«Искала папика, а наткнулась на уродов»: откровения студентки юрфака, которая решила стать содержанкой

Купаться в деньгах и ничего не делать. Примерно так звучит мечта героини этой статьи Марии. Девушка учится в университете и грезит о роскошной жизни без серьезных затрат со своей стороны. Она занималась стриптизом и вебкамом, но и там требования оказались слишком высоки. К тому же смущало осуждение со стороны людей. Тогда Мария решила стать содержанкой и найти папика. Оказалось, что для этого есть даже специальные ресурсы. Но ожидания и реальность не совпали. Да и эксперты говорят, что у содержанства есть темная сторона.
«Хочу мужика, который будет давать денег»
Маша родилась и выросла в Самаре, в благополучной семье. Училась в школе хорошо, поступила в университет и сейчас продолжает осваивать юриспруденцию. Неудачные отношения с парнем подвигли девушку пуститься во все тяжкие — назло ему. Она работала в вебкаме и стриптизе. В клубе одна из танцовщиц и подсказала Маше, как можно найти папика.
— У нас случился диалог с одной из стриптизерш. Мы с ней просто болтали о том, как устали работать. Тогда она сказала мне, что я могу найти папика. А я реально хочу найти нормального мужика, который будет мне давать денег, — рассказывает Маша.
Девушка посоветовала Маше зарегистрироваться на специальном сайте. Там, по словам танцовщицы, мужчины при деньгах ищут себе красивых женщин, а кто-то и любовь всей жизни.
Запрещено динамить
«Девушки, которые хотят стать твоими содержанками» — гласит надпись в шапке этого портала. Дизайн главной страницы выполнен в розово-голубых тонах. Перед взглядом потенциального «приобретателя» проплывают анкеты девушек на любой вкус и цвет.
Здесь есть всё — от красоток на шпильках в мини-юбке до полностью обнаженных девиц, чьи прелести прикрывает только удачный ракурс. Имена они не указывают, только возраст, рост и вес. Есть блок о себе, однако заполнять его многие не решаются.
Цель знакомства у девушек тут одна — поиск спонсора. Ее они, не стесняясь, указывают прямо в анкете.
«Спонсор — это успешный, не всегда одинокий человек», — указано на сайте. Он ищет любовницу для получения внимания и любви, а взамен дает достойное обеспечение ее основных нужд, дорогостоящие подарки и путешествия.
Найти себе даму потенциальному спонсору не составит труда. Нужно лишь указать возрастные рамки, город и приступить к наслаждению анкетами пользовательниц и переписке.
Но есть правила. Запрещены оскорбления, унижения, угрозы и агрессия, рассылка фото своих половых органов и порнографических кадров, склонение к употреблению наркотиков и другим преступлениям, пустое общение без цели, выяснение политических отношений. Нельзя также предлагать девушка работу в эскорт-услугах и вебкаме.
Девушкам же запрещено динамить спонсоров, выпрашивать деньги и предлагать секс-услуги. Профили проституток обещают удалять.
«Ищут не содержанку, а проститутку на одну ночь»
Однако ожидания и реальность у Маши не совпали. По совету коллеги-стриптизерши она зарегистрировалась на сайте, и мужское внимание не заставило себя долго ждать. Правда, мгновенной прибавки в кошельке из-за этого не произошло.
— Мужики написывают сами и делают это постоянно, но все эти якобы спонсоры по итогу ищут не содержанку, а проститутку на одну ночь. Общение практически никогда не заходило далеко. Они не утруждали себя тем, чтобы хоть немного рассказать, чем занимаются. Чаще всего это было лишь: «Привет! Увидимся?» Я чаще всего переспрашивала, неужели они хотят вот так сразу пригласить на свидание. Ответом было всегда сообщение: «А что тянуть?» С одним мужчиной мы смогли разговориться. Он рассказывал мне, что только что зарегистрировался на сайте, потому что расстался со своей
Маша описала типичного папика:
— Это мерзкий, толстенький мужичок средних лет с маленьким членом. Говорю неголословно. Они ведь мне фото слали. Не понимаю зачем? Неужели наличие члена обязательно повод им похвастаться перед незнакомой девушкой. Переписка с такими «кандидатами» выглядела очень комично. Они могли спросить, как у меня дела, а после сразу скинуть свой причиндал.
Девушка решила узнать, а вообще кто-то находил здесь себе папика, и сколько денег дают обычно спонсоры:
— Выяснила, что в Самаре в среднем за обычное свидание содержанке достается 30 тысяч рублей, «безлимит» на месяц — 100 тысяч рублей. Если доходит до секса, сумма увеличивается. В среднем это также оценивают в 30 тысяч рублей. Мне папики предлагали 5–15 тысяч рублей именно за секс.
В итоге даже до свиданий дело у Маши не дошло.
— Я очень хотела увидеться, найти себе спонсора, но как минимум на специальных сайтах сделать это практически невозможно. Они все уже имеют легкий флер от присутствия на них профессиональных работниц секс-индустрии. Поэтому реальные мужчины, готовые на постоянной основе содержать даму, туда не заходят. Здесь тебя только захотят использовать за деньги.
«Богатые мужчины на сайтах не сидят»
По словам профессиональной самарской свахи Светланы Радаевой, у роскошной жизни с состоятельным мужчиной есть целый ряд подводных камней:
— У меня было несколько клиентов с таким запросом — женщин, которые ищут так называемого папика. Могу сказать сразу, что по-настоящему богатые мужчины на таких сайтах не сидят. Даже мои клиенты, так называемые папики, обращаются за услугами через своих помощников и не приходят напрямую. Естественно, они не хотят быть жертвой алчной молодой девушки, что хочет просто пленить состоятельного жениха. Они хотят женщину-партнера, которая будет хорошей матерью, заботливой женой. В основном умные девушки сами добиваются расположения состоятельных мужчин. Поэтому целенаправленный поиск папика — явление не столь популярное.
При этом, по словам свахи, у содержанства есть темная сторона:
— Вот история одной моей молодой клиентки с двумя детьми. Она нашла себе а-ля миллионера, папика. Они долго общались, она поехала к нему заграницу, но в итоге обнаружила у избранника большое количество психологических проблем. В конечном счете она вернулась в Россию, к своему бывшему мужу. Папики ведь тоже разные бывают. Богатый мужчина — это никакой не ключ к счастью. У меня есть еще одна клиентка, что была любовницей папика. Она помимо материальных благ — двухуровневой квартиры, машины, денег и золота — испытывала эмоциональный дискомфорт. Он ее постоянно обзывал, устраивал скандалы, унижал. В итоге она от него ушла, получила хорошее образование, сама начала зарабатывать деньги, вышла замуж и устроила свою жизнь. Я думаю, что девушки стремятся стать содержанками от невысокого ума и недальновидности. Умная женщина, она всегда просчитает риски, а глупая и инфантильная особа будет искать такого папика, что завалит подарками и решит проблемы. Но она не понимает, что проблемы папик ей только создаст. Она будет заложницей своего положения, жить за его счет, деньги и делать то, что он хочет. Это клетка, и ничего хорошего в ней нет.