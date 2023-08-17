«Вы не согласились быть со мной»: майора ФСБ обвинили в крупном мошенничестве с деньгами девушки, которая его отвергла

11 августа, в гарнизонном военном суде Волгограда началось рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в особо крупном мошенничестве бывшего офицера Управления ФСБ по Волгоградской области Александра Шашеро. По версии следствия, он взял в долг у девушки, за которой ухаживал,
«Злоупотребляя доверием и используя служебное положение»
То, в чем обвиняется майор ФСБ Александр Шашеро, сухим и казенным протокольным языком описывается в постановлении за подписью старшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета России по Волгоградскому гарнизону Сергея Набокова.
— В августе 2021 года у Александра Шашеро возник преступный умысел, направленный на хищение имущества Нинель Левченко, в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием и с использованием своего должностного положения, — говорится в документе. — Шашеро, пользуясь положительным к себе отношением со стороны Левченко, осознавая, что факт прохождения им службы в органах ФСБ России оказывает на нее значительное влияние, с целью хищения денежных средств Левченко обратился к ней с просьбой передать ему в долг накопленные
Доверявшая Александру Шашеро девушка согласилась и 27 августа 2021 года передала ему
— Шашеро согласился, запланировав впоследствии изыскать способ и уничтожить расписку, так как не собирался вовсе возвращать полученные путем обмана деньги, — говорится в постановлении. — 8 марта 2022 года Шашеро прибыл к месту работы Левченко под предлогом принесения извинений за доставленные им неудобства и беспокойство в связи с длительным пользованием ее деньгами. Находясь там, Шашеро воспользовался случаем, когда на непродолжительное время он остался один в комнате, и тайно похитил папку с документами, принадлежащими Левченко, в которой также находилась написанная им расписка. До настоящего времени Александром Шашеро деньги не возвращены. Более того, он вовсе отрицает факт наличия у него когда-либо долговых обязательств, что лишь свидетельствует об имевшейся у него преступной цели незаконно изъять имущество. Таким образом, в действиях Шашеро усматриваются признаки преступления, предусмотренного
«Мы, женщины, какие? У нас сразу чувство вины закладывается»
По словам Нинель Левченко, с майором ФСБ Александром Шашеро они были знакомы достаточно давно и даже встречались около двух недель, а потом расстались, так как не сошлись характерами.
— Я сразу поняла, что это не мое. Он показался мне каким-то очень негативным и к тому же плотно сидящим на стакане, — рассказала корреспонденту V1.RU Нинель Левченко. — Мне не нравятся люди, которые могут общаться с друзьями, обниматься, говорить: «братан», «друг», а потом сидеть и за глаза осуждать их. Я ему отказала, и он всё лето страдал, ездил ко мне, не давал прохода и поджидал около дома.
Но, по словам Нинель, в конце августа 2021 года они вновь встретились, уже как друзья, и решили вместе съездить в пойму, на озеро лотосов. Именно в ходе этой поездки, говорит Нинель, он и начал выпрашивать у нее деньги в долг.
— У нас была с Сашей договоренность, что осенью он поможет мне с покупкой машины стоимостью до 3 миллионов рублей, — вспоминает Нинель. — А по дороге он мне рассказывал, что хочет и сам обновить себе автомобиль. Свой якобы выставил на продажу и уже присмотрел новый, но не успевает по срокам и не хватает денег провести сделку. Я согласилась помочь и предложила вариант: я могу ему сейчас передать денежку, он покупает себе машину, а с продажи своего автомобиля направляет деньги уже на покупку моей машины.
Нинель рассказывает, что 27 августа она встретилась с Александром, чтобы передать ему деньги — 2,5 миллиона рублей. Заодно они прогулялись по парку.
— Он рассказывал, как ему плохо, как он меня любит и что у него депрессия, — рассказывает Нинель. — А я ему: «Ты же пьешь всегда!» А он: «Нет, это я из-за тебя страдаю!» А мы, женщины, какие? У нас сразу чувство вины закладывается. На фоне этого он предложил поехать отдохнуть в Калач-на-Дону. Я согласилась.
«Прижимаюсь к креслу. Удар. Больничная палата»
Нинель рассказывает, что Александр Шашеро работал в Калаче и там у него была служебная квартира. Это подтверждается в том числе и сохранившимися в Сети упоминаниями, что Шашеро как сотрудник отделения в Калаче-на-Дону был заместителем председателя Суровикинской муниципальной антитеррористической комиссии.
По словам девушки, в Калач они поехали на служебной машине Александра — тринадцатилетней «Приоре».
— Мы приехали на турбазу к его коллегам, там выпили. Я попросила Александра остаться, чтобы он не садился пьяный за руль. Он ответил: «Я с ними никогда не останусь», — вспоминает Нинель. — Поехали обратно в Волгоград. Моя вина в том, что я всё-таки села тогда с ним в машину. В какой-то момент я поднимаю голову и вижу встречную фуру. Смотрю на спидометр, а там скорость
«Обещай, что не сядешь пьяным за руль»
В жутком столкновении Нинель получила тяжелейшие травмы: девять сломанных ребер, поврежденные позвоночник и тазовые кости, сломанная нога и раны на лице.
— Он опередил даже следователей. Говорил, что его хотят подставить, но он виноват и вину признаёт, — вспоминает Нинель. — Так как это был мой товарищ, как я могла себя повести? Я ему сказала: «Саш, я к тебе претензий никаких не имею, это дело случая, это ДТП. Единственное, пообещай мне, что ты никогда не сядешь пьяным за руль. И поможешь мне в дальнейшем. Я не знаю, исходя из моих травм, когда встану на ноги. Возможно, я не вытяну лечение. И что покупка автомобиля теперь неактуальна, просто верни деньги».
В открытых источниках нет информации, чем завершилось расследование по факту аварии с участием майора ФСБ. Но на сайте кассационного военного суда упоминается о кассационной жалобе на решение нижестоящего суда по делу в отношении Александра Шашеро, обвиняемого по статье 264
«Я по вам страдал и теперь вам ничего не должен»
А вот долг в 2,5 миллиона рублей, который Александр должен был отдать в сентябре, он так, по словам Нинель, и не вернул. Причем сам приехал к ней на новой машине.
— Пока я была разбитая в лечении, Саша купил себе новую машину. И на этой машине приехал ко мне. Я ему задала вопрос: «Что с деньгами моими?» Он начал мешкаться, — вспоминает Нинель. — Я спросила: «Как ты мог в этот момент пойти и купить себе машину? "Камри" 3,5, кожаный салон?» Он мне начал объяснять, что он был в шоковом состоянии...
8 марта прошлого года Александр Шашеро приехал на работу к Нинель — якобы поздравить ее с Международным женским днем. И в этот же день у девушки пропала расписка о передаче ему денег.
— Он не знал, что у меня сохранилась фотография расписки. Мне просто повезло. А иначе бы не было расписки — и нет долга, — вспоминает Нинель. — В ответ на мои претензии просто заявил: «Нинель Олеговна. Вы же не согласились быть со мной, жить со мной. А я по вам страдал, и теперь я вам ничего не должен». Получается, словно он насчитал себе моральный ущерб в 2,5 миллиона рублей?
Нинель подала в суд, где экспертиза подтвердила, что почерк на фотографии расписки принадлежит Александру Шашеро. Суд и апелляцию Нинель выиграла. Следом возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и военно-следственный отдел СК.
«Девочка хочет денег»
Сам же Александр Шашеро в разговоре с корреспондентом V1.RU заявил, что не только не признаёт свою вину, но и не брал никаких денег у Нинель.
— Суд происходит потому, что девочка хочет денег вообще. И вот начинается цирк. Обиженная женщина обиделась не знаю на что, — заявил Александр Шашеро. — Были раньше отношения, потом их не стало. Денег она мне не давала. Она попала в аварию и посчитала ущерб своему здоровью на 2,5 миллиона. Этот цирк уже 2 года продолжается, с августа 2021 года. Она показывала расписку? Нет. Пусть вначале оригинал предоставит. Если оригинал был украден, то для этого есть следствие и суд. Ее слова очень красиво звучат. Человек красиво стелет и изъявляет желание поиметь 2,5 миллиона.
Мужчина считает, что суд разберется, кто прав, а кто виноват.
— Человек на протяжении двух лет пьет кровь и всячески предает огласке. Если ты такая правильная и права в этой ситуации, то зачем обращаться к журналистам? У нее женская обида то, что мы расстались, — настаивает Александр Шашеро. — У меня два юриста, один по гражданским делам, второй по уголовным. Мы на суды приходим, то смех, то слезы, то еще что-нибудь. Человек всячески хочет деморализовать. Но мы люди пуганые.
Романтика — отдельно, деньги — отдельно
Как считает известный юрист, экс-мэр Волгограда Роман Гребенников, правда в любом случае остается на стороне девушки и вопрос лишь в квалификации адвоката, который будет заниматься делом.
— Первейшее правило, которое надо соблюдать в жизни: романтика и деньги — вещи несовместимые, — советует Роман Гребенников. — Если мы говорим о передаче денег, то всегда надо документировать их передачу, даже если их передают любимому человеку. И документировать с помощью расписки. Если это не заём, то при переводе денег необходимо указывать, на какие цели вы отдаете деньги.
Что же касается самой ситуации с Нинель, то Роман Гребенников считает, что все подобные вопросы решаются в суде.
— Если экспертиза установит, что фотографии расписки подлинные и что расписка имела место быть, то эксперт должен ответить на вопросы: его ли почерк, его ли рука писала слова о займе денег? — рассуждает Роман Гребенников. — Если эксперт ответит на второй вопрос положительно, то заём будет подтвержден и деньги можно будет истребовать. Если же вдруг по каким-то причинам эксперт ответит неубедительно или скажет, что не может дать ответ на эти вопросы, то у девушки в любом случае сохраняется право обратиться не за возвратом займа переданных по расписке денег, а за возвратом денег в качестве неосновательного обогащения. В любом случае правда на ее стороне.