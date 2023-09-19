«В дорогой ресторан, а потом — в черный список». Исповедь тарелочницы, которая ест и отдыхает за счет мужчин

Обычно они спрашивают «Как прошел твой день?», «Что ищешь тут?», хотят узнать о моих прошлых отношениях. Чаще всего, по сути, прощупывают почву — пытаются понять, как быстро меня можно будет затащить в постель. Я поняла, что важно быть игривой, но не откровенной, не присылать по первому же запросу фотки. И, в конце концов, почти всегда работает фраза: «Слушай, я так не люблю долгие переписки. Мне кажется, ты очень классный. Может, встретимся, посидим где-нибудь?»



После свиданий я обычно нахожу повод и пропадаю. Иногда без повода. Мне не нравится проворачивать это с одним человеком дважды: теряется ощущение остроты и новизны, а я становлюсь уже содержанкой или вроде того.

