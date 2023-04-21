Живет на пособие по безработице. История супермодели, которая требует алименты от богатого экс-супруга

Супермодель Анна Вьялицына оказалась в затруднительном положении. Звезда мировых подиумов призналась, что едва сводит концы с концами и вынуждена в одиночку тянуть на себе дочь. Чтобы выбраться из сложной финансовой ситуации, топ-модель добивается выплат от отца ребенка — миллионера Адама Кэхана. Историю красотки из глубинки, которая сделала карьеру за границей, а теперь живет на пособие по безработице, рассказывают наши коллеги из NN.RU. Видеосюжет смотрите чуть выше.

