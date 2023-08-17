«Вы не согласились быть со мной»: майора ФСБ обвинили в крупном мошенничестве с деньгами девушки, которая его отвергла

«Злоупотребляя доверием и используя служебное положение»

То, в чем обвиняется майор ФСБ Александр Шашеро, сухим и казенным протокольным языком описывается в постановлении за подписью старшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета России по Волгоградскому гарнизону Сергея Набокова.