freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 83.65
eur 91.63
Тема дняБолее 80% новосибирцев довольным своим браком
Все новости
Все новости

SuperJob: более 80% новосибирцев довольны своим браком или отношениями

Среди недовольных большинство пар — противоположности

1 107

Опрашивались экономически активные сибиряки

Поделиться

87% опрошенных мужчин и 84% женщин в Новосибирской области довольны своими отношениями со второй половинкой или браком. Однозначно уверены в этом 48% и 46% соответственно, следует из результата опроса портала Superjob.

Среди опрошенных мужчин 13% признались, что их не радует брак или отношения, среди женщин эта доля — 16%.

Те, кто характеризуют свою половину как родственную душу, довольны своим союзом вдвое чаще тех, кто сделал свой выбор по принципу «противоположности притягиваются». Именно последние признавались в недовольстве втрое чаще остальных.

Опрос проводился с 1 по 13 июня, в нем участвовали не одинокие жители Новосибирской области.

ОпросОтношенияБракSuperJob
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter