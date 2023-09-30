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Тельцы захотят развода, а Раки — необычного секса. Любовный гороскоп на октябрь от астролога
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Тельцы захотят развода, а Раки — необычного секса. Любовный гороскоп на октябрь от астролога

Страсти будут бушевать весь месяц. Кого-то из знаков ждут настоящие эмоциональные качели

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Готовьтесь: скучно не будет!

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Сейчас, конечно, не весна, но любви хочется всем! Есть ли надежда на романтику и страсть? Или заботы не дадут вырваться из бытовухи? Чего ждать от личной жизни в октябре? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анны Боровских.

— Солнце в Весах подтолкнет к поиску баланса в отношениях, Венера в Деве добавит рассудительности, а коридор затмений может расчистить жизненное пространство от всего ненужного, — объясняет астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака смотрите ниже! Перед этим обязательно прочитайте советы астролога по финансовой части.

1

Овен

Октябрь — время активности. Не сидите дома в этот период: сходите в театр или в кафе со своей половинкой и детьми. Но не забывайте о бытовых и важных вопросах, ведь любовь проявляется в поступках.

У свободных есть еще время, чтобы встретить интересного для себя человека. Излучайте уверенность, носите яркую одежду, станьте заметными и будьте готовы к переменам!

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2

Телец

Вы встанете перед выбором: и отношения уже не те, и исправить это никак не получается. Возможно, это влияние затмений, и стоит это просто пережить. Помните, что отношения — это серьезная и постоянная работа. Поэтому не время расслабляться, а, наоборот, начните сами налаживать связь с партнером.

Одиночки могут познакомиться со своей судьбой. Отношения с человеком, который покорит вас умом и своими поступками, обещают стать долгими и искренними. Если вы сами не начнете сомневаться и метаться от одного к другому.

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3

Близнецы

Займитесь своей репутацией и работайте над своими качествами. Следите за своими словами и эмоциями — иначе можете пожалеть о содеянном.

Одиноким первая половина октября может принести столь долгожданную встречу. Так что чаще бывайте на виду, будьте открыты, общительны. Показывайте свои положительные стороны характера.

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4

Рак

У семейных наконец-то наступит период гармонии и взаимопонимания. У вас даже улучшится интимная жизнь! Не стесняйтесь выражать свои чувства и желания: искренность и открытость вас сблизят.

Если вы не в отношениях, откройтесь для новых возможностей и привнесите романтику в жизнь. Вы можете встретить кого-то, кто будет интеллектуально и эмоционально стимулировать вас, что создаст основу для крепких и глубоких отношений.

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5

Лев

Наступил период практичности и расчета. Любовные отношения наполнятся здравомыслием и практичным подходом. Меньше романтических вздохов — больше реальных действий.

Свободным же стоит рассматривать поклонников более тщательно. Перспективная ли у него работа? Надежен ли он? Можно ли с ним построить крепкую семью? Это, кстати, подходящее время, чтобы начать жить вместе.

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6

Дева

В этом месяце особенно тщательно выбирайте спутника. Стройте отношения на доверии и взаимном уважении, а не на страсти. Октябрь подходит для романтических знакомств и любовных свиданий. Однако свои поиски направьте только на серьезные отношения.

В семейной жизни важно понимать, что обязанности следует делить, а не взваливать только на свои плечи. В противном случае вы рискуете истощиться морально и физически.

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7

Весы

Вы можете столкнуться с тем, что дела выходят из-под контроля. Из-за таких неурядиц могут возникнуть конфликты. Будьте корректны и мягки в общении с партнером, не стоит давить и что-то предъявлять. Иначе замучаетесь улаживать скандалы в доме.

Одинокие начнут оценивать человека с точки зрения его полезности. Трезвый взгляд — это всегда хорошо. Но не забывайте про чувства.

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8

Скорпион

Посмотрите на жизнь с новой стороны и наполните ее чувствами. Как давно вы признавались партнеру в любви? Стоит больше внимания уделить близким. Октябрь — время для укрепления отношений. Не сидите дома: отдохните и развлекитесь. Пора переключиться с обсуждений счетов, воспитания детей и работы.

Для одиноких этот месяц может стать судьбоносным. Вы можете сблизиться с человеком, которого уже знали.

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9

Стрелец

Октябрь не время для романтики и любовных интриг. Стабильность и спокойствие — основной девиз. Психологическая безопасность и равновесие: что еще нужно? В любой ситуации будьте мудрее и терпимее.

У одиноких людей есть шанс завязать роман с более влиятельным человеком. Чувства будут взаимными, но спешить с выводами не стоит. Пообщайтесь, присмотритесь друг к другу.

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10

Козерог

Будьте открыты новым возможностям и доверьтесь интуиции. Октябрь сулит развитие романтических связей. Ваша сексуальность и магнетизм будут привлекать внимание окружающих. Возможно, вы встретите нового партнера или разожжете страсть с текущим.

Не бойтесь проявлять инициативу! Вас ждет успех, если вы проявите смелость и откровенность. Используйте свои лидерские качества, чтобы вести отношения в нужном направлении.

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11

Водолей

Любовные отношения не останутся прежними. Если вы уже в союзе, то будьте внимательнее и нежнее к партнеру. Не смотрите на сторону! Лучше всю любовь и ласку подарите своей половинке — это позволит еще больше сблизиться. Но если ваши интересы и взгляды на жизнь расходятся, то пришло время расставить все точки.

Одиноким октябрь может подарить встречу с любимым человеком. Но для этого нужно стать активнее.

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12

Рыбы

Наполните октябрь радостью и легкостью! Не запрещается флиртовать и завести легкие отношения. Главное, чтобы всё было от души и в радость обоим партнерам. Бывшие ошибки не должны стать препятствием для вас. Вдруг судьба дает вам новый шанс исправить все недочеты и найти истинное счастье!

Семейным нужно обновить свои чувства. Для этого не бойтесь проявлять эмоции и получать удовольствие.

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