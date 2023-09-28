«Искала папика, а наткнулась на уродов»: откровения студентки юрфака, которая решила стать содержанкой

— У нас случился диалог с одной из стриптизерш. Мы с ней просто болтали о том, как устали работать. Тогда она сказала мне, что я могу найти папика. А я реально хочу найти нормального мужика, который будет мне давать денег, — рассказывает Маша.



Девушка посоветовала Маше зарегистрироваться на специальном сайте. Там, по словам танцовщицы, мужчины при деньгах ищут себе красивых женщин, а кто-то и любовь всей жизни.

Запрещено динамить

«Девушки, которые хотят стать твоими содержанками» — гласит надпись в шапке этого портала. Дизайн главной страницы выполнен в розово-голубых тонах. Перед взглядом потенциального «приобретателя» проплывают анкеты девушек на любой вкус и цвет.

