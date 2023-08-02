«Настоящим женщинам ботокс не нужен». Что значит быть красавицей после 40

«Красавица!» — восторженно в след кричат мужчины. А что в реальности значит это обращение и какие силы нужно приложить, чтобы его услышать? Сделать губы, привести в порядок фигуру, хорошо одеться или, наоборот, быть естественной и натуральной. Можно ли, перешагнув молодость, слыть красавицей? В этом вопросе разбиралась Ольга Куликова, которая исследует, как после 40 вести одновременно интересную и счастливую жизнь, но при это здорово относиться к себе.
О жизни после 40 Ольга Куликова ведет канал в «Телеграме».
Если к
О чем шла речь в начале
Что значит быть красавицей сейчас? Вряд ли кто-то ответит. Слишком много вкусовщины в этом вопросе. Существующие подходы противоречат друг другу. Следы популярности Ким Кардашьян мы видим в соцсетях, в съемках одежды на маркетплейсах, в рекламе бьюти-процедур и на сайтах знакомств. Много похожих по типажу девушек, которые накрашены и даже одеты примерно одинаково. Я, кстати, их совершенно не осуждаю. Подобное единообразие говорит о том, что на такую внешность есть спрос у мужчин. А исторически именно они считаются главными потребителями женской красоты. Как думаете, если бы Коко Шанель жила сейчас, она бы сформулировала свой тезис так: если к
Второй подход — про естественность. Нужно быть красивой от природы, без следов серьезных косметологических вмешательств. Утром встала красивая, расчесала свои от природы шелковистые длинные волосы, никакой штукатурки на лицо — кожа должна быть такая, чтобы замазывать было нечего (меньше сладкого надо жрать на ночь). Фигура у такой женщины отличная, потому что она много двигается, бодрая она потому, что питается правильно, всегда улыбка на лице — вот такой она позитивный человек. Природной красоте не нужно ничего вычурного, никаких специальных усилий, она возникает сама собой. Звучит правдоподобно?
А что делать с признаками возраста? Стареть надо тоже красиво, скажут адепты этого подхода. Настоящим женщинам ни ботокс, ни подтяжки не нужны, только ЗОЖ и умывания ледяной водой.
Женщины, которые хорошо выглядят в любом возрасте, существуют. И совершенно понятно, что в этом 80% удачной генетики и только 20% всего остального. Возможно, Шанель принадлежала к их числу. Но большинству приходится предпринимать значительные усилия, чтобы «сохранять лицо», особенно с годами. Кто-то выбирает косметологию и пластику (имеют право!), кто-то смиряется с естественным положением вещей.
Только возникает вопрос — а стоит ли эта сфера таких усилий? Если следовать оценкам окружающих, никогда не будешь хороша, наблюдатели у любой красотки найдут изъяны (посмотрите комментарии под фото даже самых прекрасных актрис). Выгодно обменять свою внешность на отношения с ресурсным мужчиной — вариант для очень молодых женщин, не особо надежный, да и обеспеченных мужчин гораздо меньше, чем красивых женщин.
И уж тем более в заботе о внешности не стоит держать в голове афоризм столетней давности про красоту и лень. Если женщина умна и не ленива, с большей вероятностью она направит свои усилия на что-то более надежное и интересное — образование, карьеру, хобби или путешествия. Внешность — это только часть личности, есть еще много другого, заслуживающего внимания и развития.