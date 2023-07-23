«А ты девственница? Второй женой будешь?» Как я искала суженого на мусульманском сайте знакомств

Религиозные предписания накладывают свой отпечаток и на мирскую сторону жизни. Мусульманкам, например, запрещено общение наедине с противоположным полом, нежелательно выкладывать фото, где видно лицо, а уж говорить о снимках топлес и вовсе не приходится. И самое главное, априори подразумевается, что цель знакомства — брак и семья. В поисках любви на мусульманский сайт знакомств пошла и москвичка Анна Фархоманд. В своей колонке она рассказала, что из этого вышло.
Регистрация на мусульманском сайте знакомств практически ничем не отличалась от обычного, светского. Разве что попросили указать, к какой ветви ислама я принадлежу. Я разместила обычное фото, без платка, портретное и в полный рост, и принялась ждать откликов.
Предложение вместо привета
Чтобы не томиться в ожидании, решила сама поизучать профили кандидатов на сердце, а возможно, и на руку. Среди них было немало мужчин из Дагестана, Башкирии и Татарстана. Были живущие в Москве ребята из Узбекистана и Таджикистана, хватало турок, арабов и встречались даже анкеты пакистанцев, почему-то сразу же согласных на переезд на родину девушки.
Сообщения от мужчин посыпались почти сразу. «У тебя такие красивые глаза, они действительно голубые или это линзы?», «Ты такая красивая, ты будешь моей женой», — и это в первом сообщении, часто вместо привета.
Ориентированность мужчин-мусульман на традиционную семью просто поражала. К привычным вопросам на мусульманских сайтах знакомств про традиционные для всех рост-возраст-вес-привычки добавились несколько нетипичные: «Второй женой будешь? А ты хорошо готовишь? Надо, чтобы ты варила шурпу, как моя мама, я ее люблю (непонятно только, это больше про еду или маму). Выходи за меня, поедем в Хасавюрт, я хочу пятерых-шестерых детей с голубыми глазами, как у тебя! А ты девственница?»
Причем последнее интересовало женихов, пожалуй, сильнее всего — даже больше, чем настоящий цвет глаз у меня или нет. Ага, после двух браков ни разу не динь-динь, в
Практическая направленность вопросов от женихов (а все тут сидят, чтобы вступить в брак) просто поражала. В какой-то момент я себя почувствовала многофункциональной бытовой техникой, готовой работать 24/7 и рожающей в год по голубоглазому младенцу, какающему радугой, — желательно мужского пола. Про привычки, характер, хобби и прочие детали, что мне нравится, а что нет, вопросов почти не поступало. Почти. Но был молодой человек из глухой провинции на севере Ирана, который спрашивал, увлекаюсь ли я чем-то и коллекционирую ли какие-то предметы. Монеты, например, или старинные часы. С ним долго болтали о книгах, кино, музыке — и жизни под санкциями. Всё же люди в этой стране живут так почти
У многих претендентов вообще вызывали недоумение мои попытки узнать их получше. «Зачем тибе знат какой книжка я прачытал Я буду харошый муж и абиспечю тебя всем и дитей наших чо тебе ищё надо» (орфография сохранена в оригинале). Хороший муж, в их представлении, — тот, кто зарабатывает деньги и всё несет в дом, не пропивая и не проигрывая на ставках, кто любит детей — много детей — и имеет доход на их пропитание, кто ходит в мечеть и не бьет жену.
Правда, и к девушке требования у них были: помимо того, что будущая жена обязана быть девственницей и не иметь опыта общения с противоположным полом, хорошей хозяйкой и идеально здоровой, важно еще покрывать голову. «Ты ведь будешь носить платок, когда мы поженимся?», «Как, у тебя нет хиджаба? Это же красиво!», «Почему на фото ты без платка? Побойся Аллаха, покройся», «Давай я пришлю тебе абайю, будешь выглядеть как нормальная».
Впрочем, были и не соблюдающие религиозные правила мусульмане, которые не ходили постоянно в мечеть и не требовали от меня покрыться.
Кому подойдут знакомства на мусульманских сайтах
- Девушкам, которые действительно хотят семью.
- Тем, кто хочет не тратить длительное время на поиски мужа и для кого действительно тикают те самые пресловутые часики.
- Тем, кто не особо поднаторел в искусстве флирта и кому претит сожительство без обязательств, именуемое у нас гражданским браком.
- Кому важны традиционные ценности и много детей.
- Девушкам, для которых карьера не так важна, как домашний очаг и выстраивание отношений с родственниками.
- Кому важно, чтобы муж был опорой и крепостью.