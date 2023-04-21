Живет на пособие по безработице. История супермодели, которая требует алименты от богатого экс-супруга

Супермодель Анна Вьялицына оказалась в затруднительном положении. Звезда мировых подиумов призналась, что едва сводит концы с концами и вынуждена в одиночку тянуть на себе дочь. Чтобы выбраться из сложной финансовой ситуации, топ-модель добивается выплат от отца ребенка — миллионера Адама Кэхана. Историю красотки из глубинки, которая сделала карьеру за границей, а теперь живет на пособие по безработице, рассказывают наши коллеги из NN.RU. Видеосюжет смотрите чуть выше.
Анна Вьялицына родилась в Нижнем Новгороде в семье врачей. После школы девушка уехала покорять Санкт-Петербург, а позднее переехала за границу, где стала работать с известными брендами и домами моды — Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Dior, Victoria`s Secret и другие.
Поводом для обсуждений Анны Вьялицыной была не только ее успешная карьера, но и романы с известными актерами и бизнесменами. Ей приписывали отношения с Леонардо Ди Каприо и вокалистом группы Maroon 5 Адамом Левином. В 2014 году модель сошлась с бывшим вице-президентом компании Yahoo Адамом Кэханом. Через год у пары родилась дочь Аляска. Правда, через некоторое время семья распалась.
После пандемии коронавируса доходы Вьялицыной сильно упали. В 2021 году она обратилась в суд, чтобы получить от бывшего мужа и отца дочери алименты. Как пишет Woman.ru, часть доходов модели составляло пособие по безработице в 26 тысяч долларов за год. После замужества Вьялицына посвятила себя семье и почти не появлялась на подиуме. При этом, как пишет издание, в собственности модели квартира в Нью-Йорке стоимостью почти 3 миллиона долларов и около 2,6 миллиона долларов на счету в банке.