«Надо было мужа лучше выбирать?» Почему больше браков с ничтожествами, чем с хорошими парнями, — колонка дамы за 40

Так вот, вы удивитесь, но на самом деле выбрать хорошего мужа практически невозможно. А если у вас / у соседки / у Дженифер Лопес он такой, то просто повезло.



Знаю, некоторые женщины возмутятся. Те, которые на семейные неурядицы других отвечают: «Куда смотрела?», «Где вы таких козлов берете?», «Я в своем окружении никогда не встречала таких примеров, вы, наверное, преувеличиваете». Часто женщины, живущие в благополучном браке, где партнер — любящий, заботливый, адекватно зарабатывающий и вовлеченных в воспитание детей и домашние дела человек, считают, что это результат их, этих женщин, верных действий. Разглядела перспективного парня, вышла замуж, родила детей, с каждым годом жизнь всё лучше. Кто вам мешает делать то же самое? Просто не связывайтесь с мудаками.



Да, это действительно приятная картина мира: твоя жизнь прекрасна, потому что ты сама умница, всё сделала правильно.



Это яркий пример ошибки выжившего. Это когнитивное искажение, тенденция принимать во внимание только успешный единичный опыт и экстраполировать его на всю массу случаев. Термин чаще всего приводят применительно к миллиардерам, бросившим в свое время вузы (вроде Стива Джобса) и добившимся успеха якобы именно благодаря этому шагу (забывая про сотни тысяч других студентов, не окончивших образование и не ставших богатыми, просто мы о них ничего не знаем).



Ровно то же самое происходит с идеей «выбора хорошего мужа». Редкие примеры счастливых браков широко известны в кругу знакомых и создают образ женщин, которым подвластна погода в доме. Не принимая во внимание десятки других примеров, когда женщина тоже выбирала и тоже вышла за перспективного хорошего парня, но ожидания не оправдались; или оправдались, но перспективный парень решил поискать счастья с другой; или спустя годы семейной жизни вдруг почувствовал, что больше не хочет работать и сел на шею жены. Негативных сценариев много.



Проблема не в этих женщинах, которые плохо выбирали. А в том, что на самом деле выбора нет.



Да, можно выбрать какие-то отдельные параметры в человеке, например, чтобы хорошо зарабатывал, или любил детей, или хотел построить дом. Но ни один из этих факторов не гарантирует счастья или хотя бы просто благополучия в семейной жизни в целом. Также как нет никакой уверенности, что с годами человек не изменится, и качества, на которые женщина делала ставку, не обнулятся, или не дополнятся такими недостатками, которые нивелируют все достоинства.



Кроме того, выбор — это наличие вариантов, из которых минимум два хороших (выбор между плохим и хорошим и плохим и отвратительным — это не выбор). Многие ли из нас в реальности принимали решение, имея одномоментно несколько предложений руки и сердца от приличных кандидатов?



А еще для выбора нужен опыт, который позволяет оценить последствия, что-то вроде информированного согласия. Нужно хорошо понимать, что такое семейная жизнь, какие она несет финансовые, юридические последствия и каких эмоциональных и временных затрат требует, и осознавая в случае чего, как ты с этим человеком будешь разводиться, делить детей и имущество. Звучит так, как будто информированное согласие возможно только в случае второго брака и последующих.



Исходя из этих условий, понимаем, что если вдруг у кого-то первый муж — и сразу хороший, то это чистое везение, а не результат выбора. И это совершенно не повод смотреть свысока и надевать белое пальто, обсуждая очередную жертву семейного абьюза.



А вот у кого есть выбор, так это у мужчин. Да-да, именно мужчина может выбирать быть хорошим мужем. И не раз в жизни в загсе, а каждый день — любить жену, проводить время с детьми, ходить на родительские собрания, покупать подарки теще, заниматься своим здоровьем, вкладываться деньгами, усилиями и временем в семейный отдых. Точно также он может выбрать быть мудаком, лентяем, тунеядцем, домашним тираном и еще кем угодно.



И это вопрос, который находится вне контроля женщины.

