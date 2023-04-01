Весы влюбятся, а Рыбы будут скучать по бывшему. Любовный гороскоп на апрель

1
Овен
Любовь наполнит вашу жизнь смыслом, поможет избавиться от страхов и сомнений и обрести душевное равновесие. Если в семейных отношениях есть прорехи, стоит в открытую обсудить это со своей половинкой и создать новые договоренности.
Если вы одиноки, то знакомьтесь, ходите на свидания, будьте открыты. Уныние и одиночество вредят личной жизни. Помните — ваша жизнь только начинается и впереди еще много времени.
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2
Телец
Вы привыкли действовать исключительно по своей воле, не прислушиваясь к чужим желаниям и чувствам. Однако в апреле личные отношения будут требовать от вас проявления внимательности и заботы к своей половинке. Возможно, любимый человек будет нуждаться в вашей помощи — протяните ему руку. Романтика снимет любое напряжение, поэтому не забывайте о комплиментах, сюрпризах и свиданиях.
Если хотите выстроить гармоничные отношения, то не спешите, выслушайте и проявите уважение к чужому мнению. Да и сами не забывайте делиться своими мыслями, не стремитесь всё решить в одиночку.
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3
Близнецы
Вы уже пережили непростой период — апрель вознаградит вас за терпение и преданность. Как говорится, каждому по заслугам! В семье вы придете к балансу, начнете выстраивать отношения гармонично, учитывая желания свои и партнера.
Тем, кто в поисках любви, этот месяц приготовил встречу с человеком, способным оценить ваши чувства по достоинству. Любое новое знакомство вернет вам уверенность в собственной привлекательности.
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4
Рак
Апрель заставит вас переживать и тревожиться, что если не сделаете первый шаг, то потеряете свою любовь. Эти опасения напрасны! Настоящая любовь останется с вами, а если нет — то и не стоит переживать. К тому же страхи и сомнения пользы не приносят, а вот реальные действия быстро всё расставят по своим местам.
Этот месяц заставит и задуматься о серьезности своих чувств и начать действовать. Например, рассказать о своих чувствах, позвать на свидание, поддержать. Будьте смелее, дерзайте!
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5
Лев
Апрель зажжет искорку в отношениях! Комплименты, знаки внимания, подарки и свидания — всё это вы получите от противоположного пола. Но старайтесь не поступать бездумно, не делать резких выводов, остерегаться пустых надежд. При этом не бойтесь вступать в отношения, если появились глубокие чувства.
Апрель вообще рекомендует более серьезно подойти к отношениям. Важно опираться на серьезность своих чувств и не вестись на красивые речи. Иначе высока вероятность угодить в сети меркантильных людей.
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6
Дева
Вы всегда желанны для противоположного пола. Апрель предлагает вам более серьезно подойти к личной жизни. У вас появится желание построить семью, остепениться. Романтика надоест! Не стоит искать идеальных отношений — обратите внимание на свое окружение. Возможно, настоящая любовь совсем рядом.
Научитесь получать радость от реальной жизни, а не убегать в легкие флирты. Тогда жизнь станет по-настоящему интересной и насыщенной. А новая цель в отношениях (покупка жилья, рождение детей, семейный бизнес) помогут закрыть глаза на недостатки партнера и укрепить союз.
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7
Весы
Вам стоит развивать свои таланты, найти новые увлечения, чтобы перестать грустить и стать привлекательным и интересным. Тогда апрель вознаградит вас и устроит чудо в личной жизни! Вспыхнут искренние чувства, которые наполнят вас, вдохновят и подарят уверенность.
Возможно, придется выбирать между несколькими поклонниками. Будьте бережней и тактичней к ним. А существующий союз укрепится за счет вашего терпения и великодушия.
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8
Скорпион
Вы продолжаете пользоваться весьма мудрой стратегией в отношениях — держать дружескую дистанцию до поры до времени. Взбалмошные энергии апреля сгладятся вашей мудростью. Это позволит избежать опрометчивых поступков и ненужных ран.
А вот с другом, которому доверяете, могут вспыхнуть чувства. Не бойтесь перейти на новую стадию отношений! Вполне вероятно, что может образоваться крепкий союз. Может даже дойти до предложения руки и сердца. А если вы уже в браке, то жизнь украсят путешествия или новые совместные увлечения.
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9
Стрелец
Вам не избежать новых знакомств! Где бы вы ни были, новая встреча сделает жизнь ярче и интересней. Такое знакомство может перерасти в прекрасные отношения. Можно полностью изменить свою личную жизнь, избавившись от тревог и переживаний. Ходите на свидания, общайтесь, радуйтесь жизни!
А супруги задумаются о доверии, начнут больше рассказывать друг другу и станут настоящей командой.
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10
Козерог
Апрель будет рушить ваши стереотипы отношений. Спонтанность и резкость поступков пора оставить в прошлом. В личной жизни стоит потренировать уравновешенность и последовательность. Не стоит понапрасну переживать о будущем — лучше посвятить время любви и текущему моменту.
Проявляйте щедрость к своим близким. Будьте внимательны и уловите, что нравится вашему партнеру, чтобы потом его удивить. Не позволяйте вмешиваться в вашу жизнь родственникам и друзьям.
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11
Водолей
Вам нужно сосредоточиться на семейных отношениях, родственных узах и друзьях. Этот месяц может принести много интересных встреч. Не закрывайтесь от мира, гуляйте, ходите в гости, наслаждайтесь моментом. Каждое знакомство может привести к изменениям в личной жизни. Будьте собой, чтобы произвести верное впечатление.
В семье управляйте своими эмоциями, не делайте резких выводов. Уделяйте больше внимания своей половинке. Поговорите о чувствах, чтобы кто-то из вас не успел решить, что союз на грани распада.
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12
Рыбы
Вам пора научиться жить для себя: завести новые знакомства, путешествовать, записаться на новые курсы и начать учиться. Апрель предлагает быть готовыми к открытиям, приятным приключениям и встречам с самыми разными людьми. Ваша жизнь начнет стремительно двигаться в правильном направлении.
Перестаньте вспоминать о несчастной любви, о минусах своего партнера! Работайте над позитивным настроем и фокусируйтесь на плюсах, и ваш союз станет крепким и надежным.
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