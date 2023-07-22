Раки будут ревновать, а Девы захотят одиночества. Любовный гороскоп на август

Личная жизнь в августе обещает быть насыщенной! Многие наконец-то смогут наладить отношения, но не все. Кому повезет в любви, а кому — в картах? Спросили у астролога Анны Боровских.



— Ретроградная Венера предложит сначала заняться своими манерами, наладить внутренний мир и научиться разделять истинные чувства от просто влечения, всплеска гормонов и страсти. В последний месяц лета жизнь однозначно наполнится новыми ощущениями и смыслами, в ней появится больше ярких оттенков и интереса, — советует астролог.



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