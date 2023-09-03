Любители милф. Почему в 30 со мной знакомятся 20-летние?

Вторая причина кроется в легкости. Двадцатилетним парням кажется, что если девушка постарше одна, то ее не особо интересуют серьезные отношения, она готова без чувств заняться сексом и не придавать никакого значения связи с мужчиной. Но и это сильно притянуто за уши. Да, для девушки нормально в какой-то период времени хотеть связей без обязательств. Но в конечном итоге большинство из нас ищет сильное плечо и единение душ.



Последняя причина — ум и мудрость. С тетенькой за 30 всегда есть темы для разговора, она не устроит истерику, она ничего не просит, а дает сама.

