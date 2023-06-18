SuperJob: более 80% новосибирцев довольны своим браком или отношениями

87% опрошенных мужчин и 84% женщин в Новосибирской области довольны своими отношениями со второй половинкой или браком. Однозначно уверены в этом 48% и 46% соответственно, следует из результата опроса портала Superjob.
Среди опрошенных мужчин 13% признались, что их не радует брак или отношения, среди женщин эта доля — 16%.
Те, кто характеризуют свою половину как родственную душу, довольны своим союзом вдвое чаще тех, кто сделал свой выбор по принципу «противоположности притягиваются». Именно последние признавались в недовольстве втрое чаще остальных.
Опрос проводился с 1 по 13 июня, в нем участвовали не одинокие жители Новосибирской области.