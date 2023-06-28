Козероги взвоют от рутины, а Весы по уши влюбятся. Любовный гороскоп на июль

Врываемся во второй месяц лета! Нас ждет много неожиданностей, особенно в любовной сфере. Будут ли они приятными? Спросили у астролога Анны Боровских.



— Июль будет контрастным в сфере чувств. Первая половина месяца может стать напряженной и неопределенной. Чувство неуверенности, одиночества, ревности может заполнить ваше сердце. Не ведитесь на негативные чувства! Скорее всего, они необоснованны. А вот вторая половина месяца станет яркой и незабываемой. Любовь вернется, чувства усилятся, а события будут стремительно развиваться. Доверьтесь своим чувствам и не сопротивляйтесь переменам, даже если сомневаетесь в себе или в партнере. Внесите больше красок в отношения, — советует астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака читайте в наших удобных карточках!

