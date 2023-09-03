Любители милф. Почему в 30 со мной знакомятся 20-летние?

Я та самая девушка, которая, чтобы найти вторую половинку, использует сайты и приложения для знакомств. Это не основной, но один из способов. В этом деле я уже 5 лет. И если раньше было много анкет мужчин 27–40 лет, которые входят в мою приоритетную возрастную группу, то последний год с этим совсем трудно.
Большинство профилей принадлежат парням от 19 до 25 либо тем, кто пишет, что им 32, а на деле выходит 22. Дело дошло до того, что каждый второй лайк моей анкете оставляют именно они. Когда мне становится скучно, я начинаю с ними общаться, читая в сообщениях, что я «крутая милфа». Мальчик, какая милфа? Даже если бы я родила в 16, моему сыну сейчас было бы только 14.
Каждому из парней я задаю вопрос: «А зачем ты знакомишься со взрослыми девушками?»
Самое первое, конечно, они ищут опыт в плане секса. В их голове прочно сидит мысль, что
Вторая причина кроется в легкости. Двадцатилетним парням кажется, что если девушка постарше одна, то ее не особо интересуют серьезные отношения, она готова без чувств заняться сексом и не придавать никакого значения связи с мужчиной. Но и это сильно притянуто за уши. Да, для девушки нормально в какой-то период времени хотеть связей без обязательств. Но в конечном итоге большинство из нас ищет сильное плечо и единение душ.
Последняя причина — ум и мудрость. С тетенькой за 30 всегда есть темы для разговора, она не устроит истерику, она ничего не просит, а дает сама.
Этот плюс девушек и женщин постарше, если честно, меня веселит больше всего. Во-первых, кто вам сказал, что возраст говорит о наличии высокого интеллекта. Не хочу кого-то обидеть, но как минимум это формирует начитанность классической литературой и интерес хотя бы к научпопу. Если кругозор человека размером с зубочистку, то поговорить особо будет не о чем. А такие примеры есть и в 20, и в 30, и в 40.
Эмоциональная составляющая тоже индивидуальна. Без погружения в типы темпераментов стоит сказать о том, что по всем нам плачут психотерапевты. Если мне 30, это не значит, что я свое точно отплакала и отбоялась. Человек может оказаться жертвой непроработанного школьного буллинга, холодных родителей, сексуального насилия или череды неудачных романов. О каком здоровом эмоциональном состоянии может идти речь в этих случаях?
Ну и последний секрет от