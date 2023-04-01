Весы влюбятся, а Рыбы будут скучать по бывшему. Любовный гороскоп на апрель

В апреле любовь навестит каждого! Но чего ждать от этого непредсказуемого чувства? Безудержной страсти, тихого семейного уюта или разбитого сердца? Журналисты 72.RU cпросили у астролога Анны Боровских.

— Семейные, ждите обновление чувств, а свободные — готовьтесь к романтике. Так или иначе всем захочется отдаться чувствам! Влюбленность это прекрасно, но любые действия ведут к последствиям. Аккуратней с теми, что склоняют к изменам и опрометчивым поступкам. В весенний месяц эмоции и чувства накаляются до предела, поэтому вероятны вспышки ссор и обид. При этом такой расклад, как ни странно, может еще больше вас сблизить, — советует астролог.

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