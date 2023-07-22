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Раки будут ревновать, а Девы захотят одиночества. Любовный гороскоп на август
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Раки будут ревновать, а Девы захотят одиночества. Любовный гороскоп на август

В последнем месяце лета будет сложно найти взаимопонимание

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Личная жизнь в августе обещает быть насыщенной! Многие наконец-то смогут наладить отношения, но не все. Кому повезет в любви, а кому — в картах? Спросили у астролога Анны Боровских.

— Ретроградная Венера предложит сначала заняться своими манерами, наладить внутренний мир и научиться разделять истинные чувства от просто влечения, всплеска гормонов и страсти. В последний месяц лета жизнь однозначно наполнится новыми ощущениями и смыслами, в ней появится больше ярких оттенков и интереса, — советует астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака читайте в наших удобных карточках!

1

Овен

Приготовьте к приключениям и не бойтесь выйти из зоны комфорта. Откройтесь новым знакомствам! Возможно, вы встретите кого-то особенного, кто сможет вас вдохновить и привнести новые эмоции.

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2

Телец

Ваша задача на месяц — укрепить свои отношения и создать более глубокую связь с партнером. Поэтому уделите больше внимания отношениям: старайтесь проводить больше времени вместе и открыто делиться своими чувствами.

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3

Близнецы

Август может стать для вас месяцем обновлений и изменений. Возможно, вы обнаружите, что ваши предпочтения и интересы в любовных отношениях изменились. Будьте более внимательны к своим эмоциям, но не забывайте о чувствах других.

Не стоит рубить с плеча, открыто обсуждайте свои предпочтения, ищите компромиссы.

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4

Рак

Обратите внимание на свою интуицию. Если у вас возникнут сомнения или подозрения относительно партнера, не игнорируйте их! Доверьтесь своему внутреннему голосу и обсудите свои чувства с партнером, чтобы разрешить любые недоразумения.

Однако помните, что мозг любит дорисовывать картинки, так что лучше всё выяснить и не придумывать того, чего нет.

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5

Лев

В августе будут проверки отношений на крепкость. Стоит проявить больше терпения и готовности к компромиссам. Ваш союз может столкнуться с испытаниями. Но если вы будете готовы работать вместе с партнером, вы сможете преодолеть любые трудности и усилить свою связь.

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6

Дева

В этом месяце вы погрузитесь в свой внутренний мир. Настало время сосредоточиться на саморазвитии и самопознании. Используйте август, чтобы разобраться в своих чувствах и истинных желаниях. Поделитесь своими мыслями с партнером и работайте вместе над созданием более гармоничных отношений.

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7

Весы

Берите инициативу в свои руки, если хотите что-то изменить в отношениях. Если вы чувствуете, что что-то не так, не бойтесь высказаться и говорить о своих чувствах. Будьте открытыми для диалога с партнером. Не ждите, что он догадается сам.

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8

Скорпион

В августе не стоит делать вид, что вы сильны и невозмутимы. Не бойтесь быть уязвимым и открытым! Позвольте партнеру увидеть вашу настоящую сущность, поделиться своими чувствами, в чем-то поддержать и помочь вам. Это поможет укрепить ваши отношения и создать более глубокую связь.

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9

Стрелец

Обратите пристальное внимание на собственные желания и потребности. Не забывайте о себе, даже если у вас есть партнер. Найдите баланс между своими личными интересами и отношениями, чтобы обеспечить счастливую жизнь.

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10

Козерог

Август приготовил вам приятный сюрприз. Будьте открыты к новым возможностям в отношениях! Возможно, вы встретите кого-то особенного или найдете новые способы укрепить свои текущие отношения. Не бойтесь исследовать новые возможности и горизонты.

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11

Водолей

Сейчас не время держать всё в себе. Доверяйте интуиции и внутренним ощущениям. Если у вас возникают сомнения относительно партнера, не игнорируйте их. Иначе потеряете время и можете придумать того, чего нет. Доверьтесь своим чувствам и обсудите свои мысли с партнером, чтобы разрешить любые недоразумения.

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12

Рыбы

В августе вам труднее будет контролировать свои порывы, чем обычно. Постарайтесь не конфликтовать и не делать того, что может привести к непредсказуемым последствиям. Научитесь проявлять свои эмоции спокойно, но не скрывать их. Ведь искренность и настоящие чувства могут укрепить любые отношения.

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