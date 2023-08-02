«Настоящим женщинам ботокс не нужен». Что значит быть красавицей после 40

А что делать с признаками возраста? Стареть надо тоже красиво, скажут адепты этого подхода. Настоящим женщинам ни ботокс, ни подтяжки не нужны, только ЗОЖ и умывания ледяной водой.



Женщины, которые хорошо выглядят в любом возрасте, существуют. И совершенно понятно, что в этом 80% удачной генетики и только 20% всего остального. Возможно, Шанель принадлежала к их числу. Но большинству приходится предпринимать значительные усилия, чтобы «сохранять лицо», особенно с годами. Кто-то выбирает косметологию и пластику (имеют право!), кто-то смиряется с естественным положением вещей.



Только возникает вопрос — а стоит ли эта сфера таких усилий? Если следовать оценкам окружающих, никогда не будешь хороша, наблюдатели у любой красотки найдут изъяны (посмотрите комментарии под фото даже самых прекрасных актрис). Выгодно обменять свою внешность на отношения с ресурсным мужчиной — вариант для очень молодых женщин, не особо надежный, да и обеспеченных мужчин гораздо меньше, чем красивых женщин.



И уж тем более в заботе о внешности не стоит держать в голове афоризм столетней давности про красоту и лень. Если женщина умна и не ленива, с большей вероятностью она направит свои усилия на что-то более надежное и интересное — образование, карьеру, хобби или путешествия. Внешность — это только часть личности, есть еще много другого, заслуживающего внимания и развития.