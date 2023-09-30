Тельцы захотят развода, а Раки — необычного секса. Любовный гороскоп на октябрь от астролога

Сейчас, конечно, не весна, но любви хочется всем! Есть ли надежда на романтику и страсть? Или заботы не дадут вырваться из бытовухи? Чего ждать от личной жизни в октябре? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.



— Солнце в Весах подтолкнет к поиску баланса в отношениях, Венера в Деве добавит рассудительности, а коридор затмений может расчистить жизненное пространство от всего ненужного, — объясняет астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака смотрите ниже! Перед этим обязательно прочитайте советы астролога по финансовой части.