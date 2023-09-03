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Любители милф. Почему в 30 со мной знакомятся 20-летние?

Наша коллега из CHITA.RU узнала, зачем парни ищут девушек постарше

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Девушка в 30 лет хочет стабильности, которую не могут дать 20-летние мальчики

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Я та самая девушка, которая, чтобы найти вторую половинку, использует сайты и приложения для знакомств. Это не основной, но один из способов. В этом деле я уже 5 лет. И если раньше было много анкет мужчин 27–40 лет, которые входят в мою приоритетную возрастную группу, то последний год с этим совсем трудно.

Большинство профилей принадлежат парням от 19 до 25 либо тем, кто пишет, что им 32, а на деле выходит 22. Дело дошло до того, что каждый второй лайк моей анкете оставляют именно они. Когда мне становится скучно, я начинаю с ними общаться, читая в сообщениях, что я «крутая милфа». Мальчик, какая милфа? Даже если бы я родила в 16, моему сыну сейчас было бы только 14.

Каждому из парней я задаю вопрос: «А зачем ты знакомишься со взрослыми девушками?»

Самое первое, конечно, они ищут опыт в плане секса. В их голове прочно сидит мысль, что 30-летняя девушка уже успела попробовать все известные интимные практики, наизусть знает свое тело, является королевой оральных ласк и готова всегда и на всё. На мой взгляд, ожидания слишком завышены. Это то же самое, что утверждать о гиперопыте 40-летних мужчин. Нужно понимать, что интимная жизнь настолько индивидуальна у каждого, что делать неоправданные выводы опасно для психики.

Вторая причина кроется в легкости. Двадцатилетним парням кажется, что если девушка постарше одна, то ее не особо интересуют серьезные отношения, она готова без чувств заняться сексом и не придавать никакого значения связи с мужчиной. Но и это сильно притянуто за уши. Да, для девушки нормально в какой-то период времени хотеть связей без обязательств. Но в конечном итоге большинство из нас ищет сильное плечо и единение душ.

Последняя причина — ум и мудрость. С тетенькой за 30 всегда есть темы для разговора, она не устроит истерику, она ничего не просит, а дает сама.

Этот плюс девушек и женщин постарше, если честно, меня веселит больше всего. Во-первых, кто вам сказал, что возраст говорит о наличии высокого интеллекта. Не хочу кого-то обидеть, но как минимум это формирует начитанность классической литературой и интерес хотя бы к научпопу. Если кругозор человека размером с зубочистку, то поговорить особо будет не о чем. А такие примеры есть и в 20, и в 30, и в 40.

Эмоциональная составляющая тоже индивидуальна. Без погружения в типы темпераментов стоит сказать о том, что по всем нам плачут психотерапевты. Если мне 30, это не значит, что я свое точно отплакала и отбоялась. Человек может оказаться жертвой непроработанного школьного буллинга, холодных родителей, сексуального насилия или череды неудачных романов. О каком здоровом эмоциональном состоянии может идти речь в этих случаях?

Ну и последний секрет от 30-летней. В этом возрасте люди уже имеют налаженный быт, привычки, взгляды и требования, в том числе к партнеру. Не все готовы их менять ради кого-то, а уж тем более ради 22-летнего паренька, от которого не пахнет стабильным будущим.

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