытость вас сблизят.
Если вы не в отношениях, откройтесь для новых возможностей и привнесите романтику в жизнь. Вы можете встретить кого-то, кто будет интеллектуально и эмоционально стимулировать вас, что создаст основу для крепких и глубоких отношений.
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5
Лев
Наступил период практичности и расчета. Любовные отношения наполнятся здравомыслием и практичным подходом. Меньше романтических вздохов — больше реальных действий.
Свободным же стоит рассматривать поклонников более тщательно. Перспективная ли у него работа? Надежен ли он? Можно ли с ним построить крепкую семью? Это, кстати, подходящее время, чтобы начать жить вместе.
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6
Дева
В этом месяце особенно тщательно выбирайте спутника. Стройте отношения на доверии и взаимном уважении, а не на страсти. Октябрь подходит для романтических знакомств и любовных свиданий. Однако свои поиски направьте только на серьезные отношения.
В семейной жизни важно понимать, что обязанности следует делить, а не взваливать только на свои плечи. В противном случае вы рискуете истощиться морально и физически.
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7
Весы
Вы можете столкнуться с тем, что дела выходят из-под контроля. Из-за таких неурядиц могут возникнуть конфликты. Будьте корректны и мягки в общении с партнером, не стоит давить и что-то предъявлять. Иначе замучаетесь улаживать скандалы в доме.
Одинокие начнут оценивать человека с точки зрения его полезности. Трезвый взгляд — это всегда хорошо. Но не забывайте про чувства.
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8
Скорпион
Посмотрите на жизнь с новой стороны и наполните ее чувствами. Как давно вы признавались партнеру в любви? Стоит больше внимания уделить близким. Октябрь — время для укрепления отношений. Не сидите дома: отдохните и развлекитесь. Пора переключиться с обсуждений счетов, воспитания детей и работы.
Для одиноких этот месяц может стать судьбоносным. Вы можете сблизиться с человеком, которого уже знали.
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9
Стрелец
Октябрь не время для романтики и любовных интриг. Стабильность и спокойствие — основной девиз. Психологическая безопасность и равновесие: что еще нужно? В любой ситуации будьте мудрее и терпимее.
У одиноких людей есть шанс завязать роман с более влиятельным человеком. Чувства будут взаимными, но спешить с выводами не стоит. Пообщайтесь, присмотритесь друг к другу.
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10
Козерог
Будьте открыты новым возможностям и доверьтесь интуиции. Октябрь сулит развитие романтических связей. Ваша сексуальность и магнетизм будут привлекать внимание окружающих. Возможно, вы встретите нового партнера или разожжете страсть с текущим.
Не бойтесь проявлять инициативу! Вас ждет успех, если вы проявите смелость и откровенность. Используйте свои лидерские качества, чтобы вести отношения в нужном направлении.
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11
Водолей
Любовные отношения не останутся прежними. Если вы уже в союзе, то будьте внимательнее и нежнее к партнеру. Не смотрите на сторону! Лучше всю любовь и ласку подарите своей половинке — это позволит еще больше сблизиться. Но если ваши интересы и взгляды на жизнь расходятся, то пришло время расставить все точки.
Одиноким октябрь может подарить встречу с любимым человеком. Но для этого нужно стать активнее.
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12
Рыбы
Наполните октябрь радостью и легкостью! Не запрещается флиртовать и завести легкие отношения. Главное, чтобы всё было от души и в радость обоим партнерам. Бывшие ошибки не должны стать препятствием для вас. Вдруг судьба дает вам новый шанс исправить все недочеты и найти истинное счастье!
Семейным нужно обновить свои чувства. Для этого не бойтесь проявлять эмоции и получать удовольствие.
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