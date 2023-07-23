«А ты девственница? Второй женой будешь?» Как я искала суженого на мусульманском сайте знакомств

Регистрация на мусульманском сайте знакомств практически ничем не отличалась от обычного, светского. Разве что попросили указать, к какой ветви ислама я принадлежу. Я разместила обычное фото, без платка, портретное и в полный рост, и принялась ждать откликов.

Предложение вместо привета

Чтобы не томиться в ожидании, решила сама поизучать профили кандидатов на сердце, а возможно, и на руку. Среди них было немало мужчин из Дагестана, Башкирии и Татарстана. Были живущие в Москве ребята из Узбекистана и Таджикистана, хватало турок, арабов и встречались даже анкеты пакистанцев, почему-то сразу же согласных на переезд на родину девушки.

